Ambiţii estivale

Politehnica Iaşi şi, mai ales, Dinamo Bucureşti, nu mai vor nici în ruptul capului să joace în după amiezile călduroase, secetoase (aici mă refer la rezultate pozitive în aerul rarefiat de pe stadioane), ei doresc cu ardoare să încerce fiorul răcoros al meciurilor cu carcter matinal. Şi unde pot găsi aşa ceva, dacă nu în liga a doua. Dar şi aici este o problemă. Îi încurcă Chindia Târgovişte, care vrea şi ea să-şi schimbe titulatura în Dimineaţa Târgovişte, unde a jucat până mai anul trecut! Tot cu aceleaşi intenţii le dă târcoale insistent echipa sibiană, Hermanstadt. Câteva cuvinte merită şi Voluntarii lui nea Pandele şi Mihăiţă Teja. Saltul spectaculos făcut după primul val al lui Arafat aduce cu el şi câteva semne de mirare şi unu mare de întrebare. Şi asta pentru că nu are lotul lui CFR sau FCSB, şi nici antrenorul lui Real Madrid. Prin urmare, dacă într-adevăr nu există zone întunecate în evoluţia lor, putem spune cu toată gura, un mare Bravo. (Ce părere ai nea Gigi?)

În comuna Clinceni se vede că s-a terminat campania de recoltare a păioaselor. Câteva victorii adunate una după alta, şi a scăpat de griji până la muncile agricole de toamnă.

PROCESE LA FRF ŞI TAS

Boierul Becali (după cum se vede, fără el nu se poate) iar are probleme. Dar vorba ceea: „Ce-şi face omul cu mâna lui…” Cristi Bălgădrean, Alexandru Stan şi Adrian Popa, au dat clubul în judecată, pentru că din luna martie au fost băgaţi în şomaj tehnic.

Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul FRF a anunţat că pe data de 15 iulie va avea loc procesul. În plus, Bogdan Planici a reziliat unilateral contractul, iar Marko Momcilovici va reclama clubul la FIFA.

Reacţia lui Gigi Becali:

„Nu mă interesează! E treaba lor. Să se ducă la Comisii! Ce să le fac eu? Să se ducă, să vedem ce o să obţină.” După cum, nu se ştie dacă va prinde loc în cupele europene, ca să mai aibă şi probleme în Justiţie, cu propriii jucători, deja e cam mult.

FCSB-FC Botoşani 1-1

Când cifrele mint:

FCSB are cei mai buni jucători, cele mai mari salarii, dar are o singură victorie în play-off, are cea mai bună posesie, a tras cel mai des la poartă, şi şi-au creat cele mai multe ocazii etc.

Pentru asta, preparatorul fizic Marius Dima a fost găsit vinovat, drept care acesta nu şi-a mai prelungit contractul cu clubul.

După terminarea meciului dintre FCSB şi Botoşani, când a fost la declaraţii, toată lumea a putut să vadă ceea ce niciodată nu s-ar fi crezut.

Un Becali, statuia deznădejdei, a dezamăgirii, dezabuzat total, făcând ravagii cu propria echipă, inventând şi revenind asupra unor declaraţii, anticipând, în situaţia dată, viitorul echipei pe care o patronează, viitor vopsit total în gri şi negru.

Bogdan Vintilă, antrenorul lui FCSB (deşi jupân Becali susţine altăceva) are postul serios pus în pericol. De altfel, la finalul partidei cu Botoşaniul, Vintilă a vorbit explicit despre posibilitatea de a părăsi echipa. „Când nu se mai poate, aşa e viaţa”. Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul să fie lăudat.

„Ştiu că voi fi luat în voleuri, dar nu-i nici o problemă”, a adăugat acesta.

Şi acum, ca o sugestie, pentru care îl rog pe nea Gigi să nu se supere. Dă-le drumul cât mai repede lui Denis Man, Florinel Coman şi/sau Florin Tănase, sunt singurii care valorează ceva.

Astra-CFR 2-2

CFR-ul a deraiat la Giurgiu

Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, musai trebuie să se facă politician. Ar avea succes. Asta, pentru că, deşi toată lumea vede că echipa sa are boghiurile defecte, iar saboţii de frână zăngăne în loc de mărunţiş prin birourile din Gruia, el susţine sus şi tare că echipa merge strună, şi că, chiar nu are ce să le reproşeze jucătorilor săi. Atunci ar putea face niscai reproşuri celor de la Craiova pentru că se descurcă mai bine? Sau, chiar şi celor de la Astra, care, deşi nu pot participa în cupele europene, se bat la podium. Dacă la FCSB s-ar zice că treaba o strică patronul (banii mei), la CFR cine se ocupă cu astfel de probleme, domnule Dan Petrescu? Ca o observaţie neutră! Jucătorii sub 21 de ani pe care tot îi încearcă, nu au nici o şansă să dea rezultatele scontate. Cei „bătrâni”, şi care nu-s puţini deloc, trebuie, „pensionaţi”.

Şi-atunci?