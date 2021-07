Bijuteria din Ghencea

Festivitatea de inaugurare a stadionului „STEAUA” din Bucureşti a fost uriaşă din toate punctele de vedere. De aceea, nu mă îndoiesc că marea majoritate a chibiţilor, la modul general, dar şi al suporterilor stelişti în special, nu au putut să scape ocazia de a urmări, unii pe viu, alţii la televizor, desfăşurarea evenimentului. Întrucât totul a fost aproape perfect, începând cu meciul inaugural dintre CSA STEAUA şi OFK BELGRAD, scor final 6-0, dar asta contează cel mai puţin, mai apoi, continuând cu retragerea tricolorului cu numărul 7, pe care l-a îmbrăcat şi l-a făcut celebru Marius Lăcătuş. (Personal nu ştiu dacă acest lucru a fost bun sau rău). Apoi, faptul că au fost invitate (şi chiar au participat) toate gloriile celei mai galonate echipe de fotbal din România „STEAUA BUCUREŞTI”, de la Anghel Iordănescu, Ladislau Böloni, Victor Piţurcă, Marius Lăcătuş, Miodrag Belodedici, Balint, Magearu, Ducadam, Ilie Dumitrescu, Dan Petrescu, şi toţi ceilalţi mari fotbalişti ai României. Toată lumea a regretat absenţa seniorului Emerich Jenei, dar asta nu pentru că nu s-a dorit ci din cauza problemelor de sănătate ale lui Nea Iani. O greşeală pe care ar trebui să şi-o însuşească organizatorii, a fost faptul că nu a fost invitat şi fostul mare fotbalist al Stelei, Marcel Răducan. În timpul festivităţii tuturor acelor mari sportivi, care au contribuit substanţial la câştigarea celui mai mare trofeu fotbalistic al Europei, CUPA CAMPIONILOR EUROPENI, care au câştigat SUPERCUPA EUROPEI, care au mai jucat o finală de C.C.E. li s-a înmânat în semn de recunoaştere a meritelor şi a valorii incontestabile, dar şi a felului în care toţi aceştia au iubit şi respectat culorile clubului.

Drept mulţumire, aceştia au făcut un tur de stadion în aplauzele celor peste 15.000 de spectatori. Este normal că nu am cum să reproduc scriptic tot ce a fost pe Stadionul STEAUA, şi nici toate declaraţiile făcute la adresa clubului CSA STEAUA. De aceea mă voi rezuma la „spusele” fostului mare fundaş central al Stelei şi al echipei naţionale, Miodrag Belodedici. Deci:

„A fost foarte bine, spune acesta, ne-am simţit onoraţi să fiu acolo, bucuroşi că au inaugurat acest stadion nou, unul foarte frumos, unicat în România. De asemeni, ne-am simţit bine că ne-am întâlnit cu foşti colegi şi prieteni în acelaşi timp, am mai glumit, am mai povestit. Stadionul e superb, seamănă cu ARENA NAŢIONALĂ în anumite locuri, dar e mai micuţ, şi fanii sunt mai aproape de jucători. M-au impresionat difuzoarele, au fost aproape şi foarte, foarte puternice. Impresionantă acustica.”

În meciul inaugural Steaua a avut un adversar foarte modest. Chiar dacă nu pot promova anul acesta, trebuie să termine sus de tot în clasament. Suporterii trebuie să vină la stadion şi s-o susţină, să fie lângă echipă. Dacă iubesc clubul, şi vor echipa acolo îi este locul, a continuat Belo.

De altfel, nu este singura glorie a Stelei care, prin declaraţia sa, a prognosticat o traiectorie a echipei spre locul pe care acest club îl merită, punând astfel „tunurile” pe şefii clubului.

• DINAMO a dat lovitura. I-au plecat jucătorii şi antrenorul, dar l-au adus şi plantat în vârf pe medicul Iuliu Mureşan, care, abia-abia doar ce a reuşit s-o bage în Liga 2 pe echipa din Sibiu „Hermanstadt”. La Dinamo îi va fi mult mai uşor. Traiectoria echipei este cu vârful în jos. De fapt, fiind singurul care nu a scăpat de grija zilei de mâine, ar fi în stare să joace singur, el să centreze, el să dea cu capul.

• Două vorbe şi despre CFR-ul din Cluj, care, după cum se vede, nu se joacă. Negociază cu un atacant polonez de la Frosinone, cu Mihai Bordeianu, şi l-a adus deja pe un închizător de la Guingamp, Fofana pre numele lui; de asemenea au plătit 250.000 de euro pentru Ulrich Maleke de la FC Botoşani, după care a bătut din opinci şi Gigi Becali. Partea proastă este (că nu se duce lipsă de aşa ceva) că, în meciul cu Craiova pentru Supercupa României, s-a văzut că, au lipsit de la orele în care se exersa loviturile de la 11m. Aşa că, râvnitul trofeu a luat drumul Craiovei. Un eşec la Banja Luka i-ar face viaţa foarte grea, ca să nu spus imposibilă, lui boier Şumudică.