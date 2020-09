Considerente de ultim moment

Pentru că nu vreau să fiu considerat cârcotaş, ipocrit sau purtător de vrăjeli a la radio-şanţ, voi consemna următoarele:

Deci, dacă până acum în cronicele mele am evidenţiat activitatea, bună sau rea, de la cluburile din prim planul campionatului, cum ar fi CFR, FCSB, sau U CRAIOVA, iar pe cea a unui alt club de frunte al fotbalului românesc, DINAMO BUCUREŞTI, am amintit-o foarte rar (sau uneori deloc), şi de fiecare dată la rubrica „aşa nu”, iată că, în sfârşit, i-a venit şi lui rândul. Aşadar, noii “stăpâni” de la actualul club Dinamo s-ar părea că s-au apucat să facă nimicuri. Sunt în plină activitate de transferuri în favoarea lui Contra şi Cortacero, şi, de ce nu, a fotbalului din România. Este vorba de aducerea cunoscutului jucător argentinian Pablo de Blasis (32 de ani), cu meciuri în Bundeliga sa LaLiga, şi care ar avea un salariu enorm pentru prăpăditul nostru de campionat, mai mare chiar decât al lui Borja Valle, care este de 30.000 de euro pe lună. Ca să nu mai spun transferul lui Aleix Garcia, un mijlocaş, 23 de ani, de la Mancester City, pe un salariu care lui Becali i-a creat palpitaţii, 35.000 de euro pe lună.

Văzând aceste promisiuni pecuniare exorbitante pentru fotbalul românesc, mulţi se întreabă de ce nu sunt încă achitate restanţele financiare existente la ora actuală. Unii mai răutăcioşi afirmă că Dinamo îşi face echipă de Old Boys, sau cum a caracterizat-o procurorul, “purtător de fotbal fără permis”. Timpul este cel care va lămuri situaţia. Oricum, în condiţiile date, Gigi Becali nu cred că mai are somn liniştit. Mai ales după pocinogul făcut de finul Pandele la Voluntari, de nici coşul proaspăt nu-i mai place.

• Idol pentru MM, duşman pentru Gigi

Tudorel Stoica (66 de ani), fostul mare jucător al roş-albaştrilor, despre care Mihai Stoica (MM), spunea public acum câteva zile că “m-a determinat să devin stelist”, a fost suporter de lux la debutul din Liga a 3-a al echipei CSA Steaua Bucureşti, grupare care l-a deposedat pe Becali de numele şi sigla Steaua. În momentul în care CSA Steaua şi-a început drumul spre Liga a 2-a, jucând cu CS Baloteşti (5-2), gălăţeanul nostru, Doru Stoica, a refuzat să stea la tribuna oficială şi a mers să ia loc în zona în care de regulă stau suporterii Stelei de la peluza sud. Alături de Tudorel mai pot fi citaţi şi alţi jucători de primă mărime, care au câştigat cu Steaua Cupa Campionilor Europeni, cum ar fi Piţurcă, Lăcătuş, Balint Iovan, toţi declaraţi antibecali şi anti FCSB. De altfel, Doru Stoica, este citat cu litere mari: “Vă spun clar că Gigi Becali a furat Steaua, şi pot să spun că a făcut asta cu acte în regulă. Chiar el mi-a spus, la un moment dat, că a luat-o cu macaraua. N-are nici un act (cu – n.r.) care să demonstreze că a luat echipa legal. Apoi, a jignit foştii jucători, a jignit clubul Steaua, nu l-a interesat palmaresul. Din cauza asta a plătit şi va plăti mult timp de acum încolo. De fapt, nici nu ştiu cum a apărut FCSB-ul în Liga 1”, a declarat Tudorel Stoica. Şi nu-i singurul care îşi pune această întrebare. Răspunsul, bineînţeles, nu poate fi găsit decât la FRF, în biroul omului cu epoleţi ascunşi, Burleanu.

• Două vorbe despre meciurile disputate în etapa a 3-a

• FCSB-ul, care deocamdată are doar 13 infectaţi cu COVID-19, n-a mai sărit într-un picior după meciul de la Voluntari. Deşi nu-i doresc răul, acesta s-ar putea să fie un început.

• CFR-ul merge cu saboţii de firmă, puşi la jumătate, mecanicul de locomotivă Dan Petrescu, s-ar părea că şi-a terminat cărbunii. Sau, Varga euroii. Probabil aceasta ar fi explicaţia, cum pe teren propriu a “reuşit” cu Hermanstadt un amărât de 1-0. E clar, echipa nu mai funcţionează ca altă dată. Pinioanele principale din angrenaj s-ar părea că sunt uzate.

• U Craiova a umilit Viitorul.

Şi în acelaşi timp, pe Gică Hagi. A câştigat cu 4-1 pe terenul machedonului. Altminteri, se vede cu ochiul liber că cei doi machedoni, Hagi şi Becali, rude prin alianţă, vor şi bani (normal) şi performanţă. Ei, aici nu mai e normal. Iar jupân Hagi, dacă situaţia va continua aşa, s-ar putea ca la anul să se roage să aibă campionatul 18 echipe. Reţeta este la Dinamo Bucureşti.

Impresii reci şi păreri calde

Unele, aş putea spune, doar călduţe. Deci, greaţa lui Marius Croitoru s-a acutizat în vomă după meciul din cupele europene cu SHKENDIJA, o echipă de talia uneia din Liga secundă de la noi, pe care n-a putut s-o învingă nici cu un om în plus pe teren, spunând astfel „la revedere” paralelelor europene pe care Iftene le aştepta cu gura căscată. Întrucât victoria a fost a bosniacilor, prea multe comentarii chiar nu-şi au rostul.

– FCSB-BACKA TOPOLA, rezultat final 6-6, 4-5 după penalty, 10-11 în total. Merge mai departe FCSB. Pe bună dreptate trebuie să strigăm „bravo lor”, mai ales că nu au folosit foarte mulţi jucători tineri şi foarte tineri. Echipa sârbă, cu sprijin de la guvernul maghiar, nu se poate compara cu SEPSI, a fost mult sub valoarea fotbalului românesc. Unde sunt vestiţii jucători sârbi de altă dată care erau căutaţi de toate cluburile mari din Europa, şi care se vindeau cu zeci de milioane de euro (dolari) bucata? Componenţii lui BACKA nu aveau nici o legătură cu fotbalul sârb, alegau de parcă aveau bile de metal la picioare, înotau pe gazon. Poate unii care n-au văzut meciul îşi vor pune întrebarea că, dacă echipa respectivă a fost atât de slabă cum de s-a ajuns la acest scor unic în analele cupelor europene. Păi, dacă aliatul lor nesperat şi nevăzut totodată, pre numele lui de botez COVID-19 n-ar fi ronţăit 90% din lotul de jucători cu antrenor şi staff cu tot, toată afacerea s-ar fi transformat pentru FCSB într-o călătorie de plăcere şi distracţii. Aşa, au fost nevoiţi să folosească rezervele şi rezervele rezervelor.

De altfel roş-albaştrii, după cum spune însuşi patronul lor, în anumite condiţii, având datorii uriaşe (11 milioane de euro) sunt aproape falimentari. Dacă nu-mi recuperez banii, sau nu vând un jucător, falimentez. Ciudată situaţie! Cum poţi să traduci toată această năzdrăvănie? Cum ar veni, Gigi, l-a împrumutat pe Becali. Atunci ce mai poţi înţelege când acesta strigă pe toate ecranele clubul meu, echipa mea, banii mei etc. Asta înseamnă că i-a luat dintr-un buzunar şi i-a pus în altul, de unde i-a cheltuit. Şi-acum îi vrea înapoi în fostul buzunar. Ceea ce uită să ne spună latifundiarul din Pipera este următorul lucru: unde a pus zecile de milioane pe care le-a câştigat de pe urma echipei, asta până când nu s-a transformat el în antrenor, scouting, preparator fizic, că, patron bineînţeles, era. Şi dacă situaţia la club este atât de gravă, de ce lingăii îi tot trag cu „cel mai puternic şi mai bogat club din România”?

ASTRA GIURGIU – CFR CLUJ 0-2

Primul lucru evidenţiat la acest meci au fost mai multe:

– nivelul jocului practicat a fost unul mult superior celui existent în campionatul intern, asta, cel puţin, în prima repriză, când a jucat ceva fotbal şi ASTRA. Spun asta pentru că în a doua repriză, mai ales după marcarea autogolului, şi-a făcut loc demoralizarea, iar efortul depus de jucători a fost inutil. Un alt aspect văzut de la nivelul astrelor, a fost diferenţa de abordare a meciului cu CFR, spre deosebire de cel cu FCSB.

Dar, de data asta, echipa clujeană n-a mai avut saboţii sub roţi, iar boghiurile unse bine. Ca jurnalist, normal că sunt imparţial, dar nu pot să nu recunosc că, echipa lui Dan Petrescu este, de departe, cea mai valoroasă din România. Mai ales când mai pune şi flori la ferestrele vagoanelor.