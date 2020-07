Cu viruşii la atac

Gigi Becali, finanţatorul FCSB, a lăsat din nou pe toată lumea cu gura căscată în timpul ultimului interviu. Latifundiarul a avut o reacţie stranie. În timp ce discuta despre situaţia contractuală a lui Adrian Popa, fotbalistul care şi-a încheiat socotelile cu FCSB pe 30 iunie, Becali şi-a întrerupt brusc discursul şi a lansat o întrebare neaşteptată unui jurnalist:

„Cine miroase a băutură, tu?” Imediat Becali a primit un răspuns pe măsură din partea unuia dintre reporterii aflaţi la faţa locului: „Miroase a mir”.

Comisia de Discipşlină şi Etică a FRF a anunţat o sancţiune dură pentru Gigi Becali, patronul FCSB şi pentru echipa roş-albastră.

Gigi Becali a fost suspendat pentru 4 luni şi a primit o amendă de 6500 de lei. În plus, FCSB a fost şi ea amendată cu 10.000 de lei.

Decizia vine după ce FRF s-a autosesizat după declaraţiile sexiste ale lui Becali. În motivarea deciziei Comisiei, se arată că Gigi Becali a încălcat articolul 54, punctul 1, din Regulamentul Disciplinar, privind rasismul, xenofobia, discriminarea şi denigrarea. Pedeapsa a venit pentru faptul că Becali a afirmat că femeile nu trebuie să facă fotbal, pentru că dacă le loveşte mingea în ţâţe, şi că FRF nu-l poate obliga să îşi facă echipă de fotbal feminin.

– Nu îmi pot desăvârşi nici un material, fără ca domnul Gigi Banii Mei să nu fie personaj principal. Cer scuze cititorilor pentru plictisul pe care, în felul acesta, îl provoc. Aşadar: Gigi Becali a negociat cu reprezentanţii lui Norwich, echipă retrogradată din prima Ligă engleză, transferul lui Denis Man. Aceştia au considerat exagerat preţul cerut de patronul FCSB şi i-au oferit doar 5 milioane şi nu 15 cât a vrut dom Gigi.

– În finala Cupei României au ajuns FCSB şi SEPSI Sf. Gheorghe (Să fie vorba de Sfântul Gheorghe Becali?) În această situaţie, oricare ar fi câştigătoarea, fotbalul românesc nu va putea răsufla aer curat şi parfumat. Cât despre cel european, nici vorbă. De asta suntem atât de iubiţi în afară.

FC Botoşani-Astra 0 – 0

FC Botoşani şi Astra au remizat, scor alb, în runda cu nr. 7 din play-off-ull Ligii 1.

Lăsând la o parte faptul că s-a practicat un aşa-zis fotbal, mai slab decât în campionatele săteşti de pe vremuri, (Şi când te gândeşti că Botoşaniul s-ar putea să ne reprezinte în Europa) comentariile aproape că se blochează. La acest scor, nu a câştigat nimic nici una dintre ele, mai mult chiar a fost într-un fel avantajul FCSB-ul. După acest rezultat, echipa moldavă a depăşit-o pe FCSB cu un punct, iar Astra rămâne în continuare pe locul trei. FCSB are un meci mai puţin, pe care-l va disputa duminică la Craiova.

U Craiova – FCSB 2-1

Credinciosul lui Becali are toate şansele de a deveni necredinciosul chibiţilor FCSB-işti. Asta pentru că poate lăsa echipa în afara Europei, şi pe dom Gigi fără milioanele scontate.

Cât priveşte vedetele pentru care finanţatorul are o căruţă de parai, s-a văzut în meciul de la Craiova cam câte parale fac. În momentul în care singurul gol al FCSB-ului a fost marcat de un fruntaş (Iulian Cristea), comentariile cred că devin un moft. Nu-i vorbă, că nici Craiova n-a rupt inima târgului. Un joc anost, pe alocuri chiar plictisitor. Ca jucători care s-au remarcat cât decât, am aminti pe: Pigliacelli, Cicâldău, Koljici şi ceva-ceva, Mihăilă. Marele lor noroc s-a numit Marcel Bârsan. Eram să-i zic arbitru, dar nu pot să-mi permit acest lux. Păi, când dai oltenilor două penalty-uri ca pe maidan, iar pentru FCSB nici unul, deşi două au fost clare, ce comentarii mai poţi să faci? De data asta, porcăiala lui Becali la adresa lui Bârsan nu se pune. Avea dreptate.

Veştile proaste pe adresa lui Gigi Becali se ţin lanţ. După Craiova-FCSB (2-1), Vali Moraru, moderator la Digi Sport, vine cu o veste horror pentru echipa finanţatorului şi fanii acesteia. „Primim tot mai multe semnale, spune Vali Moraru, că lucrurile sunt serioase şi că FCSB ar putea fi întoarsă din finala Cupei României”, urmând ca în locul ei să joace Dinamo. Aceştia au depus un memoriu la FRF, prin care au acuzat faptul că portarul FCSB-ului, Andrei Vlad, nu avea drept de joc.

CFR Cluj – Gaz Metan MEDIAŞ 2-0

Dar asta nu înseamnă că echipa lui Dan Petrescu a făcut ravagii cu un lot dezintegrat şi cu mari probleme de componenţă. Ca de obicei, jocul CFR-ului a fost sincopat, forţat, disperat, cu cuţitul la os. Deac şi Djokovic au reuşit să mai calmeze ieşirile lui Dan Petrescu.

Despre ce (n-a) jucat echipa din Mediaş, multe lucruri nu se pot spune. Şi nivelul din Liga a doua ar fi fost prea mult pentru ea.

Singurul lucru care a dat culoare luminatului a fost discursul lui Dan Petrescu de după terminarea meciului, şi care a avut un procent de 100% de adevăr. Şi asta pentru că despre fotbalul nostru la ora actuală ai impresia că este infectat cu COVID 19. „Noroc” de arbitri, care sunt cei mai importanţi jucători ai unor echipe, pe care, firesc, le favorizează din toate punctele de vedere, cum vor muşchii lor, încât te întrebi, ce mai caută pe teren şi nişte indivizi numiţi fotbalişti şi îi încurcă pe domnii cu echipament de doliu, şi fluier. După cum se ştie, nu-i prima, şi, mai mult ca sigur, nici ultima dată când face astfel de precizări. Ei şi? L.P.F, F.R.F., C.C.A., îi doare la bască.