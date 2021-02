Dar şi cea fără…

Citeam din materialul publicat de un cunoscut jurnalist de la Gazeta Sporturilor, care a făcut editorialul meciului dintre U Craiova şi Dinamo, terminat cu un minuscul 1-0 pentru olteni: „Aşadar, spune domnia-sa: Preţ de o repriză se poate juca şi la noi un fotbal curat, spectaculos, cu ritm, pe care să-l guşti la ceas de seară târzie, în week-end”. Personal, urmăresc de vreo 50 de ani acest fenomen botezat „Fotbal”, şi am pretenţia că mă cam pricep cu se mănâncă (cât despre cine îl mănâncă, ce să mai vorbim).

Păi, când campionatul autohton este îndesat cu „Jucători” aduşi de pe unde s-au putut găsi, unii traşi pe dreapta din cauză de incompetenţă, alţii de prin ligile 3, 4, 5 sau cu „rumânaşii” noştri, care şi-au încercat norocul „prin alte ţări de soare pline”, dar care s-au întors spăşiţi la „mămăliga” tradiţională, cum poţi afirma că fotbalul practicat în anumite situaţii este unul reuşit, adevărat? Este clar că şi U Craiova şi-a trecut la activ cele trei puncte, dar tam-tam-ul nu este justificat nicidecum. Nu-i prima oară când Dinamo este învinsă, şi, de multe ori, de echipe fără nici un fel de „ştaif”. Laudele acestea, de multe ori fără acoperire logică, după cum s-a văzut, nu fac bine acestui sport extrem de iubit, de altfel. Depăşind subiectul Craiova, să spunem câteva cuvinte şi despre celelalte două competitoare, care ţintesc trofeul maxim. Deci: FCSB-ul, care a jucat în compania celor de la Clinceni, şi care a produs surpriza campionatului prin înfrângerea pe teren propriu în faţa echipei din micuţa localitate Clinceni. Scor 0-1.

Vedetele lui Gigi Becali, nu se poate spune că nu au valoare individuală, sau că au jucat rău. Problema este că FCSB-ul are jucători, dar nu are echipă. Fiecare joacă pentru el, cum îl taie capul, şi îşi etalează măiestria sportivă, dar ideea de joc colectiv îi depăşeşte, sau nu-i interesează. În afară de faptul că aglomerează faza de joc, nelăsând posibilitatea adversarilor de a se desfăşura, în rest, ochii la omul cu banii, sau peste hotare. Chestia e că jucătorii aruncaţi de Becali „peste bord”, şi înfiaţi de Academica (Florin Gardoş, Adi Popa, Rusescu, Pârvulescu, Tănase) au vrut probabil să arate că, încă, nu sunt pregătiţi pentru pensionare. Nici despre echipa feroviarilor clujeni nu se pot folosi cuvinte primăvăratice. Pentru că, după cum s-a constatat, etapa cu pricina a fost una a rezultatelor surprinzătoare. Echipa din Gruia a fost învinsă cu scorul de 2-1 de formaţia din Botoşani. E a doua oară când clujenii, sub comanda lui Iordănescu, nu reuşesc să se „strecoare” pe primul loc, profitând astfel de paşii greşiţi făcuţi de FCSB.

Urmaşul lui tata Puiu a găsit tot felul de motivaţii, dar nu pe cele mai importante. A acuzat starea gazonului de parcă moldovenii ar fi jucat pe Camp Nou, programul extrem de încărcat, lipsa anumitor jucători, foarte necesari echipei, sau vârsta înaintată a celor existenţi. Şi nu se poate spune că nu are dreptate. Cu jucători cu vârste înaintate, chiar şi de 38 de ani, nu ai cum să rezolvi anumite cerinţe din fotbalul actual. De aici şi jocul bătrânesc, greoi, fără vlagă şi spectaculozitate, lipsit de artificii surprinzătoare care să scoată adversarii din joc. Aşadar, echipa nu joacă nici în stilul lui Dan Petrescu, şi nici în intenţiile actualului antrenor. Faptul că au câştigat meciul cu Chindia sau cu Viitorul s-a datorat exclusiv norocului. La Botoşani, individul ăsta botezat noroc, era în concediul medical. „Nu-mi cade bine această înfrângere”, spune Iordănescu. Dar, după ce conduci din primele minute cu 1-0 şi apoi pierzi cu 2-1 în final, cine crezi că-i de vină, dom Edi? Cum de nu ai băgat de seamă cum şi cât aleargă jucătorii celorlalte echipe, din partea de mai jos a clasamentului? La capitolul întăriri, deocamdată s-a întors Mihai Bordeianu, ceea ce nu-i rău, şi a mai fost transferat un mijlocaş ofensiv de 30 de ani, Rumar Mar Sigurjonnsson. Acesta este component al naţionalei Islandei, cu 30 de meciuri la activ, poreclit Rooney. În ultima zi de mercato, CFR-ul a transferat de la UTA un mijlocaş ofensiv, Alexandru Oroian, de 20 de ani. Continuând topul surprizelor, putem încadra aici fără greşeală şi scorul partidei dintre Viitorul Constanţa şi FC Voluntari, 0-1. Suntem curioşi să vedem pe cine mai vinde tandemul Hagi-Popescu. După valoarea actuală a lotului, cu excepţia a doi-trei jucători mai de Doamne-ajută, în rest nonvalori.

FCSB a fost eliminată din Cupa României de către Dinamo Bucureşti.

În prima repriză Toni Petrea a trimis în teren echipa a doua. N-au dat, dar nici n-au primit gol. La pauză a băgat „forţoşii” şi a primit un gol din lovitură liberă (ca şi cu Clinceniul). Al doilea meci la rând pierdut cu scorul de 1-0. Încă una-două bucăţi cu recital asemănător, şi s-au dus sutele de milioane, pe care le tot strigă Becali pe televiziunile la care este invitat.