De la Becali citire: În direct pe sticlă

„Am cerut pe Tănase 5 milioane. E negociabil, dar nu vreau să spun asta la televizor…”

În cadrul emisiunii „Digi Sport Special,” patronul FCSB-ului a dezvăluit suma pe care a cerut-o pe Florin Tănase. Întrucât, probabil uitase unde se afla: a rostit cu seninătate şi preţul cerut, dar, nu voia să spună asta la televizor. Dacă-i vorba de dom Gigi, nimic nu mai miră.

Anamaria Prodan Reghekampf şi-a băgat coafura în sânul clubului sibian Hermanstadt. O fi bine, o fi rău? Deocamdată văd că umblă după tineret. E vorba de băiatul de 17 ani a lui Pompiliu Stoica, Ianis, legitimat la FCSB, dar care ultima oară juca la Metaloglobus. De asemenea se spune că i-ar fi zburat din cuibuşor pe şefii principali ai clubului, în frunte cu Iuliu Mureşan.

Harlem Guohere a spus pas parol FCSB-ului.

Întrucât Gigi Becali nu ştia la perfecţie limba franceză, discuţia dintre cei doi a fost „sărită”.

Cu toate astea, francezul a lăsat în urmă mulţi prieteni, şi cifre excelente. Asta alături de un sac de păreri de rău. Pe care le-a uitat imediat.

E vorba să îmbrace din nou culorile alb şi roşu.

În 116 apariţii avute în toate competiţiile, acesta a marcat din 51 de ani, ceea ce nu-i puţin.

În această perioadă, un singur lucru nu a reuşit să înţeleagă, nici în română, nici pentru că veni vorba despre această echipă, şi pretenţiile finanţatorului de zeci şi sute de milioane de euro, deocamdată, în primele două jocuri de verificare, a suferit numai două înfrângeri.

1-0 cu Voluntarii finului Pandele, şi 2-3 cu celebra echipă cu academikcieni din comuna Clinceni. Sau, poate, – cine ştie- o fi vreo nouă stratagenă becaliană, în vederea apropiatului meci din campionat cu CFR-ul din Cluj.

Ovidiu Ioaniţoaia lămureşte (dacă mai este cazul) cu echipele care vor juca pe viitoarea bijuterie construită în Ghencea. Concluzia: FCSB-ul n-are nici o şansă, sau un fel de REFUZ MASCAT, după cum spune domnia sa. M.Ap.N-ul spune cu privire la viitorul stadionului din Ghencea că încredinţează administrarea acestui obiectiv Clubului Sportiv al Armatei, ba şi consfinţind prioritatea acestuia în disputarea meciurilor, ministerul menţionând că: „şi alte echipe pot să închirieze şi să joace pe noua arenă, cu respectarea dispoziţiilor legale”, ceea ce ar însemna că şi FCSB ar avea liber pe Ghencea, ca orice altă formaţie. Ca instituţie serioasă şi care se respectă MApN-ul nu şi-ar permite niciodată să facă vreo diferenţă între drepturile unor entităţi sportive de a utiliza un stadion construit din bani publici. Deci, răspunsul M.Ap.N-ului diplomatic şi politicos în acelaşi timp, nu închide decât aparent conflictul dintre CSA şi FCSB. Problema de fond nu-i rezolvată, de vreme ce s-a făcut următoarea precizare: „Clubul Sportiv al Armatei va administra noul stadion”.

Şi în felul acesta îi trimite pe toţi doritorii să închirieze arena. Dar, după cum se ştie, între CSA şi FCSB există pe rol mai multe procese.

Ca să nu mai spun că, coloneii Hâncu şi Talpan, ca factori decizionali, vor introduce în caietul de sarcini o clauză (chiar mai aspră) pe care „duşmanul de moarte” din Berceni să n-o poată îndeplini.

De pildă, să nu îngăduie accesul pe noua arenă Steaua echipei (echipelor) cu care CSA-ul se află în litigiu. Deci, Becali cu jucărica lui n-ar avea nici o şansă, având în vedere numărul mare de procese încă nerezolvate plus suma de 37 milioane euro pe care o pretinde CSA-ul pentru folosirea frauduloasă (spun ei) a numelui de Steaua, palmaresului, siglei etc.

Veşti de la echipa campioană. Victorie chinuită cu Hermanstadt (2-1). Dar din lotul CFR-ului au absentat doi jucători, altădată vitali pentru echipă: Arlauskis şi George Ţucudean.

Dacă la Arla (al cărui contract expiră la sfârşitul lunii în curs) există o explicaţie, şi anume că a fost carantină de două săptămâni, provocată de sosirea în ţară din Lituania, iar Dan Petrescu a preferat să nu-l forţeze, despre Ţucudean nimeni nu scoate o vorbă. Nici de bine nici de rău. Mister a la Dan Petrescu?