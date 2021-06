Din careu la porţi şi cluburi

Deşi abia s-a tras linie sub sezonul 2020-2021, că pentru granzii cluburilor de fotbal din România a şi început alergătura după prospături: jucători, antrenori, etc.

Unul ar fi cazul Ronaldo Diaconu, actualmente jucătorul lui Gaz Metan Mediaş, şi care, s-ar părea că este teribil de ofertat.

Mihai Rotaru, Adrian Mititelu Junior, nelipsitul de pe listă Gigi Becali, Rapid, Zenit şi AEK Larnaca, fac coadă.

Cum de până acum, nici unul dintre doritori nu la „văzut”, nu se poate explica. Mediaşul îl are sub formă de contract până în anul 2022, şi, bineînţeles urmăreşte ca „prăjitura” să fie cât mai consistentă de pe urma acestui transfer.

• Jonatan Rodriquez a semnat cu CFR-ul, motiv pentru care Valeriu Iftene, patronul lui FC Botoşani declară că, de fapt, nu prea mai era mulţumit de randamentul jucătorului. (Vulpea când nu ajunge la struguri, spune că-s acri). De asemenea, finanţatorul moldav are oferte pentru fundaşul ivorian Ulrich Meleke de 22 de ani, despre care se spune că ar fi extrem de promiţător. Aşa că l-a refuzat categoric! Pe cine altul credeţi? Gigi Becali. Nu s-au înţeles la preţ. Un alt fotbalist care a părăsit echipa din nordul Moldovei este Ştefan Ashkovski (29 de ani) care ar fi semnat cu Rapid. Vom găsi un fotbalist cel puţin la fel de bun, se consolează Valeriu Iftene. Pentru echipa lui Mititelu Junior, zvonurile sunt stoluri, precum păsările călătoare acum primăvara. Că-i Rusescu, ba Gheorghe Grozavu, ba jucători străini, la pachet cu „celebrul” antrenor Adrian Mutu.

Deocamdată au reuşit să-l readucă pe Marcel Puşcaş într-o funcţie de conducere, şi pe Juan Banza, adus de la Csikszereda. Dacă ambiţia Mititeilor se va transforma în realitate, Mihai Rotaru, va mai avea o problemă. Şi încă una serioasă.

• Întrucât Edi Iordănescu, după cum se ştie, a părăsit trambulina numită CFR, privind spre graniţele ţării, vaccinul deja îl are făcut, se zvoneşte că va fi înlocuit de Costel Gîlcă. De ce nu Dan Petrescu, înapoi? Deocamdată urmează să-şi facă siesta după câştigarea campionatului cu numărul 4. Apoi, vom vedea.

• După ratări usturătoare, aflat sub o stare nevrotică, Gigi Becali anunţa, cu litere mari, că nu mai vrea jucători tineri, şi că va proceda ca şi CFR-ul, jucători cu vârste serioase, cu experienţă competiţională (dar cine-l mai crede pe dom Gigi?).

Până la urmă umblă tot după puştime. Exemplu: Ulrich Meleke de la Botoşani (22 de ani), Adrian Cordea, Academica Clinceni (21 de ani), ar mai vrea tot un tânăr de la Clinceni, dar aceştia l-au refuzat categoric, Ronaldo Diaconu (24 de ani) şi lista este mult mai lungă. Şi pentru că am ajuns la George Becali, vom încerca să analizăm activitatea clubului său în această ediţie de campionat, din toate punctele de vedere posibile. Exemplu: sezonul recent încheiat a fost unul de coşmar, cu cel puţin 3 eşecuri dure. E un sezon în care clubul lui Gigi Becali e pe cale să piardă totul. (Dragomir n-a prevăzut asta!) Aşadar: prima echipă a pierdut titlul; FCSB 2 nu s-a calificat în barajul pentru promovare în Liga 2, (dând astfel cale liberă duşmanului său de moarte, CSA Steaua Bucureşti), echipa de U16 nici n-a prins play-off-ul campionatului, în vreme ce la U17 şi U19, au suferit înfrângeri dure în turul semifinalelor pentru câştigarea Ligii Elitelor. Prin urmare, FCSB a mai bifat un sezon în care n-a reuşit să cucerească titlul. Este pentru al 6-lea an la rând. N-a avut nici măcar satisfacţia de a pune „talpă” Stelei, după cum s-a tot lăudat, FCSB 2 fiind umilită de CS Afumaţi. Cu alte cuvinte, FCSB, loser pe linie.

• Ca să nu pierd timpul altfel, am urmărit partida dintre CFR Cluj şi FCSB. După jucătorii trimişi pe teren, la un moment dat, am avut senzaţia că-i vorba de FCSB 2. După cum era de aşteptat, CFR a învins cu 2-0, încheind campionatul la 9 puncte distanţă de a doua clasată.

Ca şi în meciul cu Craiova, Gigi Becali (nu mai e surpriză pentru nimeni) a trimis pe teren o echipă fără prea mare experienţă, cu foarte mulţi jucători tineri. Din câte am înţeles din ce am văzut, antrenorul principal, care mai este şi patronul şi finanţatorul echipei, ar fi trimis în teren „grădiniţa” (cu câteva excepţii – Vînă, Tănase, Nedelcu, Filip), ca să capete experienţă şi să se obişnuiască cu meciurile de anvergură. Dar nici aici lucrurile nu au stat aşa cum ar fi trebuit! Pentru că, care, (scuzaţi cacofonia) cum şi unde avea norocul să se întâlnească cu mingea, prima lui grijă era să o catapulteze până în careul advers, poate, cine ştie… Nu tu construcţie, un dribling, un artificiu, într-un cuvânt spectacol, aşa cum ar trebui să fie fotbalul. Ce-or fi învăţat aceşti „pionieri” FCSB-işti din ceea ce înseamnă fenomenul fotbal, numai bunul Dumnezeu ştie!

Acuma, nu-i vorbă, că nici feroviarii clujeni nu se dau de ceasul morţii cu jocul din gleznă, dar măcar ei merg pe pragmatism, pe eficacitate. Şi le prieşte după cum se vede.