Familia Reghecampf se amestecă în lumea fotbalului românesc

Laurenţiu Reghecampf, antrenor în Asia de foarte multă vreme, actualmente la A 1 West (este cunoscut faptul că singurul antrenor din Orient cu note maxime este Cosmin Olăroiu) deci, marele antrenor Reghecampf, împreună cu soţia sa, doamna Anamaria Prodan, au tras puternic iţele care aveau la capătul principal pe şeful FRF, răsfăţatul domn Răzvan Burleanu.

„Eu am fost omul care am pus umărul (dacă a fost doar un umăr atunci a fost foarte puţin, credem noi) la instalarea lui în fruntea Federaţiei Române de fotbal. Am fost împreună la un meci al naţionalei, cu Piţurcă antrenor. Am stat cu Burleanu unul lângă altul (ghiceşte ce-au tăinuit?) dar la pauză el îl reconfirmă tot pe Piţurcă…”

Şi de atunci e bună ziua, bună ziua. Altminteri, doamna Prodan nu scapă nici o ocazie de a-l ataca la maşină pe Burleanu şi de a-l acuza că a făcut lucruri ilegale în fruntea Federaţiei, în special prin luarea ultimilor decizii cu privire la ligile 2 şi 3, acolo unde a înjumătăţit punctele şi a îngheţat ciolanul al treilea (ceea ce la liga a IV-a nu s-a putut!)

Prin urmare, la viitoarele alegeri vreau să candidez neapărat la şefia FRF. Trebuie să vină cineva corect să facă ceva! Să fie un om pregătit.

Câteva chestiuni rămân învăluite într-o ceaţă deasă şi plină de mistere, doamnă Prodan. De exemplu:

– Când aţi pus umărul puternic după cum spuneţi, cam ce speranţe ascunse aţi avut, care ulterior s-au transformat în dezamăgiri?

– În ce mă priveşte, fără să sper ceva de la dom preşedinte, niciodată nu am avut o părere foarte bună despre Răzvan Burleanu, spre deosebire de dumneavoastră, care abia după ce v-a tras „ţeapă” aţi observat acest lucru.

– Vorbiţi de corectitudine! Dar relaţia familiei Reghecampf-Prodan cu latifundiarul şi finanţatorul FCSB-ului dom Gigi Becali nu cumva invită la meditaţie amestecate cu idei subversive, cu ceva iz pestilenţial?

– Faptul că v-aţi implicat masiv în conducerea echipei sibiene Hermanstadt, trebuie privită cu detaşare, ca fapt divers, ca o joacă, pistol cu apă. Sincer nu prea cred. Şi nici alţii.

Despre ce corectitudine vorbim?

Valoare vs relaţii

Se spune că Botoşaniul, al cărui patron a declarat în gura mare că este fan „Steaua” (probabil a dat să spună FCSB-Becali) şi Astra, care în permanenţă este datoare la patronul FCSB-ului, ar putea ajuta echipa latifundiarului să câştige campionatul. Şi până acum s-au gândit la fel, dar de fiecare dată, valoarea a avut câştig de cauză.

– Se zvoneşte din surse oficiale că antrenorul, patronul şi finanţatorul echipei de fotbal FCSB, domnul Gigel Becali, alături de apropiatul şi subordonatul său principal Valeriu Argăseală, vor fi aduşi în faţa instanţei cu mandat de aducere. Gigi Becali nu s-a prezentat când a fost citat (joi 11 iunie) în procesul lui Adrian Mititelu din dosarul transferului lui Mihai Costea de la U Craiova la FCSB. Judecătorii au acordat acum un termen de o săptămână, şi au dispus aducerea latifundiarului în faţa instanţei, cu mandat. La fel şi cu fostul arbitru V. Argăseală.

– Transferul lui Mihai Costea din 2011 a fost unul ilegal pentru că lotul lui A. Mititelu în acel campionat se afla sub sechestru ANAF, clubul oltean având debite grase la bugetul statului, iar patronul clubului nu avea dreptul să vândă jucători.

– Înainte de a pleca spre Cluj pentru meciul de duminică la ora 20,00, FCSB-ul, echipa lui dom Gigi, a fost încurajată chipurile de o mână de chibiţi, pentru că suporteri nu pot fi numiţi aceşti indivizi care intră în coliziune flagrant cu documente juridice; e vorba despre hotărârea definitivă ale instanţei, din care rezultă fără echivoc, că FCSB-ul nu este Steaua Bucureşti, ca să nu mai spun că se autopăcălesc intenţionat, atâta timp cât, pe steagurile pe care le flutură erau însemnele clubului Steaua, care nu aveau nici o legătură cu cele ale FCSB-ului. Până la urmă pe cine încurajau de fapt?

CFR-FCSB 1-0

Când interesul pecuniar domină fenomenul, spectacolul este compromis.

Meci amânat în acele momente, pata de culoare de data aceasta fiind FCSB-ul care, aproape integral a dat fond cuvântului fotbal.

CFR-ul după cum s-a văzut şi chiar Dan Petrescu cu francheţea care-l caracterizează, a recunoscut că de data aceasta, echipa pe care o antrenează a fost un tren de marfă hodorogit, cu boghiurile neunse şi cu saboţii de frână puşi. Numai că norocul fusese deja la Emil Boc şi s-a înscris pentru locuinţă în Gruia, apoi s-a făcut frate de cruce cu Arlauskis.

Dacă acest portar excepţional pleacă, CFR-ul a piedut jumătate din echipă. Conducerea CFR-ului ar trebui să vândă cinci locomotive şi toată calea ferată şi să-i dea lui Arla conducerea ministerului de transporturi să rămână. FCSB-ul, cu tot efortul generos depus n-a avut baftă, ba, mai mult decât atât, l-a avut ca adversar pe coechipierul lor, Ovidiu Popescu. Şi pentru un moment, au uitat că apărarea beton armat a CFR-ului n-o spargi decât cu tancurile ruseşti de ultimă generaţie. După meci, ca de obicei, Gigi Becali, a dat-o prin toate colţurile porţii. Ba că echipa a mers excelent, ba că după socoteala domniei sale, dacă CFR-ul ia bătaie de la 2 echipe iar el câştigă tot, ia campionatul.

„I-am transmis lui Vintilă cum vreau să joace. Că d-asta dau milioane pe jucători”.

Helmut Duckadam şi-a dat demisia de la FCSB

Becali, mesaj dur după plecarea acestuia: „Nici nu ştiu când venea la club. Nu mă interesează legendele şi personalităţile. Eu ţin banii pentru familia mea. Vin vremuri grele. Dacă-i cazul renunţ la echipă.”

Mai înţelege ceva, dacă poţi!