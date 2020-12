Federaţia Română are musafiri nedoriţi, nepoftiţi, dar normali

Şi n-au venit cu colindul, cum se procedează în perioada sărbătorilor. Mai mult, au venit direct cu controlul. Altfel, Burleanu, Stoichiţă, le-or fi dat acolo o nucă, un covrig, şi chiar un ban, că, vorba aceea, este de unde. Anul acesta, ca şi cei din urmă, au fost rodnici. Iar acum, pentru a diminua puţin şocul, vor trebui să deranjeze pe cei care i-au plantat acolo. Şi a venit iarna, şi-afară-i frig. Până una-alta, şefii de la FRF susţin că vor conlucra cu autorităţile care desfăşoară acest control fiscal, aşa cum a anunţat Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu. Ei spun că munca inspectorilor fiscali este uşurată de faptul că FRF a adoptat proceduri simple şi transparente. Este vorba de procedurile financiar-contabile, prin raportări anuale! Detaliate prin digitalizarea exclusiv de plăţi electronice pentru trasabilitatea oricărei tranzacţii, prin crearea de proceduri interne pentru achiziţii, cât şi prin toate mecanismele ISO 9001 privind managementul calităţii proceselor administrative. Totodată, FRF a instituit mecanisme de control proprii, etc, etc. (Nemţii ar trebui să ia exemplu. Au de la cine). Dacă membrii comisiilor de control respective, care au purces cu noaptea în cap pe la uşile FRF, LPF (sperăm), Primăria sectorului 1, recte Daniel Tudorache, clubul Rapid, s-au deplasat să piardă vremea până la revelion, şi să pună botul la aburelile celor în cauză, apoi, sincer, chiar îşi merită calupul de bănuţi primiţi ca salariu pentru munca prestată! Când totul este pe faţă datorită transmisiunilor TV, adică meciuri cu iz penal, arbitri măsluiţi, poziţia de drepţi la ordinul anumitor patroni de cluburi, şi multe altele, care au dus la discreditarea totală a elementului fotbal, şi o bătaie de joc amplă asupra spectatorilor, şi a telespectatorilor. Noi am scris de mai multe ori despre aceste aspecte. Cei interesaţi nu au decât să răsfoiască colecţia Impact-est. De-abia atunci ar bate la ochi cu cazmaua, când reprezentanţii acestor instituţii ar spune „da, am greşit, suntem vinovaţi, nu ne-am dat seama, etc.”

Florin Cîţu spune că controlul va dura două săptămâni. Poate dura şi două luni, dar să fie cu folos. Iar când raportul va fi finalizat, îl vom face public. De unde toţuşi s-a pornit? Iniţial, presa (tot ea săraca, n-o înjură unii degeaba) a asociat controlul cu procesul pe care Progresul Bucureşti l-a intentat federaţiei, cerând ca FRF să fie dezafiliată, şi au mai punctat multe nereguli care s-ar fi pentrecut la forul condus de Răzvan Burleanu. „Faptele au fost sesizate de clubul de fotbal Progresul Bucureşti, referitoare la beneficiarul real al acelei declaraţii obligatorii pe care trebuie să o dea orice ONG din România, în cauză fiind clar, FRF.” În această declaraţie, cei de la federaţie, trebuiau să precizeze cine sunt beneficiarii reali ai tuturor sumelor care intră în posesia lor, adică banii de la FIFA, UEFA, sponsorizări. Am făcut o sesizare la DNA, deoarece cei de acolo au făcut bilanţul fără hotărârea Adunării Generale, a declarat Iacov (Progresul) pentru Realitatea.

ANAF-ul, prin sursele sale autorizate, susţine că motivul demarării controlului ar fi altul. Dar, totul a început de la faptul că, timp de mai multe săptămâni la rând, la Realitatea TV, mai multe personalităţi din fotbalul românesc au vorbit despre multe nereguli prezumate în care ar fi vorba de sume mari de bani. FRF nu a mai fost verificată din anul 2014. Pe listă se mai află Liga Profesionistă de Fotbal. Controlul FRF este efectuat de o echipă ANAF formată din inspectori de la Direcţia Antifraudă şi Inspecţia Fiscală. În paralel cu inspecţia ANAF se derulează la sediul FRF şi un audit UEFA. De obicei, durata unor astfel de controale nu poate fi prevăzută cu exactitate din cauză că pot fi descoperite pe parcurs tot felul de nereguli.

Ca chibiţi sinceri şi corecţi, abia aşteptăm să vedem rezultatele acestei acţiuni; probleme există cu siguranţă, oricât or fi ele de acoperite, şi mai ales pe cine deranjează această acţiune, pentru că sunt mulţi acei care au pus botul la caşcaval, iar lanţul este lung şi cu zale groase.

În cazul în care această acţiune nu este o vrăjeală pentru 6 decembrie (ce părere are Neculai cel sfânt) vom vedea.

Revenind la oile noastre (de data asta nu-i vorba neapărat de dom Becali), pentru primele trei echipe din campionat, am putea concluziona pe scurt cam aşa.

CFR Cluj, au vândut perele de aur, şi şi-au luat prune uscate. De data asta Don Petrescu nici cu ajutorul mamei Omida nu mai poate rezolva multe probleme. Despre Neluţu Varga cuvintele de laudă s-au cam terminat.

U Craiova; După accidentarea lui Kolci, echipa, cu tot cu mamutul ei, a mai înscris doar o dată. 5-0 cu Progresul spartac nu se pune decât dacă ajung şi ei în seria a treia.

Despre FCSB; ce putem spune ar fi cam următoarele: Să meargă în continuare pe mâna arbitrilor, că nu au ce pierde. Întrebarea e: după controlul de la FRF mai pune Burleanu botul la caşcaval?