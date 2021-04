Finala Campionatului European U21 să i-o spuneţi lu’ Mutu!

Partida dintre ROMÂNIA U21 şi OLANDA U21 a avut un aspect cât de cât mai atractiv. Jucătorii noştri au etalat largi posibilităţi tehnice şi fizice, dar au întâlnit o echipă redutabilă, Olanda, care în ultimul meci al grupei a mătrăşit Ungaria cu scorul de 6-1.

Şi în meciul acesta, ca şi în celelalte care au urmat, Adrian Mutu nu a avut curaj să facă înlocuiri, deşi vedea că Haruţ şi Moruţan, joacă pentru batavi. Iar scorul de 1-1 s-a datorat super golului realizat de Andrei Ciobotaru, reuşită care nu a trebuit să lipsească din nici un manual de specialitate. În rest, echipa a fost impregnată cu spiritul războinic şi tupeist al antrenorului lor, făcându-i pe olandezi să le tremure echipamentul. Încă odată s-a dovedit că jucătorii de la FCSB nu ştiu ce înseamnă joc colectiv, fiecare încercând să-şi etaleze înzestrarea tehnică, pentru a putea fi văzuţi şi cumpăraţi de alte cluburi, unde se câştigă bani mulţi. Şi, ar mai fi o curiozitate: de ce aceşti fotbalişti joacă bine la naţionala mică, iar când ajung la cea mare sunt ca nişte amatori neconvinşi. Dovada irefutabilă au făcut-o la meciul cu ungurii Denis Man şi George Puşcaş.

UNGARIA U21 – ROMÂNIA U21 1-2

Cum necum, România U21 a învins Ungaria U21 în al doilea meci de la Campionatul European. Cu un ajutor substanţial din partea arbitrului belgian, ungurii au trebuit să se recunoască învinşi. Urmează meciul cu Germania capitalistă, care în ultima confruntare, cea cu Olanda, a terminat la egalitate 1-1. Revenind la disputa (fotbalistică, bineînţeles) dintre noi şi vecinii de la vest, lăsând la o parte carenţele fotbalistice, aş face următoarea precizare, oarecum deranjantă: pe toată durata meciului, comentatorul a folosi cu obstinaţie cuvintele „maghiar”, „maghiari”, deşi, peste tot, se spune şi se scrie UNGARIA. Din punct de vedere sportiv, echipele au fost, o lungă perioadă de timp, la egalitate. Din celălalt punct de vedere (că virgulă nu-i pot spune!) echipa ungară s-a aflat de la mare distanţă pe primul loc, braţ la braţ cu „arbitrul” partidei, care, de multe ori, cu greu s-a abţinut să nu radă şi el vreo două glezne româneşti. Faptul că după ce am fost conduşi am revenit şi am câştigat, nu s-a datorat în nici un caz la acea jumătate de echipă de la FCSB, cu toate laudele lui Ilie Dumitrescu de pe micul ecran, deşi, la o adică, îl înţeleg. Primăvară, caş becalian…

Marele fotbalist, Olimpiu Moruţan, care a lăsat cu gura căscată pe unii, fie nu-i ajungea terenul, fie îl strângeau jambierele, fie etc… Haruţ a gâfâit tot meciul şi stătea cu sufletul la gură să vadă dacă îl vede cineva de afară şi pe el, că de asta s-a pupat în final cu Gigi Becali. Olaru îşi dădea neîncetat cu stângu-n dreptu, căutând rezolvările cale mai imposibile, Octavian Popescu din cauza bretonului, n-a prea avut timp să vadă cu cine joacă, Vlad, pentru două parade mai acătării a primit o remorcă de laude, care, din păcate, alocate abundent sufocă şi puţina concentrare existentă.

Nu acelaşi lucru se poate spune despre partea terenului, unde acţionau fotbaliştii crescuţi de Academia lui Gigă Hagi (Boboc, Măţan, Ciobanu) mai puţin Ganea, şi care, cu adevărat au jucat fotbal. O notă aparte pentru fundaşul central Alex Paşcanu, care a fost imperial, făcându-şi bine treaba pe linia de fund a echipei, dar pe care, mai tot timpul îl găseşti şi în careul advers. De altfel, golul care a adus în extremis victoria României, a fost opera efortului său.

GERMANIA U21 – ROMÂNIA U21 0-0

Gata! Am terminat şi cu grija asta! De acum s-a zis cu durerea de cap. Tinerii noştri jucători se pot întoarce la strachina cu sarmale aburinde şi mămăliguţă caldă. Au scăpat de gulaşul tradiţional. Deşi, din respect pentru valoarea fotbalului german, de data aceasta îi puteam învinge. Cu tot efortul consumat n-au rupt inima târgului, de parcă am cumpărat meciul! Numai că jucătorii noştri, în astfel de situaţii, când pot să dea pe dinafară, au dovedit că sunt bine crescuţi şi n-au vrut să deranjeze. Nici măcar faptul că trei sferturi de echipă era din patrimoniul lui Gigi Becali nu a avut efect. Sau poate de aceea. Şi la cei mari, şi la mititei.

Urmărind desfăşurarea tuturor meciurilor, s-a putut constata uşor că Mutu putea veni în Ungaria doar cu un singur „11”. Boboc şi Ciobanu, n-au fost titulari. Am înţeles că erau obosiţi. Asta m-a făcut să mă întreb, sau poate să-l întreb pe antrenor. De ce aleargă ei „în prostie” tot meciul, ca la un concurs de atletism, uitând că fotbalul se joacă pe goluri. Nu-i de mirare că lui Mutu, şi (de ce oare?), lui Ilie Dumitrescu le-au plăcut foarte mult jocul românilor. Dacă s-ar fi priceput la poezie, le-ar fi dedicat, ca tovarăşului, pe vremuri, câte o odă. Şi, din păcate, nu sunt singurii care derutează şi puţinul fotbal care mai subzistă pe tărâmul autohton.

Dar nu-i nimic de explicat din moment ce cei doi au jucat mai mult afară. Şi mai există un lucru de neînţeles, chiar contrariabil! Dacă aproape toată echipa FCSB-ului a fost selecţionată la cele două loturi (noroc că nu a mai avut vreun meci cu CSA Steaua), patronul dom Gigi chiar nu a avut nici un cuvânt de spus? El care nu lasă nimic la voia întâmplării?

Să i-o spuneţi lu` Mutu.

Despre arbitraj, în atare condiţii, n-ar mai fi prea multe de comentat.

Spaniolul a făcut pentru noi ce a făcut belgianul pentru unguri, de spuneai că-i văr de mamă cu Stoichiţă, şi de tată cu Burleanu. Serviciile ştiu?!