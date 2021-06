Fotbalul nostru de tinichea

Scurtă radiografie la lotul naţional pentru meciurile cu Georgia şi Anglia. Deci: Pentru disputa cu Georgia, lotul, să spunem că ar fi aproape de adevăr. Dar pentru cel cu Anglia, nici vorbă. Aşadar:

Portari

Florin Niţă – cu toate vitejiile lui demonstrate într-unul dintre meciurile anterioare, totuşi are un caracter slab, vulnerabil, joacă sincopat, şi nu eşti niciodată sigur de evoluţia sa.

Florin Iacob – un portar de mijloc cum sunt mai mulţi în campionatul nostru, nici bun nici rău, de nivelul echipei UTA.

Andrei Vlad: Păi dacă, până şi Becali, care la un moment dat voia să-i facă statuie, l-a pus pe tuşă, cam ce s-ar mai putea comenta! Dar finalul…

Fundaşi

Vlad Chiricheş, slab, şi asta s-a văzut clar la meciurile anterioare. Camora nu mai face minuni nici la CFR. Nedelcearu, Rus, Sorescu, Ganea, Căpuşă, numai dacă ai cuţitul la os. Întrucât Andrei Burcă s-a accidentat, a fost chemat Iulian Cristea, un jucător plin de performanţe. Sunt curios, dacă ar fi rămas la Gaz Metan, ar mai fi fost apreciat în felul acesta?

Mijlocaşi

Răzvan Marin, Nicuşor Stanciu, Ianis Hagi, Alex Maxim, Băluţă, Adrian Păun, Cicîldău, Florin Tănase, dacă îi pui să joace unde trebuie, şi mai ales cum trebuie, s-ar putea să fie bine. Din punctul meu de vedere Olaru şi Moruţan nu sunt de echipa naţională, decât dacă vrei să-i faci un serviciu naşului. Cât despre Budescu, mai trebuie să întinerească câţiva ani şi să mai dea jos vreo 4-5 kg.

Atacanţi

Keşeru, Alibec, Andrei Ivan. Slabi. Niciodată n-au rupt inima târgului. Cât despre „finul” Rădoi, probabil că, simţind că funia se apropie de par, iar covrigul cu gaura pe dreapta de la naţională va ajunge pe coada unui câine, preventiv, trebuie să se pună bine cu naşu’ Becali. Spun asta pentru că, dacă nu ar fi fost câţiva accidentaţi, ar fi creionat osatura echipei pe FCSB.

CFR Cluj insistă pe semnătura lui Costel Gîlcă

S-a aflat deja propunerea campioanei pentru antrenor. Surse din lumea fotbalului susţin că, Costel Gîlcă este deja la Cluj-Napoca şi poartă tratative pentru a prelua echipa campioană din această vară. Propunerea cu care CFR-ul speră să-l convingă pe Gîlcă este una solidă, mult peste nivelul Ligii 1. Concret: i s-a oferit un salariu de 25.000 de euro pe lună, plus bonusuri consistente pentru calificarea echipei în competiţiile europene. Adică:

– 150.000 de euro, dacă CFR-ul ajunge în grupele Ligii Campionilor Europei.

– 100.000 de euro dacă ajunge în grupele Europa League.

În afară de ofertele cel puţin tentante, C. Gîlcă mai este agreat şi de jucători, ceea ce nu-i puţin lucru. Numai că noul tehnician va trebui să reconstruiască echipa şi, bineînţeles, să aibă succes imediat. Deşi Gîlcă are experienţă din acest punct de vedere, nu-i va fi uşor. Dar asta rămâne de văzut.

Dacia Unirea Brăila – Oţelul Galaţi 1-0

Ca orice microbist care se respectă şi are domiciliul de pe buletin în „frumosul” oraş Galaţi, aş fi dorit ca echipa care ne reprezintă să promoveze într-o ligă superioară. Dar, după ce am urmărit cele două întâlniri pentru barajul de promovare, una acasă şi alta la Însurăţei, am constatat, cu multă dezamăgire, şi fără nici un fel de greutate, că cele două oraşe vecine, şi mai ales „prietene”, nici vorbă să aibă echipe pentru Liga 2, şi, indiferent care dintre ele ar fi promovat, ar fi avut, fără îndoială, soarta echipei Aerostar Bacău.

Ca observaţii, două lucruri n-am înţeles nici în ruptul capului. De ce nenea Petrică Grigoraş nu-şi savurează pensia în linişte, şi fără bătăi de cap sau fotbal? Iar al doilea, Ionuţ Neagu. Băiatul acesta ce stradă caută pe teren, şi pentru cine a jucat? Că fără ajutorul lui Brăila nu s-ar fi calificat nici peste trei ani în Liga 2. În final, să nu uităm să „felicităm” pe cei care se ocupă de fotbalul gălăţean, din punct de vedere organizatoric şi/sau pecuniar.

Pentru că, după cum se vede cu ochiul liber, până când Galaţiul va mai avea o echipă adevărată şi competitivă, Dunărea va mai vărsa multă apă în mare.

C.S. Afumaţi – CSA Steaua Bucureşti 1-2

Este adevărat că STEAUA s-a calificat în Liga 2 fără emoţii (doar Opriţa făcând niscai excepţii) (cineva însă, sigur are nişte probleme serioase cu ficatul, pe chestia asta), dar greutăţile, din câte se spune, de-abia de acum încep. Clubul trebuie privatizat, pentru că în situaţia în care se află la ora actuală nu poate promova în Liga 1. Brandul Steaua fiind imens, doritori de a investi vor fi suficienţi. Dar asta cu condiţia ca indivizii cu stele multe şi mari pe epoleţi, şi care odinioară îi spuneau lui Gigi Becali „ordonaţi şefu” să fie de acord, şi să nu uite că această echipă este a MApN-ului, unde îşi au şi ei locul de muncă, şi să încerce să mai renunţe la interesele proprii. Cât despre problema promovării în Liga 1, FC ARGEŞ este un exemplu concludent. Dar, din punctul de vedere juridic, vă vom ţine la curent.