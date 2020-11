Fotbalul – sport de masă

Masă mare, ca la nunţile împărăteşti, cu familii numeroase, prieteni, vecini, care, după ce mănâncă şi beau pe săturate, se strâng în braţe, se pupă, urmând apoi musai cearta şi bătaia cu răngi şi săbii. Sau, venind la subiect familia Becali pro sau contra familiei Reghecampf – Prodan. Şi dacă se mai miră cineva de prezenţa FCSB-ului permanent în vârful clasamentului, acesta nu poate fi decât ori mincinos , ori securist, ori gargaragiu, ori fraier! Fac această afirmaţie cu o probă concretă. Pentru că, oricine ar fi urmărit la televizor meciul dintre FCSB şi echipa Hermannstadt, şi nu a văzut bulăneala din teren, înseamnă că a văzut alt meci. Şi-apoi, să fim serioşi, ce naiba. Păi, atâta timp cât „marele” antrenor Laurenţiu Reghecampf – Prodan şi-a cumpărat bilete pentru avion la România, numai dus, via FCSB, cam cum credeţi că va evolua scorul în situaţia dată?

De asta zic. Domnii Burleanu şi Stoichiţă sigur stau, la recomandarea premierului Orban, cu masca pe figură, trasă însă până pe ochi, şi n-au avut cum să vadă circăreala. Şi-n sinea lor: În compensare îl vom pedepsi pe Dan Petrescu şi CFR-ul lui. Ce caută în faţa FCSB-ului. Nesimţitul. Concluzie: Atâta timp cât la conducerea ţării, a serviciilor, a fotbalului sau a sportului din România, în general, a instituţiilor subordonate politicului, şi nu iese lumea la „joacă” aproape ca-n ’89, ţara asta, cu tot ce are ea mai important, se va duce la „vale” cu toată viteza.

Cine nu înţelege că toţi cei care au furat şi s-au îmbogăţit sunt tot în vârf şi nu-i mai interesează de ceea ce se întâmplă prin preajmă, iar săracii, în conformitate cu perceptul bilic „cel care are i se va mai da, iar care nu are i se va lua şi ce are, îşi linge sărăcia din farfurie”. Păcat de acest sport minunat pe care l-au acaparat nişte neica nimeni şi de care îşi bat joc. Pentru documentare, să vedem cum s-au petrecut lucrurile la meciul

CFR Cluj – GAZ METAN MEDIAŞ 1 – 2

Indiferent ce ar spune unii şi alţii, pentru cei care au văzut meciul la televizor, (pe stadion nu mai era loc din cauza viruşilor), lucrurile sunt clare. George Găman a jucat limpede pentru Craiova. Iar gruparea din Mediaş a profitat pronto, aşa cum era normal. În mod bizar, în urma arbitrajului acestui meci, doi foşti mari arbitri români au păreri contradictorii. Exemplu:

ADRIAN PORUMBOIU: Găman nu are ce căuta în arbitraj. Ceea ce a făcut la acest meci, este fără comentarii. A fost lăsat în curu gol pe teren, a spus Porumboiu metaforic.

Păi, să anulezi un gol perfect valabil pentru CFR, să treci peste tuşier. Să nu dai cel puţin o lovitură de la 11 metri tot pentru CFR, şi mai ales să fluieri şi sfărşitul meciului când mai erau de jucat cel puţin 2 minute regulamentare, iar clujenii aveau de efectual o lovitură de la colţul terenului, ce se mai poate spune?

Iar când şi-au dat seama de repercusiunile în urma arbitrajului, care pot duce la memente unicat, grave, aplaudacii de serviciu de la GSP, ajutaţi de fostul arbitru CRISTI BALAŞ, încearcă să „niveleze” puţin situaţia, mai mult chiar, acuzând-o pe CFR, şi cocluzionând că, de fapt vina este a echipei din Gruia, şi nicidecum a lui George Găman. Asta spun specialiştii! Iar noi ne întrebăm retoric: Despre ce specialişti vorbim? Dar noi, suporterii, chibiţii, plătitorii de bilete de intrare, care lăsăm baltă problemele familiale ca să respirăm parfumul gazonului de pe stadion, indiferent de situaţia atmosferică, noi, care urmărim de-o viaţă acest fenomen sportiv, să nu credem ce vedem? George Găman, fratele lui Valerică de la Astra, chiar da, ştia că meciul va fi televizat, l-a durut în cur de telespoctatori, a dat cu flit la orice iubitor de fotbal, prin felul miserupist prin care a arbitrat, trăgând făţiş pentru U. CRAIOVA. În această situaţie, Dan Petrescu, revoltat la maxim, a declarat că după meciul cu Roma, va pleca de la echipă. M-am săturat, spune Bursucul.

Personal, nu-l cred. Contractul lui este de două milioane de euroi dacă pleacă înainte de termen. Deasemeni, Neluţu Varga, patronul Clujului, a ameninţat că echipa nu se va prezenta la meciul cu F.C. Argeş. Să-l vedem, a zis orbul. Dar, având în vedere corupţia generalizată la toate nivelele fotbalului, dar mai ales a arbitrajului (cine să-l deranjeze pe preşedintele grec de la conducerea C.C.A.) Vassaras, cineva trebuie să „rupă mâţa-n două”. Altfel niciodată nu vom progresa, ba mai mult, vom ajunge lejer în lumea a patra a fotbalului internaţional.

Şi ca tortul să aibă în vârf o cireaşă cât un bostan porcesc „sursa EXCLUSIV” informează că între Neluţu Varga şi Dan Petrescu şi-ar fi făcut apariţia o situaţie beligerantă, şi că patronul nu mai suportă nicidecum antrenorul. Bineînţeles că băgătorii de fitile, văzând cum se degradeză situaţia, şi ce se poate întâmpla, n-au pierdut timpul şi au trecut imediat la băgat strâmbe. Pentru ei contează doar interesele personale. Fotbalul, România, la baie.