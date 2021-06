Frumuseţea fotbalului ca sport de masă

Urmăresc uneori emisiunile de sport de la anumite posturi de televiziune, în speranţa că voi putea afla noutăţi. Dar în loc de „noutăţi noi”, aud vocea inconfundabilă (şi plină de otravă, ură şi disperare, cu precădere împotriva CSA Steaua, CFR, Craiova etc.) a lui Gigi Becali, care, altminteri, învârte cuvintele mai greu decât învârtea odinioară oile, că numai despre idei nu poate fi vorba, fiind total confuze şi lipsite de sens. Din acest motiv, o nesimţită de curiozitate nu-mi dă pace. Şi anume, ori moderatorii respectivi acceptă intervenţii la mişto (scuzaţi expresia) ori, cu adevărat dom Gigi îi depăşeşte intelectual. Adevărul este că, din tot ce bolmojeşte patronul FCSB-ului la emisiunile respective, o mare proporţie îi iese pe dos. Un singur exemplu devine absolut edificator! În urmă cu vreo două săptămâni, radios nevoie mare, finanţatorul dădea ca şi concretizată venirea ca antrenor principal la FCSB a lui Marius Şumudică. Era atât de convins, de parcă se şi vedea în cârca lui Şumi, dându-i indicaţii preţioase. Îl bagi pe „x” îl schimbi pe „y”, etc. Când şi-a dat seama că Şumudică nu-i învăţat la călărie, şi că paralele pe care i le tot vântura prin contract nu-l tentează, l-a pus să jure că cel puţin, nu se va duce la CFR Cluj. Iar dom Gigi nu-i doar naiv, e şi credul! Pentru că nici măcar n-a stat ploaia cum trebuie şi maestrul Şumi deja a şi semnat cu CFR-ul, mai şi bucurându-se şi făcând proiecte mari pentru viitor, spre crunta dezamăgire a patronului din Pipera. În această ordine de idei, încerc, cu un fel de scuză, o explicaţie timidă, şi oarecum jenantă, dar asta-i soarta noastră, a făuritorilor de rubrici de sport.

Dădeam (şi asta din surse bine informate), ca sigură venirea lui Constantin Gîlcă, ca antrenor la CFR, ca, peste noapte, acesta să fie rebotezat Marius Şumudică.

– Gigi Becali (pentru că îl pomenesc atât de des, şi apare în ultimele două cărţi, ar trebui să mă premieze), iese din nou la rampă: „Sezonul acesta va fi vijelios” preconizează boier Gigi. La jucătorii pe care îi am, nu am nici un fel de emoţie. Îl am pe Moruţan (căruia, din câte am înţeles i-a cumpărat şi un picior drept), Olaru (care numai lui Becali şi lui Rădoi li se pare fotbalist), Coman (Doamne fereşte, la cât de haotic joacă, o nouă accidentare l-ar scoate mintenaş din circuit), Octavian Popescu (când te bazezi pe copiii de la grupa mare…), Tănase”. Tănase? Parcă era deja parafată plecarea acestuia, pentru că deja Florin Tănase nu a mai semnat contractul cu FCSB. Vrea cinci milioane pe el. La cât de imprevizibil este fostul fotbalist al Viitorului, s-ar putea să-l mărite cu cât l-a luat. Îl aşteaptă pe Bogdan Stancu. Dar nici de jucătorul de 33 de ani nu poate fi sigur. Fostul jucător de naţională s-ar părea că se simte foarte bine printre başcani. Şi-apoi după ce padişahul Şumudică i-a tras clapa, mai poate avea încredere în beiul Bogdănel?

Şi cum se ştie, o nenorocire nu vine niciodată singură, forul continental a votat în Comitetul Executiv să se renunţe la avantajul golului marcat în deplasare în cupele europene. În istoria de peste 55 de ani a acestei reguli, România a beneficiat astfel: de 16 ori a mers mai departe, de 12 ori a pierdut. FCSB-ul, spre deosebire de Craiova, CFR, Dinamo şi Rapid, a avut de profitat la greu.

Şi acum, bucuria lui Rădoi:

România – Georgia 1-2

Am înfrânt

Stau şi mă întreb cu ce o fi greşit poporul român (hai să-i zicem aşa) în faţa lui Dumnezeu, de are parte (votul bată-l soarele) ca în zonele vitale ale societăţii, să aibă parte numai de indivizi limitaţi intelectual, incompetenţi, cu un obraz de scoarţă, fie că-i parlament, guvern, dar până şi în amărâtul ăsta de fotbal românesc, în vârful căruia există doi ipochimeni, fără pic de jenă la activ, cu personalităţi superflue, cu aspect inexorabil la părerile celor mulţi, lipsiţi total de ceea ce se exprimă îndeobşte prin sagacitate, şi care se consideră pur şi simplu, sacrosancţi. Defetismul pentru ei se traduce probabil prin ceea ce se cheamă turpitudine. Considerând ca aproape suficiente caracterizările de mai sus, ne punem întrebarea: Cam cât va mai suporta cinstitul microbist român distracţia celor doi (Burleanu şi Stoichiţă, pe care i-am pomenit de multe ori în rubricile mele, şi nu la modul laudativ), cu fotbalul românesc şi în special cu echipa naţională? Sau aşteptăm să ne mai bată şi Luxemburg ori insulele Feroe? Pe Rădoi, care nu dă doi bani, îl înţelegem! Îl ţin în braţe cei doi „mauri” şi, normal, nu se teme de nimic. Mai mult chiar, în speranţa că-l va îmbuna pe naşul Gigi aproape că-i convoacă la loturile naţionale până şi rezervele. Mai face şi omul un ban. Eu am prezis distrugerea totală a fenomenului fotbal încă de la plantarea lui Rădoi la naţionala mare. Boicotarea din partea suporterilor ar fi măcar un semnal.

– Referitor la următorul pas pe care îl va face CSA Steaua, fostul mare Arbitru Adrian Porumboiu afirmă fără urmă de îndoială că există foarte mulţi oameni cu bani, şi chiar campionii echipei Steaua care vor să se implice, şi să formeze o echipă cu valoare maximă. Gigi Becali în schimb, combate cu vorbele sale goale ascensiunea Stelei. Vom vedea!