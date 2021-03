Gigi Becali, din nou în prim plan

• Gigi Becali îşi pune fanii în cap:

„Să vă spun de ce îmi place mai mult FCSB decât Steaua”, spune domnia-sa. Şi este convins că va câştiga procesul pentru palmares cu CSA Steaua. „O să le câştig pe toate”, spune emfatic dom Gigi. Dar tot FCSB va rămâne. „Înseamnă, Face Ce Spune Becali”. Pe data de 15 februarie, la curtea de apel Bucureşti, s-a amânat din nou termenul în procesul dintre FCSB şi CSA Steaua, privind palmaresul singurei echipe din România, care a câştigat Cupa Campionilor Europeni. De reţinut că CSA Steaua a câştigat acelaşi proces la Tribunalul Bucureşti, palmaresul echipei Steaua de la înfiinţare (1947) şi până în 2003, revenindu-i clubului militar. Decizia, însă, nu a fost definitivă. În aceste condiţii, Becali a mutat procesul la Curtea de Apel.

• Becali îi face praf pe arbitrii Istvan Kovacs şi pe Cătălin Popa. Probabil că aceştia nu au luat poziţia de drepţi la ordinul latifundiarului, şi ameninţă că, dacă va mai fi arbitrat de Kovacs, va retrage echipa de pe teren. Oricum, la adresa acestui arbitru a aruncat o oală cu dejecţii şi figuri, a lansat teorii ale conspiraţiei, care au ca scop eliminarea FCSB-ului din lupta pentru titlu. Fără discuţii, stratagema lui Becali este veche, şi cu toate astea, nu sunt puţini cei care „pun botul”, ca să scape de gura bogată a lui Gigi. Adevărul este că, după cum am tot scris şi eu în această rubrică, Liga 1 este viciată masiv de erorile arbitrilor.

Nu există etapă care să nu aibă una sau mai multe greşeli grave, ceea ce duce ireversibil la modificarea unor rezultate, în felul acesta, munca a zeci de oameni fiind distrusă. Dar de ce boierul Becali nu aminteşte nimic despre Colţescu, Chivulete, Cojocaru şi Petrescu, de exemplu? Că în meciurile cu Mediaş, Clinceni, Chindia şi Dinamo a câştigat 8 puncte pe „erorile cavalerilor”?

Chiar nu contează dacă arbitrii au greşit în favoarea sau defavoarea cuiva, aceştia trebuie sancţionaţi drastic. Dar, atâta timp cât nimeni nu i-a nici o măsură disciplinară sau chiar pecuniară, fotbalul românesc, atât cât mai e, merge în direcţia în care vrea fluierul lor.

Pentru rezultatele proaste ale FCSB-ului din ultimul timp, Becali şi jucătorii lui acuză pe oricine şi orice, numai pe cei care trebuie, nu. Cât timp echipa a mers „brici”, dom Gigi nu a ieşi la scandal. Punctează patronul că, singurul care nu are nici o vină în toată afacerea asta, este preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.

„Prietenii ştiu de ce”. Un exemplu elocvent că, mai uşor vezi gunoiul din ochii altuia, a fost intervenţia lui Florin Tănase, după terminarea meciului cu Hermannstadt. Pentru rezultatul ruşinos, a acuzat fără să clipească, arbitrajul, care după părerea lui i-a dezavantajat, observatorul federal, care ar fi venit în adidaşi, ca la plimbare, terenul, de parcă adversarii ar fi jucat în altă parte, iarna, pentru că are ger şi zăpadă de îngheaţă stadioanele pe care joacă el, numai felul lamentabil în care s-au comportat el şi coechipierii, despre asta nimic, nu se pune.

LPF atacă CCA

Justin Ştefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a discutat pe seama ultimelor controverse iscate de arbitraj în Liga 1. Privind vicierea rezultatelor datorate greşelilor de arbitraj, Justin Ştefan spune: „Am vorbit şi cu cei de la CCA. Bă, această lipsă de transparenţă nu vă face bine. Nici nouă nu ne-a făcut… Trebuie să comunicăm. De asemenea, oficialul Ligii a afirmat că implementarea VAR-ului în Liga 1 este în aer, din cauza comunicării greoaie dintre LPF şi Federaţie. Singura soluţie pentru a anula efectul greşelilor este VAR-ul”. Discutăm de luni de zile cu FRF. Am spus că noi suportăm costurile de achiziţionare a echipamentului. Burleanu a ieşit şi a spus că a dat drumul la educarea arbitrilor. CCA spune că noi trebuie să plătim pregătirea arbitrilor, care costă 550.000 euro!

Întrucât nu noi trebuie să facem asta şi nu ne-am înţeles cu FRF, avem trei scenarii:

1 – Federaţia nu are bani pentru pregătirea arbitrilor

2 – FRF vrea să blocheze acest proiect

3 – FRF nu vrea ca LPF să-şi asume proiectul, şi să-l ducă până la capăt

În final, aş mai adăuga câteva rânduri referitoare la „războiul” dintre Ministerul Apărării Naţionale, respectiv echipa de fotbal CSA Steaua, şi Gigi Becali cu FCSB-ul său. În această speţă, părerile sunt împărţite, şi este ceva normal, până când justiţia va lua o decizie. Până atunci vom puncta câteva impresii, rezultate din spusele „competitorilor”.

Adică: Tot tam-tam-ul pe care îl fac Gigi Becali şi MM Stoica pe la televiziunile pe la care sunt invitaţi, nu sugerează altceva, decât că le este frică. De ce oare? Promisiuni, ameninţări, jigniri, săbii pe masă. Ce pot fi decât nişte prezumptive sperietori. Şi, ar mai fi ceva extrem de important! Şi anume, atunci când destinele fotbalului românesc, sunt la mâna unor delicvenţi, unii cu ani de puşcărie la activ, de ce să ne mai mirăm de calitatea proastă a competiţiei interne.