În timpul „Timpului Liber”, emisiunea Radio – şanţ funcţionează fără răgaz şi fără reproş

Aşadar: – CFR-ul a trecut deja la o anumită epurare. Deocamdată.

Ar fi vorba despre Iakub Vojtuş. Nici Luis Aurelio nu se simte prea confortabil. De asemenea, Ivica Zunic are şi el sacoşa cu echipamentul de fugă lângă uşă. Cine urmează? Sigur mai sunt şi alţii.

Dinamo e pe tobogan

Cică ar fi vorba numai de vreo 14 jucători care şi-au luat bilet de fugă. Nu pe stadion, cum ar fi normal, ci la alte echipe. Chiar adversare maxim:, CFR, FCSB, U. Craiova etc. Se zice că-l mai aşteaptă pe Cortacero o zi, două. De atunci au trecut vreo nouă. Eu zic să nu mai piardă timpul. Acum, cât mai au bani de tramvai. Pentru că, din câte se spune, Diego Fabrini, singur, poate produce falimentul clubului din Ştefan cel Mare. Explicit: Dinamo are datorii la jucătorul italian de peste o jumătate de milion de euroi. Dacă ar fi trebuit să-i achite restanţele, clubul bucureştean ar intra în faliment. Pe de altă parte, nici nu sunt dispuşi să renunţe la jucător, deşi acesta are un salariu de 18.000 de euro pe lună, şi mai are contract cu bucureştenii un an şi jumătate. CFR-ul este gata să-i achite un salariu de 15.000 de euro pe lună, dar vrea să-l i-a liber de contract. Dinamo nu poate să-l lase liber pentru că există o clauză în contractul de transfer cu ŢSKA Sofia, prin care, dacă românii îl prind gratis, trebuie să achite bulgarilor 200.000 de euro. Dacă Fabrini depune memoriu să fie declarat liber de contract – după cum are tot dreptul să o facă – şi ar cere toţi banii, Dinamo intră în vrie. Clubul ar trebui să-i achite 596.000 de euro. Ar exista posibilitatea să-l împrumute la CFR dar aici există riscul de al pierde gratis.

– U Craiova doreşte să aducă un goalkeeper în această iarnă, iar ţinta principală este un suedez care a debutat şi în echipa naţională, şi care, la doar 23 de ani, e cotat deja la un milion de euro. În caz că tranzacţia reuşeşte, oltenii ar trebui să-l strige Isak Peterson. Acesta însă nu acceptă mai puţin de 150.000 de euro pe an. Avantajul ar fi că, fiind liber de contract, Craiova îl va putea lua gratis.

– Tot în perioada de lipsă a balonului de pe stadioane, s-a întocmit ad-hoc un clasament al portarilor, în funcţie de înălţimea lor. Este vorba despre portarii din Liga 1, şi care arată cam aşa:

• Cei mai înalţi:

Cristiano – Hermanstadt 1,95 m

Osorio – Dinamo 1,94 m

Cojocaru – Viitorul 1,93 m

Micle – FC Argeş 1,92 m

Vlad – FCSB 1,90 m

• Cei mai scunzi:

Florin Iacob – UTA 1,80 m

Niczuli – SEPSI 1,81 m

Pigliaceli – CRAIOVA 1,84 m

Vîlceanu – Clinceni 1,84 m

Lazar – Astra 1,84 m

– Ministrul Tineretului şi Sportului, Carol – Eduard Novak, vine cu gânduri îndrăzneţe

În vârstă de 44 de ani, actualul ministru al mişcării sportive din România, este ciclist paralimpic de performanţă şi vrea să reprezinte România la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în 2021. Pe lângă asta, ţine neapărat să scoată în evidenţă 5-6 sporturi importante, iar din cine ştie din cât ianuarie, spectatori pe stadion. Dar asta depinde exclusiv de pretenţiile cumătrului virusache.

Gura păcătosului

Într-una din zilele acestei ierni care stă să înceapă, l-am auzit pe Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, cum îi tot trăgea cu litere mari şi cu gura plină de sentiment, la complimente care mai de care mai impresionante la adresa echipei Steaua. Şi spunea domnia sa, citez aproximativ: „Cea mai bună, cu jocul cel mai spectaculos, cu jucători excelenţi”, şi, STEAUA în sus, STEAUA în jos … Normal că am rămas surprins. Oare să nu-i mai placă telemeaua sau carnea de miel? Pentru că după cum se ştie, pe echipa lui Gigi Becali o cheamă FCSB, nume de botez dat chiar de patron. Iar CSA STEAUA se află abia în liga a treia.

– Fenomen grav la Liga 1

Toate echipele se hrănesc cu ciorbă românească reîncălzită. Avem interzis în Europa! Adică, în momentul de faţă, există în Liga 1 nu mai puţin de 61 de fotbalişti români, care după ce şi-au încercat norocul prin străinătăţuri, căpătând experienţe ratate la maxim, au revenit la vatră. Deci, s-au întors de unde au plecat, pentru că „fie pâinea cât de rea, tot mai bine-n România”.

– Craiova şi Viitorul sunt lideri

La Craiova sunt opt fotbalişti cu un asemenea statut. Urmează Viitorul cu şapte, la fel ca şi UTA. Nici CFR-ul nu se lasă mai prejos, au şi ei cinci bucăţi. Despre al 62-lea, e vorba de Adrian Popa, după ce şi-a încercat norocul la FCSB, unde a dat rasol, a mai făcut o escală la Voluntari, de unde a fost exmatriculat ca necorespunzător. De aici şi până în comuna Clinceni ar mai fi un pas. Aici va face echipă cu Cristi Tănase şi Raul Rusescu. În continuare vom enumera câţiva dintre jucătorii care s-au încălzit prin campionate mai bine îmbrăcate financiar, dar care s-au întors tot la mămăliga strămoşească. Adică: Deac, A. Cristea, Nistor Gardoş, Hoban, Chipciu, Prepeliţă, Latovlevici şi foarte mulţi alţii. Pomelnicul este lung. Valoarea fotbalului românesc abia mai pâlpâie.