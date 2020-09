Începe aventura în Liga Naţiunilor

Rădoi, legumicultor. Morcov sau sfeclă furajeră? De altfel nu-i primul care-şi încearcă norocul. Până şi noi, chibzuiţii, ne-am învăţat cu tot felul de încercări. Nereuşite, bineînţeles, în marea lor majoritate. Că a fost Răzvan Lucescu, Neamţul, adus în vuiet de vuvuzele, dom Piţi, Cosmin Contra etc., toţi au sfârşit lamentabil. Acum, Mirel Rădoi. Este adevărat, un fost fotbalist bun. Dar parcă ceilalţi nu au fost? Ca antrenor însă… îi lipsesc două lucruri importante. Experienţa în domeniu şi licenţa PRO. Dar nici Croitoru n-are acest document şi Botoşaniul chiar merge bine.

Acum să facem cunoştinţă cu declaraţiile cu iz oltenesc ale lui Rădoi, înaintea meciului cu Irlanda de Nord.

• Meciurile cu Irlanda de Nord şi Austria sunt foarte importante (sic!). Nu le folosim doar pentru a pregăti meciul cu Islanda. Sper ca băieţii să pună în aplicare ideile pe care le-am lucrat cu ei.

• Nu o să fie o echipă de început cu extreme, doar atât vă pot spune despre primul „11”.

• Am primit noi multe mesaje de încurajare. Oamenii sunt alături de noi.

• Pe Camora este posibil s-ăl vedem la următoarele meciuri, când i se va limpezi problema cu cetăţenia.

• Nu vor fi jucători care se vor abate de la principiile echipei naţionale. Dacă nu le aplică, prima dată îi atenţionăm, a doua oară vor trece lângă noi pe bancă, iar a treia oară nu vor mai fi convocaţi.

Deci tot până în trei ori. Ca-n poveşti. Dom antrenor Rădoi, pot să-ţi şoptesc ceva? Ce va spune năşicul Gigi despre faptul că nu ai băgat nici un jucător de la FCSB, pe care vrea să-i vândă ieftin, 20-30 de milioane de euro, acolo?

Şi-acum, lăsând la o parte dificultatea evidentă arătată în construcţia propoziţiilor şi mai ales a frazelor, faptul că pârdalnica asta de limbă modernă nu se duce după fentă, suntem curioşi cum se vor lega f(r)azele în teren.

Şi-acum câteva comentarii, referitoare la meciurile din 4 septembrie.

FINLANDA – ROMÂNIA 1 – 3

Proverbul „cum îi creşti aşa îi ai”, în situaţia dată işi pierde valabilitatea.

Este adevărat, au purtat o victorie, dar nu au căştigat şi războiul. Ca de obicei, tineretul se respectă. Din păcate, pe aceşti tineri, unii dintre ei chiar promiţători, când sunt promovaţi, ideea de a juca la un nivel superior, îi sperie. Dovadă, cei şase care au fost selecţionaţi de Rădoi la lotul mare. Cicîldău s-a menţinut în starea lui mediocră. Ianis Hagi a dezamăgit total. Singurul care arată că vine din fotbalul englez şi nu-l face de ruşine, este George Puşcaş. Dar să nu disperăm. Noi avem de jucat cu Malta două meciuri, unul cu Ucraina la ei acasă şi unul cu Danemarca la Bucureşti. Şanse ar fi.

ROMÂNIA – IRLANDA DE NORD 1 – 1

Un meci ca toate celelalte precedente, nesatisfăcător. Dacă vreţi să-l transformăm într-o pildă palidă, vom spune cam aşa: Vrei să-ţi construieşti o vilă impresionantă, pompoasă, dar nu ai decât chirpici. Şi aceştia uzi de ploaie. Păi să concretizăm: cu un Tătăruşanu care de foarte multă vreme duce plasa cu mingi şi admiră gratis vedetele de la Olympique Lyon, pe post de titular nederanjabil. Mă întreb ce se mai ştie de Ionuţ Radu?

Cu un Hagi (Ianis, ca să nu-l confundaţi cu tatăl său, cu care se aseamănă doar la nume). Cu un Nicuşor Bancu (ce nume), cum nu i-o fi picat fisa lui Rădoi că olteanul lui e doar un banc?! Prost. Cu o linie de fund care n-ar avea loc nici la Oţelu Galaţi, când încerca să se salveze de la retrogradare. Şi, mai ales, cu proasta inspiraţie a lui Rădoi la schimbările efectuate, care l-a băgat pe Nedelcearu, deşi în partea dreaptă îl avea pe Buncă, şi mai ales pe C. Deac. Singurii care şi-au făcut meseria au fost Puşcaş şi Alibec. Aş mai continua comentariul, dar sigur nu ar fi în favoarea lui Rădoi.