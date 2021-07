Incompetenţă? Indolenţă? Interese meschine? Toate la un loc?

Al naibii, cât de tare se aseamănă în România politica şi fotbalul. Şmecherii, parandărături, furat căciula, degete la buzunar, etc. Şi când spun toate acestea, primul lucru care-mi inundă imaginaţia este abureala pe care o practică „mercenarii” cu stele, mai multe sau mai puţine, mai mari sau mai mici, aflate pe epoleţii pătaţi de interese personale sau de grup, aflaţi în catalogul MAPN-ului ca „slujbaşi” permanenţi.

Ca şi Anghel Iordănescu, fostul mare fotbalist în perioada de glorie a Stelei, şi mulţi alţi suporteri stelişti adevăraţi, şi eu consider că Steaua cea adevărată este echipa MAPN-ului şi nu jucăria lui Gigi Becali. Asta până la un punct. Până acolo unde, gradaţii care răspund de activitatea fotbalistică din cadrul Ministerului Apărării Naţionale îşi intersectează obrazul cu interesele pecuniare. CSA Steaua a ajuns în Liga 2 prin eforturile fizice şi sincere deosebite, ale unor naivi, care, chiar au crezut cu adevărat că Steaua va reveni acolo unde îi este locul şi meritul. Urmărind fricţiunile de la vârful clubului de fotbal, nu înţelegeam de ce juristul echipei Florin Talpan tot acuza comandanţii puşi să rezolve problema fotbalului militar, iar aceştia permanent se aflau „în aplicaţie” pe ploaie, şi-l urecheau pe cel care a dus o luptă crâncenă cu Becali şi avocaţii acestuia, pentru drepturile Stelei, recte, colonelul – jurist Talpan, ba ameninţându-l, ba tăindu-i din retribuţie.

Actualul comandant, a ieşit în sfârşit pe „sticlă”, şi, foarte dezinvolt a declarat că nu se doreşte o a doua greşeală.

Cu alte cuvinte, nu au avut nici o ofertă serioasă. Oare?! Se poate ca un club cu o astfel de avengură, atât în plan naţional cât şi european, sau chiar mondial, să nu fie atractiv? Sau nu s-a sărit la cap cu şpaga corespunzătoare? A fost doar o încercare de a-l speria (jumuli) pe Becali, iar acesta şi-a pus blana de lup, şi le-a arătat motanul?

Pentru că, iată ce spune fostul mare arbitru Adrian Porumboiu:

„Firme uriaşe vor să investească la CSA Steaua, vorbim de sume mari de tot! Vor să cureţe tot din Liga 1!” Şi-atunci de ce tot trageţi de timp, domnilor „majuri”? Dar Ministrul Apărării pe care badea Iohannis şi-l dorea prim-ministru, de ce nu se implică? Nici şpaga pentru PNL nu-i suficientă?

Gigi Becali agită apele la CSA Steaua: „Ne vor ruga să jucăm în Ghencea.”

Cred că ne vor ruga să jucăm acolo, sunt obligaţi. Ei trebuie să justifice banii. Dom Gigi şi-a continuat tirada la adresa celor de la CSA Steaua, pe care îi acuză că au cheltuit foarte mulţi bani publici, etc, etc.

Un lucru extrem de important uită toţi aceia care acuză tânăra echipă de fotbal Steaua Bucureşti de cheltuirea banilor publici! Dar, stimaţi băgători de seamă, despre celelalte ramuri sportive din cadrul aceluiaşi club ( volei, baschet, handbal, hochei, etc), de ce nu spuneţi nimic? Sportivii respectivi nu sunt plătiţi tot din bani publici? Mă întreb, Gigi Becali, de ce nu a luat tot ce însemnă sport la armată, atunci când şi-a însuşit echipa de fotbal?

În atare situaţie brandul Steaua ar trebui ras definitiv din catalogul sportiv ca să-i facă pe plac lui Gigi Becali?

În altă ordine de idei, la cum se muşcă diriguitorii îngalonaţi din conducerea secţiei de fotbal a clubului, fiecare poate fabula ce pofteşte. Sezonul este deschis.

– Încă o fuziune în fotbalul românesc? Fuziunea realizată pe axa Viitorul-Farul pare să facă „pui”. Primarul Piteştiului spune că judeţul Argeş, nu îşi permite două echipe în Liga 1 şi că i-ar surâde o contopire cu nou-promovata CS Mioveni. Cristian Gentea, unul dintre „greii” de la FC Argeş recunoaşte că s-a gândit de mai multe ori la o fuziune între cele două echipe. A doua echipă a judeţului Argeş mai are două prezente pe prima scenă a fotbalului românesc, de pe care a alunecat mintenaş în Liga 2.

– Aflându-se în România pentru meciul cu Elveţia din cadrul Campionatului European, campionii mondiali s-au plâns de condiţiile din Bucureşti. (Se putea altfel?!). Echipa naţională a Franţei, care a fost cazată la hotelul Athenee Palace Hilton a reclamat faptul că în locaţia respectivă era o petrecere de sfârşit de an a studenţilor, şi se circula mult în jurul stabilimentului, iar refacerea jucătorilor era greu de realizat. Concluzia ziaristului francez Huga Delon: „Hotelul nu e atât de eficient pentru refacere. Nu cred că vom rămâne mult aici.” Iar acum o precizare: Cred eu importantă: Nu vom face prea multe comentarii în ceea ce priveşte meciurile Campionatului European. Pentru că, fiecare va avea propria-i părere.