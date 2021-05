La barza chioară…

Cine a urmărit meciurile celor trei echipe – chipurile de elită – din fotbalul autohton, a putut să-şi dea seama, chiar şi prin ochelarii de soare, că, de când acest fenomen a intrat pe mâna unor pungaşi, starea acestuia a ajuns în faza de colaps. Exemplele care dovedesc acest lucru sunt numeroase. Aşadar: Craiova a fost învinsă acasă de FC Botoşani! E-he-hei, dragii moşului chibiţi, ia să-mi spuneţi acum mie şi celorlalţi suporteri care iubesc sincer fotbalul, dacă tandemul Becali – Iftene nu funcţionează la capacitatea maximă şi la modul inexorabil. Numai nişte boii-bălţii mai pot pune botul la vrăjeala celor doi. Pentru că, cine a urmărit meciurile dintre Botoşani-CFR, Craiova-Botoşani, şi, bineînţeles, Botoşani-FCSB, şi a văzut spectacolul grotesc, ceva gen filme cu proşti, nu s-a putut să nu priceapă jocul de glezne al celor doi comedianţi fără studii de specialitate. Şi-acum, să venim la concret: despre partidele în care, fie CFR-ul se putea desprinde de echipa lui Gigi Becali, fie FCSB-ul putea trece în frunte, dar nici una şi nici cealaltă n-a reuşit să facă acest pas, comentariile devin inutile.

Iordănescu junior îi tot trage cu o perie cheală că jucătorii lui sunt foarte obosiţi, de parcă celelalte echipe au câte trei rânduri de jucători la dispoziţie. Dar, dacă privim lucrurile la modul real, s-ar părea ca fiul lui Tata Puiu să aibă dreptate. Cu un lot de aproape pensionari, decan de vârstă fiind Hoban, care peste puţin timp va împlini 39 de ani, Vinicius, Deac şi mulţi alţii care au deja copii care ar putea juca în locul lor, iar în partea cealaltă, în care patronul „banii mei” pune presiune maximă pe nişte copii, care încă nu sunt obişnuiţi cu terfeleala din fotbalul nostru, şi care în loc să-i mobilizeze îi face aproape inutilizabili, ce să mai spui? Şi, ca să mai ai lângă tine un fost coleg de „facultate” de la pandaimos, şi care nu ştie decât să jignească, să arunce cu bomboane de cucută în toate direcţiile, crezând că altfel va incita ochii şi urechile domnului Becali.

Despre juniorul domnului general Iordănescu, după cum am mai spus, repetatele lui experienţe au dat greş în totalitate. Iar Neluţu Varga nu este un răbdător sine die, şi nu acceptă deraieri repetate. Şi tot după cum se cunoaşte din bătrâni, în fotbal crocodilii nu au milă. Şi ca să vedeţi că părerea mea nu este singulară, voi cita din Adrian Florea, şeful departamentului Fotbal Intern la Gazeta Sporturilor. Spune dumnealui: „Ce părere să am? Două mascote de antrenori, care nu sunt în stare să facă nimic.” (Aici greşeşte dumnealui. Nimic ştiu să facă, chiar la modul profesionist).

E cea mai mare dramă, aproape tragedie, că unul dintre aceşti doi pseudoantrenori, Edi Iordănescu şi Toni Petrea, va ieşi campion. E trofeul pe care l-a câştigat Mircea Lucescu, Emerich Ienei… Cum să n-ai un şut pe poartă cu Ninai la SEPSI? N-ai cum să nu faci nimic! Dacă îl vor ţine pe Iordănescu şi la anul, termină pe locul 7. CFR are 6 atacanţi şi alţi internaţionali şi Edi spune că nu are cu cine juca. A stricat şi bruma pe care CFR-ul o mai dădea. Dau scris că dacă CFR-ul va lua titlul, nu trece nici un tur în preliminariile Champions League. Cât despre meciul dintre FC Botoşani-FCSB, Florea spune: „Şi cineva de pe Venus şi-ar fi dat seama că a fost ceva suspect”. În prealabil, Adrian Florea n-a ezitat să-i taxeze şi pe cei de la Botoşani: „Moldovenii au făcut un super meci împotriva Craiovei (3-2), după ce în urmă cu o săptămână au avut o prestaţie străvezie cu FCSB (1-3). Au muşcat cu Craiova şi CFR-ul, de ce nu muşcă aşa mereu? Îl văd pe Croitoru cum se i-a la bătaie cu toată lumea, inclusiv cu FCSB-ul. Mă apucă sila”, a spus A. Florea. Gigi Becali a făcut un scandal monstru după egalul obţinut cu Clinceniul. Ba că Poenaru este creaţia lui, ba că el a sponsorizat echipa până la promovare. Că primarul Clinceniului A. Budeanu trebuie să returneze 400.000 de euro. Şi câte, şi mai multe. Oare alde Burleanu şi sluga sa Stoichiţă, sau celelalte organe abilitate în acest sens de statul român, sunt imune şi nu se sesizează? „Voi fi sluga ta credincioasă”, susţine Becali că „i-ar fi jurat credinţă” primarul de la Clinceni. Aceste aspecte chiar nu se încadrează în nici un paragraf din Codul Penal, cinstiţi magistraţi? Primarul Clinceniului recunoaşte că ar fi primit aceşti bani de la Becali, dar sub formă de donaţie, iar ceea ce se donează nu se mai înapoiază. Naiba să-i mai înţeleagă.