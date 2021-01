Manevrele lui Gigi Becali, devoalate de preşedintele Blocului Naţional Sindical

„Şmenurile şi abuzurile de genul FCSB sunt girate de FRF şi de Burleanu.”

Preşedintele B.N.S., DUMITRU COSTIN, arată cu degetul înspre Casa Fotbalului pentru că jucătorii sunt puşi să semneze abuziv contracte nedatate, aşa cum a procedat Gigi Becali cu Denis Haruţ, şi dezvăluie la ce promisiune se angajase actualul şef al FRF în urmă cu 7 ani.

Aşadar, transferul valorosului fotbalist Denis Haruţ de la Botoşani la FCSB (Fotbal Club Sporting Bucureşti) a căzut din cauză că Gigi Becali şi în acest caz a încercat golăneala cu două contracte de câte 5 ani fiecare, dintre care, unul să fie înregistrat imediat, iar celălalt să poarte semnătura jucătorului, dar pe care FCSB să-l poată activa când vrea muşchii patronului. Fundaşul Botoşaniului însă a refuzat, deşi s-au făcut presiuni să-şi pună semnătura. Chiar impresarul Florin Vulturar, care a participat la tranzacţie, şi care a dat o explicaţie de râsul curcilor: „Mai mult am reprezentat clubul FCSB. Eu nu sunt reprezentantul lui Haruţ.”

Ulterior Gigi Becali a recunoscut că metoda era ca jucătorii tineri pe care îi cumpăra să fie puşi să semneze două contracte, deşi legislaţia sportivă interzice acest lucru. Gazeta Sporturilor a discutat pe această temă cu cel care a avut un rol determinant în crearea AFAN. Este vorba despre Dumitru Costin, preşedintele BNS.

Acesta spune că această anomalie se întâmplă din vina FRF. Şi spune explicit că şi în cazul Haruţ ca şi în celelalte s-a săvârşit un abuz grosolan, iar vina este a Federaţiei Române de Fotbal şi a preşedintelui acestui for, Răzvan Burleanu.

Gazeta Sporturilor a întrebat: De Ce?

Dumitru Costin a răspuns: „Vă explic. Atunci când se afla în campanie electorală pentru obţinerea primului mandat ca preşedinte al FRF, prin ianuarie 2014, Burleanu se afla în birou la mine la o cafea. I-am spus atunci în mod explicit, că aceasta este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă fotbalul românesc, mânărelile de doi lei, pe care cluburile le fac la adresa jucătorilor. Văzând ce aer de revoluţionar avea la vremea aceea, i-am oferit şi soluţia cu care să rezolve această problemă. Să copiem sută la sută modelul pe care italienii l-au făcut în fotbalul lor.

Acolo, totul e standardizat la nivel de contracte şi acte adiţionale. Până şi culoarea la cele trei exemplare diferă, jucător, club, federaţie. Toate sunt înseriate, aşa că nu se pot face astfel de şmenuri. I-am facilitat chiar şi o vizită în Italia. Şi?

Şi-au trecut 7 ani şi Răzvan Burleanu şi FRF nu numai că nu au făcut nimic, mai grav, practic girează aceste lucruri abuzive.”

G.S.: – Aţi mai avut şi alte iniţiative?

D. Costin: „Sigur. AFAN, în urmă cu 4 ani, a lucrat la modificările aduse legii sportului. Din păcate, premierul de atunci, Dacian Cioloş, n-a dat curs elementelor pe care le doream introduse. Şi anume propusesem crearea unui registru naţional al sportivilor. Pe fiecare club şi asociaţie în parte se înregistrau contractele. Acolo s-ar fi văzut clar cine cu cine are contract. Nu s-a dorit, nu s-a acceptat, nu s-a făcut!”

G.S.: – Să revenim totuşi la Haruţ. Cum s-ar fi derulat lucrurile dacă jucătorul ar fi acceptat propunerea lui Becali?

D. Costin: „Acel al doilea contract, dacă jucătorul l-ar fi semnat, n-ar fi ştiut nici Cerul nici Pământul ce conţinea. N-avea dată pe el şi doar FCSB s-ar fi aflat în posesia lui, nu şi fotbalistul.

Dacă Becali ar fi fost mulţumit de Haruţ, ar fi scos acest contract, ar fi adăugat data de atunci şi, gata, alţi 5 ani de contract.”

G.S.: – Dar la o expertiză grafologică nu s-ar putea demonstra că data a fost pusă ulterior?

D. Costin: „Din câte ştiu eu, o astfel de expertiză validează doar dacă scrisul e corect, în sensul de identificare a persoanei care a semnat, nu când anume s-a pus data. Oricum, ca să vă daţi seama unde se află lucrurile în fotbalul românesc, realizaţi ce discutăm aici? Contracte nedatate, ţinute în sertar, fotbalişti puşi să semneze câte două înţelegeri. Bine, ce-am mai auzit că se pretrece în fotbalul românesc, te doare capul.”

G.S: – Adică?

D. Costin: „Am auzit inclusiv de cazuri de plastografiere de contract!!!”

G.S.: – Adică documente sau semnături falsificate? E uluitor ce ziceţi!

D. Costin: „Ştiu, şi mă întorc de unde am plecat! E vina FRF! Se putea schimba foarte simplu dacă se dorea, dar nu s-a vrut!”

G.S.: – Credeţi că sunt mulţi jucători în Liga 1 care acceptă să semneze câte două contracte?

D. Costin: „Pe noi nu ne informează. Ei semnează şi nu spun nimănui. De asta mi se pare remarcabil ce a făcut Haruţ. Are doar 21 de ani, a fost singur în acea încăpere în care i s-au prezentat contractele. Era îndemnat, ademenit să semneze. A văzut şi sumele de bani, mult peste ce câştiga la Botoşani, tentaţia e imensă să zică „DA”. Dar, uite a avut capul pe umeri şi n-a acceptat ceva abuziv. Bravo lui, să ia şi alţii aminte de la această întâmplare. Faptul că agentul de jucători care se afla acolo îl îndemna să semneze, nu mai miră pe nimeni.”

Gigi Becali, trei condamnări penale.

Cel care i-a oferit lui Haruţ să semneze un contract nedatat, lucru ilegal, e patronul FCSB Gigi Becali, care a recunoscut şi ulterior că apelează la această practică ori de câte ori cumpără un fotbalist tânăr. Becali a avut în trecut multe probleme cu legea în România şi a primit condamnare cu închisoare în trei dosare: a fost găsit vinovat de sechestrare de persoane, apoi fiindcă a mituit un club de fotbal, dar şi pentru schimbul de terenuri prin care a păgubit Ministerul Apărării Naţionale.

Pentru asta a stat la închisoare aproape doi ani. Câteva consideraţiuni gazetăreşti: Mulţi profani, care se dau mari cunoscători ai fenomenului fotbalistic, consideră că Gigi Becali ar fi adus un mare serviciu fotbalului românesc. Total greşit. Becali face totul doar în favoarea sa.

Este adevărat, are în echipă câţiva tineri talentaţi. Dar sumele pe care le vehiculează prin presă că le-ar cere pe aceştia, sunt fabuloase iluzii. Unde au jucat în Europa Man, Coman, Moruţan, O. Popescu etc.? I-a văzut cineva etalându-şi valoarea în fotbalul mare? S-au remarcat oare pe plan intern? Dar ce valoare are fotbalul românesc? Iar asta o demonstrează chiar echipa naţională. Zeci de milioane de euro? Să fim serioşi.