Mingea cu mâner

S-ar putea să intitulez prezenta rubrică „Mingea cu mânerul furat”. Spun asta privind la ceea ce se întâmplă în bramburitul nostru, pompos intitulat, campionat naţional.

SEPSI – FCSB 0-1

Pe lângă faptul că a fost una dintre cele mai slabe finale ale Cupei României, rezultatul a fost unul scontat. Nici fanii UDMR-ului nu credeau că echipa din Sf. Gheorghe va obţine trofeul. La acest scor, privind lucrurile dintr-o anumită perspectivă, s-ar părea că unele cluburi sunt mulţumite şi încrezătoare în viitor.

Să începem cu FCSB. Bucuria lor este firească!

Am câştigat un trofeu, iar Gigi Becali şi-a mai adăugat la teşcherea 3-400.000 de euroi, pe care, după cum a declarat, i-a şi adăpostit în conturile familiei. În afară de asta şi-au asigurat un loc în cupele europene. Asta pentru că în ultima perioadă, acest deziderat se transformase, din morcov, în sfeclă furajeră.

FC Botoşani: Păi acest rezultat îi proiectează automat în competiţia europeană, de unde Valeriu Iftime va încasa o mulţime de parai, lucru aproape nesperat.

CFR Cluj: Văzându-şi sacii în car, atât FCSB cât şi Botoşaniul, echipe care urmează să joace cu echipa din Gruia probabil vor încerca să vadă dacă ţine frâna de mână, având mare nevoie ca fotbaliştii lor să fie valizi şi fără cartonaşe, pentru următorul campionat care stă să înceapă mintenaş, după terminarea celui în curs, dar, bineînţeles, şi pentru competiţia europeană.

Singura echipă care nu are sub nici o formă vreun moment de satisfacţie este Craiova.

Acest rezultat (0-1) îi complică brusc traiectoria spre câştigarea trofeului suprem, campionatul. Dar asta nu înseamnă că o şi stopează. Mai nou, s-a constatat că nea Virusache a început să se descurse excelent şi în dialectul oltean. Şi ca ghinionul să nu fie unul singular, forul european le-a pus talpă celor de la FRF, care ar fi cerut câteva zile de îngăduinţă, până trece covidul, dar UEFA a fost fermă în decizia sa, până pe data de 3 august să fie desemnate echipele care vor evolua în competiţiile europene, în care cum şi unde.

Nu am pic de înţelegere faţă de „specialiştii” noştri, gen Arafat sau Streinu-Cercel, dar, mai ales de guvernanţi, care, după afirmaţiile lor repetate până la plictis, se străduiesc din răsputeri să salveze, nici ei nu ştiu ce, vieţi umane sau personajul principal în ceastă piesă, virusul.

Gaz Metan – FCSB 0 – 1

Şi iată că începe să se contureze din ce în ce mai pregnant dezastrul din fotbalul românesc, sub conducerea înţeleaptă a serviciilor, în frunte cu cuplul imbatabil Burleanu-Stoichiţă.

În acest fel, s-a ajuns ca 3-4 echipe, ceva mai chivernisite, să-şi impună prezenţa infatuatic, iar restul să fie şi ele pe… acolo. Parteneri de antrenament. Spunând asta, mă refer la meciul de la Mediaş, în care echipa locală s-a confruntat cu juniorii lui Becali, şi n-a fost în stare să câştige nici în faţa unor copii.

Şi când te gândeşti că Viitorul lui Hagi joacă în play-out, şi au terminat pe primul loc, ce să mai comentezi? Iar referitor la aceste infectări (curioase, unele din ele) cu coronavirus, am o mare nedumerire. De ce numai la echipele din primul eşalon se-ntâmplă asta? La formaţiile din ligile inferioare n-am prea auzit.

O fi având pretenţii şi COVID-ul ăsta?