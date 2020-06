Începând de la 1 iunie, preşedintele Iohannis a dat verde la sportul cu balonul rotund, pe care majoritatea îl joacă mai mult cu picioarele.

Ca de obicei, domnul profesor de fizică de la Sibiu a făcut o afirmaţie plină de neînţelesuri.

Şi anume că se pot face spectacole în aer liber, dar la care nu au voie mai mult de 500 de spectatori, etc, etc. Păi dom preşedinte, judeţul Sibiu are două echipe de fotbal în prima Ligă.

E posibil să nu ştiţi dumneavoastră că şi fotbalul e tot spectacol. E adevărat, uneori!

Şi-atunci de ce este interzisă cu desăvârşire participarea spectatorilor?

Dar, mă rog, asta nu se predă la ora de fizică!

În altă ordine de idei, Comitetul executiv al FRF a aprobat mai multe modificări în regulamentul de desfăşurare al meciurilor rămase de disputat în Cupa României şi Liga 2.

Aflată în faza semifinalelor cu FCSB, Dinamo, Poli Iaşi şi Sepsi, va beneficia de regula celor cinci schimbări. Altă modificare importantă vizează play-off-ul ligii secunde. Toate cartonaşele galbene primite de jucătorii în acest sezon vor fi anulate. Doar fotbaliştii suspendaţi pentru cartonaşele roşii vor lipsi.

Şomajul salvează arbitrajul!

Mai mulţi arbitri autohtoni au aplicat pentru indemnizaţia de ajutor social, aferentă PFA-urilor pe care sunt plătiţi, iar suma lunară de 725 euro e chiar cât media baremului unei brigăzi de la un meci de liga 1, dar de două ori mai mare decât cea de liga 2.

Fotbalul a fost oprit, iar fotbaliştii au avut de suferit. Financiar! Unii au avut contracte diminuate cu până la 50%. Alţii, mai puţin norocoşi (era să spun valoroşi) au beneficiat de şomaj tehnic. Ce s-a întâmplat însă cu arbitrii? În România, această activitate nu este catalogată ca o meserie, ei fiind plătiţi în funcţie de meciurile arbitrate. Dar, cum toţi activează pe PFA-uri, Guvernul le-a permis, după ce a revizuit forma finală a Ordonanţei privind posibilitatea accesării şomajului tehnic, să aplice şi pentru ei această formă de ajutor. Cum fiscalitatea pentru contractele de activitate sportivă este extrem de relaxată, rezultă că arbitrii vor strânge pentru perioada 16 martie – 31 mai un total de aproape 1815 euro. Bine, bine, vor spune unii mucaliţi, dar cu şpaga, nimic, nimic?

Fotbaliştii români îndură umilinţe!

Nereguli grave în regulamente. E o discriminare evidentă, întreţinută de FRF. Speranţa este la FIFA, jucătorii români sunt dezavantajaţi de regulamentele interne când cer rezilierea contractelor pentru neplata datoriilor de către cluburile de la noi de care aparţin. De fiecare dată, fotbaliştilor li se cere să semneze anexe pentru prelungirea termenelor de plată a acestor restanţe, deşi unele depăşesc chiar şi şase luni. Cei mai mulţi cedează şi semnează respectivele anexe, chiar dacă din anul 2019 Regulamentul privind statutul şi transferul Jucătorilor de Fotbal (RSTJF) prevede că, dacă un fotbalist nu a fost plătit de cel puţin 60 de zile, poate notifica clubul ca în 15 zile să-i fie activate drepturile în cauză. Iar dacă nici în acest interval nu îşi primeşte banii, din următoarea zi devine liber de contract.

FIFA judecă doar cazurile internaţionale. Jucătorii români sunt defavorizaţi chiar în baza regulamentelor FRF.

Aşa că, în timpul procesului, cluburile îşi bat joc de jucători. Şi asta cu sprijinul mafiei care infectează fotbalul românesc. Pentru că FRF a adăugat acea prevedere, că pe timpul judecării litigiului, jucătorul rămâne la cheremul clubului şi a patronului acestuia.

Acesta (jucătorul), la prima mişcare în front (vezi Gigi Becali), este scos din lot, pus să se antreneze pe coclauri, obligat să facă ce vrea finanţatorul, iar dacă refuză este pedepsit sub diferite forme, deseori umilitoare. De cele mai multe ori, patronii de cluburi de fotbal în copilărie au avut mari probleme cu şcoala. Dar, Federaţia Română de Fotbal – conducătorii acesteia – nu au avut niciodată curiozitatea să deschidă acea cărţulie greoaie numită Constituţia României, şi să vadă ce spun articolele 41 (alin 1) şi 42 (alin 1) cu protecţia socială a muncii şi cu interzicerea muncii forţate? Ori consideră că dacă joci fotbal, asta nu se cheamă „a munci”.

Gigă Popescu, preşedintele Viitorului şi consilierul primului ministru privind organizarea EURO, a vorbit despre stadioanele Ghencea, Giuleşti şi Arcul de Triumf, şi a spus că toate vor fi gata în acest an.

Depinde de proprietarii stadioanelor cine va juca pe ele. CNI le construieşte şi le dă către proprietari.

Ministerul Transporturilor va fi proprietar la stadionul Giuleşti, MTS la Arcul de Triumf şi MApN va fi proprietar în Ghencea. Doar cele trei ministere decid cine va juca pe acele stadioane.