Mingea cu mânerul în oala de noapte !

Rădoi, rezistă

Deşi criticile bat puternic în poarta Federaţiei Române de Fotbal, Mirel Rădoi rezistă pe poziţia de selecţioner. Şi asta pentru că a fost spălat într-o pseudoşedinţă cu şampon marca Burleanu-Stoichiţă, soluţie care, deocamdată, este foarte eficientă împotriva căderii din fruntea bucatelor de la echipa naţională de fotbal a României. Şi, după cum s-ar părea că altă echipă nu va mai încăpea pe mâna meşterului Mirel, indivizii din capul Federaţiei s-au gândit că nu e bine să-şi lase angajatul fără coledz. Aşadar, întrucât rădăcina era înfiptă puternic, prăvălirea peste balustradă a acestuia nu se va petrece decât odată cu cei doi indivizi care dau numele şamponului B+S. Dar şi cu căderea definitivă a echipei noastre naţionale (dar, echipa respectivă, oare, chiar este a noastră?) în fundul prăpastiei, sub cea a celebrelor insule Feroe. Dar, în orice poveste cu epilog hidos, şi aici se zvoneşte că, la Casa Fotbalului, unde împăraţii Burleanu & Stoichiţă au dus şandramaua de râpă, nu s-ar mai găsi eroi. Păi, nici fotbal nu prea mai este! Şi dacă cei doi ipochimeni au reuşit să distrugă acest sport răsfăţat, şi n-au mai existat ieşiri în peisajul cu parale, de unde bani? L-am ascultat pe Stoichiţă, cel încet la fapte şi la gând, explicând la DIGISPORT 1, cum s-au chinuit ei până au reuşit să-l convingă pe selecţionerul catastrofă. Să continue decimarea echipei naţionale.

Când i s-au cerut explicaţii concrete de către moderatorul emisiunii TV, dom Stoichiţă a început s-o „bată la falcă” la modul penibil. Cum că ei au apreciat „ideea inovatoare” a lui Mirel, că acesta modernizează jocul echipei, c-a făcut, c-a dres, că în viitor o să vedem noi cât e de bun, şi, când s-a insistat să treacă la concret, acesta, simţindu-se înghesuit în propriile-i vrăjeli, a spus un infantil mulţumesc şi dus a fost. Aşa că, la întrebarea dacă fotbalul mai este sau nu al românilor, rămâne să răspundă mama Omida!

Becali renunţă la Steaua!

Fostul antrenor al FCSB-ului şi al echipei naţionale, dă pe goarnă o discuţie pe care a avut-o cu patronul din Pipera, Gigi Becali: „Mi-a zis: Brandul e mare, nu pot să fac ce vreau eu”. Victor Piţurcă spune că i-ar fi explicat lui Becali unde a greşit în problema cu marca, numele şi palmaresul Stelei. În primul rând, greşeala cea mare a fost în relaţia cu suporterii şi, când, emfatic, a afirmat că nu mai este interesat de numele Steaua. „FCSB-ul e FCSB, iar Steaua e Steaua. Ce război? Nu mai e nici un război”. Şi mi-a zis aşa: „Băi, Piţi, eu vorbesc, dar eu sunt mulţumit cu echipa pe care o am eu. Steaua este altceva, brandul e mare, nu pot să fac ce vreau eu. Aveam probleme, nu eram liniştit. Când eşti patronul Stelei e cu totul altceva. Nu mai e echipa ta, e a suporterilor”. Gigi, pe la TV, declară că vrea să joace în Ghencea. De fapt, nu vrea. El are oricând acces pe Arena Naţională, cel mai mare stadion din ţară.

Despre Steaua, Piţurcă spune că, desigur, va ajunge în prima Ligă, şi că e singura echipă din România unde ar vrea să se implice.

Crede cineva ca dom Piţi are gusturi proaste?