Noul sector VIP

Întrucât sezonul de resort din România se află într-o stare prohibitivă, vom încerca pentru cititorii noştri să suplinim acest lucru cu nişte paliative. Aşadar:

– Deşi pentru şmecherii care se îmbogăţesc pe baza amărâtului nostru de fotbal, presa are un efect egal cu un sul de hârtie igienică asupra unui băştinaş din jungla amazoniană, noi, totuşi, vom continua a vă informa cu ceea ce fac felinele din jungla acestui frumos sport.

Şi iată ce scrie Gazeta Sporturilor:

„Gigi Becali prins într-un vârtej de acuzaţii în procesul lui Puiu Popoviciu”. Şi, zice acesta: „Judecătorul i-ar fi cerut lui Becali două milioane de euro ca să-l ajute să pună mâna pe Steaua (?!) Becali în schimb i-ar fi dat mită 200.000 de euro ca să-l ajute să iasă din închisoare”. Aşadar, Gigi Becali a fost implicat în procesul din Marea Britanie a omului de afaceri, Puiu Popoviciu. Acesta nu intenţionează să revină în România, unde are de executat 7 ani de închisoare, pentru că ar fi luat ilegal 224 hectare de teren, care aparţineau de fapt Universităţii de Ştiinţe Agricole. Avocaţii lui Popoviciu susţin că există anumite legături între Gigi Becali şi fostul judecător Corneliu-Bogdan Ion Tudoran de la Curtea de Apel Bucureşti. Mai mult, avocatul a spus că fiul lui Tudoran i-ar fi spus „judecătorul Tudoran l-ar fi consiliat pe Becali ca să pună mâna pe clubul de fotbal Steaua, şi i-ar fi cerut două milioane de euro sau dolari, iar Becali i-ar fi dat doar 200.000 de euro, ca să îl ajute să scape de la puşcărie”. (Atunci fularul ăla de ghips pe care îl tot purta în jurul gâtului când veneau televiziunile, ce rost a mai avut? Întreb retoric). Din aceste motive Anglia nu vrea să-l extrădeze pe Gabriel Aurel „Puiu” Popoviciu, pentru că, spun aceştia, nu ar fi fost judecat corect.

(Din punctul de vedere al gazetarului, atâta timp cât, amândoi au încălcat legea, într-un fel sau altul, numai sultanul din poveste poate desluşi unde se află adevărul).

– Ca orice iubitor al fenomenului fotbal, urmăresc cu multă atenţie şi interes meciurile de la Campionatul European. Prin urmare voi încerca să evidenţiez câteva scurte constatări:

• Faptul că România se evidenţiază prin absenţă, îmi produce un sentiment de dezamăgire combinat cu vomă. Şi când te gândeşti că ipochimenii din fruntea federaţiei doi bani nu dau, unora le-a crescut burta, altora guşa, dar la toţi conturile, de ce să nu-şi poată face ei somnul de frumuseţe. În rest…

Meciurile, au avut fiecare în parte câte ceva deosebit. Dar cel mai mult mi-a creat o stare de amuzament tâmpenesc meciul dintre Spania şi Suedia. A fost ceva a la Gaz Metan Mediaş-CFR Cluj. Suedezii au pus toată echipa cu curul în poartă, după o formulă consacrată a chibiţilor, iar spaniolii s-au zbătut precum un angrenaj de pinioane cu dinţii tociţi, fără un mijloc competent, fără un vârf de atac veritabil, Dumnezeu cu mila.

Am mai văzut şi celelalte meciuri. S-a putut constata de la distanţă că valorile fotbalului european se împart în două grupe clare. Ţările cu potenţial economic, şi celelalte. Echipele de primă mărime (Franţa, Germania, Anglia, Belgia, Olanda, Italia) şi alte câteva, demonstrau un fotbal imperial, cu jucători cu valori inestimabile, celelalte arătau o hărnicie deosebită, unele chiar tehnicitate, dar mai ales dorinţa de a se evidenţia, şi, poate, de a prinde un contract, ceva. Croaţia poate fi considerată un bonus.

Am mai văzut şi faptul că unele dintre echipe băgau în teren jucători de 17-18 ani. Şi asta fără ca federaţiile de care aparţineau, să le oblige să aibă ca la noi, doi jucători sub 22 de ani, pe care unul dintre ei să-l schimbe antrenorul după 5 minute, distrugând în acest fel valoarea şi personalitatea tinerilor fotbalişti. De asemenea, priveam fascinat ce forţă aveau în picioare jucătorii echipelor de pe continent. Că se loveau între ei ca două tancuri ruseşti, şi se ridicau „la luptă” ca şi cum nici n-au fost pe-acolo. Şi ce forţă aveau în picioare. Alergau în 90 de minute cam 10-12 km, fără probleme. Dacă, prin absurd, vreunul dintre ei ar fi lovit stâlpul porţii, acesta se îndoia. Dar, asta e! Cine are – vorba ceea – să-i trăiască.

Ai noştri ca brazii – la de astea ne pricepem. Nu noi. Ei

Scene incredibile pe Arena Naţională.

La meciul dintre Austria şi Macedonia de Nord, care s-a desfăşurat pe marele nostru stadion, şefii fotbalului autohton, normal, nu puteau să nu-şi dea în petec. Şeful DNA, politicienii, şi, cum să nu, şefii FRF au stat în zona VIP. Legendele fotbalului românesc (o parte, care au avut curajul să vină) – Gică Hagi, Gică Popescu, Dorinel Munteanu, au fost trimişi la tribuna a doua, că doar aşa meritau.

Nu are rost să amestecăm sentimentele de jenă, ruşine, bun simţ, respectarea unor legi nescrise. Asta ar însemna pierdere de timp. Când Stoichiţă a fost invitat de DIGI SPORT 1 pentru niscai lămuriri, după ce a bătut-o „la falcă”, când a văzut că moderatorul Moraru şi fostul mare arbitru Ion Crăciunescu îi cer să devină sincer şi să concretizeze situaţia, a început s-o facă pe supăratul, să se revolte, să acuze, a dovedit încă o dată – dacă mai era cazul – , că a uitat de multă vreme ce înseamnă corectitudinea. Pe fotoliile de la zona VIP, garnisite cu restaurant suedez de lux, în locul celor care au făcut fotbalul românesc cunoscut şi, mai ales, recunoscut în lume, au stat ca belferii, Răzvan Burleanu, Radu Vişan, Gabriel Bodescu şi, bineînţeles Mihai Stoichiţă. Dar şi o serie de politicieni, precum Anca Dragu, Ludovic Orban, Dan Barna, Bogdan Aurescu, Crin Bologa. Dom preşedinte Iohannis probabil era plecat la plimbare cu bicicleta. Ulterior s-a aflat că, după ce Hagi, Gigă Popescu şi Dorinel Munteanu au fost îmbrânciţi la tribuna a doua, aceasta, imediat a devenit sectorul VIP. Dar fără restaurant suedez de lux. Nici măcar românesc.