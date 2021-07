Paradoxul numit FRF

Forul condus de Răzvan Burleanu a avut anul trecut venituri de 17, 6 milioane de euro, nivel la care nici o echipă din Liga 1 n-a ajuns, nici chiar CFR Cluj, care a jucat în grupele Europa League, şi nici Craiova, care a vândut jucători de cel puţin 8 milioane de euro. După cum s-a „zvonit”, 40% din încasările FRF au provenit de la FIFA şi EUFA, şi pentru că „teşchereaua” este full, Burleanu a început deja să promită (nici nu se putea altfel), că, atât înainte, cât şi după alegerile pentru şefia FRF, va împărţi votanţilor (v-aţi prins despre care votanţi este vorba, că doar nu dă de la el), 2,5 milioane de euro. După cum se cunoaşte, anul 2020 propune o concluzie dramatică, dar, în acelaşi timp, surprinzătoare în fotbalul românesc. Într-un an plin de pandemie, în care fotbalul autohton a fost, practic, închis complet vreme de 3-4 luni, iar încasările de peste tot au suferit enorm, în vârful ierarhiei celor mai potente financiar instituţii stă, cum altfel?, chiar FRF, care, deşi n-a avut niciun succes notabil în plan sportiv, chiar dimpotrivă am putea spune, pentru că a ratat tot ce se putea la nivel de echipă naţională de seniori, Casa Fotbalului propune cele mai mari încasări, comparativ cu toate cluburile cu potenţial pecuniar din Liga 1. FRF, care n-a fost pe primul loc în acest top în anul 2019, anul dinaintea pandemiei, de această dată a raportat veniturile cele mai mari.

Puţin peste 17,6 milioane de euro. Un nivel inaccesibil chiar pentru CFR şi Craiova care au realizat lovituri financiare însemnate în anul 2020.

Federaţia a avut cu peste 30% mai multe venituri decât Craiova, iar faţă de FCSB a raportat de 3 ori în plus. Pentru 2021, FRF a plănuit un buget care, dacă va fi realizat 100%, va ajunge la 25 de milioane de euro încasări. Cei mai mulţi bani ar veni tot de la FIFA şi EUFA, iar Burleanu şi compania estimează că s-ar putea alege cu peste 11,3 milioane de euro, o sumă record.

În această situaţie, normal, dom’ preşedinte îşi poate permite să promită daruri electorale la greu. Faptul că n-a reuşit să se califice la Campionatul European a reprezentat un mare minus financiar pentru FRF. Doar prezenţa la Euro ar fi însemnat un bonus de 9,5 milioane de euro plătit de EUFA. Totodată, s-ar fi ales şi jucătorii, şi antrenorii, şi cluburile cu nişte bani în plus (50-60%) iar FRF cu peste 2,5 milioane de euro. Iar faptul că, din cauză de Burleanu şi Stoichiţă, şi nu în ultimul rând de Mirel Rădoi (finul cui ştim noi), mai mult ca sigur nu ne vom califica nici la Mondiale, ar fi tot o laudă, nu-i aşa domnule Burleanu? Şi cu toate acestea, la şedinţa de comitet executiv din 27.06.2021, aplaudacii n-au ostenit să aducă osanale conducătorului iubit, în aşa fel de slugărnicie, încât, dacă s-ar fi putut, chiar şi Ceauşescu ar fi devenit invidios, sau poate ar fi roşit puţin.

În frunte cu directorul tehnic Mihai Stoichiţă, Lucian Burchel şi toţi ceilalţi amploaiaţi din subordinea prea înălţatului calif Burleanu, după ce şi-au spălat şi parfumat limbile, au trecut la treabă. Atâta slugărnicie, rar se poate vedea.

Asta te duce cu gândul că, probabil, mulţi dintre ei ocupă respectivele posturi pe bază de PCR, şi sunt conştienţi că odată cu alunecarea jupânului, nici scaunele lor nu mai sunt sigure.