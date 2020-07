Perle „a la Gigi Becali”

• Gigi Becali, controversatul patron al celor de la FCSB, împlineşte azi (25.06.2020) 62 de ani, prilej să ne amintim câteva citate care au făcut istorie de-a lungul celor două decenii în care a făcut parte din fotbalul de elită din România. Faptul că a încărunţit şi s-a ridat în acest timp, nu cred că asta se datorează neapărat sportului cu balonul rotund.

Şi acum, să cităm din perlele rostite, de multe ori involuntar, de bizarul finanţator:

1. Dacă dăm un gol în primele minute, putem juca în continuare la 0-0.

2. Imnul Stelei va fi o melodie religioasă şi o să cânt eu că sunt talentat.

3. Eu sunt finanţator nu sponsor. Sponsor înseamnă să dai cadouri, iar eu nu fac cadouri.

4. Meritul pentru titlul câştigat de Steaua e 50% al lui Olăroiu şi 50% a lui Protasov, dar cel mai mare merit e al meu.

5. Borcea spune că are echipă de cinci stele? El poate să spună că echipa lui e de cinci câini.

6. Antrenorul trebuie să fie şi tehnician şi părinte şi psiholog. Dacă nu e bun psiholog, mă bag eu.

7. Steaua va purta zimbrul RAFO pe piept pentru un milion de euro. Asta înseamnă că Steaua nu-şi murdăreşte tricourile decât pentru sume care merită.

8. Middlesbrough s-a calificat în faţa lui Basel fiindcă mi-a făcut mie Dumnezeu plăcerea să jucăm cu ei şi să-mi iau cămăşi din Anglia.

9. M-am certat cu Mitică Dragomir, dar fără jigniri. El m-a făcut oligofren, eu l-am făcut zdreamţă, dar nu m-am insultat.

10. N-are cum să mă bată Copos pe mine în postul Paştelui. El a utecist, eu sunt creştin. Păi credeţi că Dumnezeu nu vede?

Derapajele lui Gigi Becali

1. Femeile să nu facă fotbal. Dacă le loveşte mingea în ţâţă?

2. Aici în România se joacă fotbal românesc. CFR este echipă ungurească din Ardeal.

3. Eu nu iau niciodată pocăiţi. Consider că am ghinion cu ei. Pocăiţii sunt dintr-o sectă satanică.

4. Ce naiba mă puneţi să vorbesc cu doamna Tatoiu? Doamna Tatoiu e dusă. Râde ca proasta. Mă puneţi să vorbesc cu tâmpita aia? Să se ducă naibii la Bălăceanca. Păi eu vorbesc cu toate idioatele? Vorbim la subiect şi ea râde ca proasta în p…

5. Este adevărat că sunt misogin, dar din punct de vedere al religiei. Nu văd femeile în funcţii foarte mari, pentru că aşa spune cartea sfântă.

Etc, etc.

Dacă ar fi să scriem toate ideile firoscoase ale domnului Becali, ar trebui să facem un material cât un dicţionar chinezesc. Aşadar, mă limitez, la a spune că nea Gigi al nostru va ajunge nu numai un personaj mioritic, ci mult mai mult, o legendă, un nemuritor.

DINAMO-FCSB 0-3

Dinamo a fost învinsă pe teren propriu de FCSB, în turul semifinalelor Cupei României, iar Adrian Mihalcea are două înfrângeri clare în primele două meciuri oficiale pe banca tehnică a câinilor. Acesta, plin de obidă, declară: „Este o umilinţă! FCSB a terminat meciul cu 3-4 jucători de 17 ani. Ne-am făcut de râs”. Bogdan Argeş Vintilă în schimb, aşa cum era de aşteptat, i-a dedicat victoria patronului său, cu ocazia împlinirii a 62 de ani a acestuia.

De parcă n-ar fi fost de ajuns difereţa de valoare, arbitrii trebuiau să-şi pună şi ei un fes cu moţ. În minutul 74, Darius Olaru a marcat pentru 2-0, după o pasă primită de la Cristian Dumitru. Faza a fost precedată însă de o eroare crasă de arbitraj!

În momentul în care Olaru îl lansează pe Dumitru, acesta se afla în afara jocului, fiind singurul jucător trecut de mijlocul terenului.

Acesta, la rândul lui, a continuat faza, punându-l în valoare pe Olaru, care, de altfel, a şi marcat.

Păi dacă nici arbitrii, atunci cine?

Adrian Popa i-a dedicat victoria lui Gigi Becali, cu care în ultima vreme a fost într-un conflict deschis până la beligeranţă: „Îi dedic golul înscris de mine domnului Becali. Am înţeles că este ziua dânsului. De fapt, nu am nimic de demonstrat. Am arătat că sunt un profesionist”. Şi în felul acesta Popică şi-a anunţat despărţirea de FCSB. Succes în continuare, Adi!

DINAMO – FC VOLUNTARI 0-1

Dinamo nu se dezminte. A înfrânt şi cu Voluntarii lui Pandele. În felul acesta şi-a consolidat poziţia de lanternă roşie. Sau alb-roşie. Faptul că următoarele două meciuri vor fi deplasări, unul la Viitorul şi altul la Academica, nu sunt în măsură să le creeze o stare emoţională benefică. Atâta timp cât patronul este prosper, echipa ce mai contează. Varză!

CFR Cluj-U Craiova 2-3

Despre acest meci am, astfel:

Bivolul, privind în apa lacului statura-i impozantă, este convins că nu-l poate pândi nici un pericol.

Asta până când apare crocodilul.

Aşadar de data asta, Dan Petrescu s-a făcut coleg şi frate de cruce cu râul Argeş Vintilă.

A înfrânt cu succes. Şi culmea, nu are nici o scuză.

Ba, una ar fi! Meciul a fost de nivel european. Ceea ce în campionatul nostru este aproape interzis. Nici nu mai ştii cum să zici!

A jucat şi CFR-ul odată frumos, şi a pierdut meciul. Nu-i stilul lor! Cum rar se întâmplă, apărarea, în frunte cu mult lăudatul Andrei Burcă, a trădat, s-a făcut de cacao. Iar Bursucul s-ar părea că va trebui să demoleze soclul pe care-l pregătise ca să pună la loc de cinste al treilea trofeu obţinut consecutiv.