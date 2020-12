Răi au fost şi proşti sunt încă…

Îmi recunosc greşeala! Am susţinut tot timpul, prin intermediul rubricii mele că, cei mai răi (scuze Colţescule!) mai proşti, mai needucaţi şi mai mari şpăgari, arbitri, îi avem noi. Fals!

După ce am urmărit meciul CFR-ului cu Young Boys Berna, şi am văzut ce poate un arbitru made in Franţa şi cu câtă naturaleţe poate să întoarcă soarta unui meci, nu mai am nimic de comentat. Dezvoltând evenimentul, doi dintre cei mai buni arbitri – foşti din păcate – Ion Crăciunescu şi Adrian Porumboiu, am decis fără ezitare că nu a fost vorba despre 11 metri în favoarea echipei elveţiene, cât despre eliminarea lui Bălgrădean, a fost ceva aiurea, aşa, ca să se afle şi el în treabă. Dar, chiar telespectatorii au văzut fără probleme că arbitrul n-a fost depăşit de situaţie, ci doar de anumite interese. De asta zic, dacă meciul ar fi avut loc în Giuleşti, franţujii sigur ar fi avut un arbitru mai puţin. Aşa stând lucrurile, sugerez conducerii CFR-ului, deţinând probe video, să ceară dreptate la forurile continentale. Şi, ca o curiozitate: Chiar nici elveţienii nu au VAR-ul. Pentru că s-ar părea că infracţiunea s-a petrecut în suprafaţa de protecţie a portarului.

Câteva cuvinte despre Sebastian Colţescu

Asta pentru că nu aveam cum să-l trec la agresiuni după chestia cu „ăla negru”. A jucat fotbal la Electroputere Craiova, a încercat să se sinucidă în anul 2008, a fost acuzat că şi-a luat o limuzină Mercedes cu banii de la Cristi Borcea, a fost căsătorit de două ori, asta în afară de meciurile „trântite” pe faţă, fără să ia cineva vreo măsură. După tâmpenia făcută la meciul PSG-Başakşehir, când s-a adresat lui Pierre Webo cu apelativul „ăla negru”, ceea ce a dus la întreruperea meciului, şi amânarea acestuia cu o zi, a stârnit un val de proteste internaţionale. Păi, domnilor care conduc chipurile arbitrajul românesc, trebuia să se ajungă aici, ca să luaţi măsuri? La Electroputere a fost coleg cu Ionel Dănciulescu şi Claudiu Răducanu. Probabil de la acesta din urmă a mai învăţat câte ceva.

• FCSB, CFR şi U CRAIOVA aleargă ca la campionatele mondiale de atletism, după un jucător de Liga 1, adus de Gaz Metan din Franţa, unde a jucat ca profesionist numai în ligile inferioare. Mediaşul l-a adus gratis, iar acum vrea o grămadă de bani pe el. Jucătorul pentru care aleargă cele trei se numeşte Bryan Alceus şi a fost crescut de Bordeaux. Este mijlocaş defensiv şi are 24 de ani. Ce fel de scouteri or fi având Mediaşul sau Botoşaniul de fac bani numai cu jucătorii aduşi gratis sau temiri ce, şi-i vând apoi pe sume considerabile? La adresa lui Bryan Alceus circulă o glumă, care scoate în evidenţă capacitatea de efort formidabilă a acestuia: „Aleargă până se stinge nocturna”. E un închizător de tip Makelele sau Kante. Suficient, nu?

Vom face acum o analiză succintă pentru meciul dintre CFR Cluj şi FCSB. La acest meci, clasamentul o dă pe FCSB clar favorita. Experienţa în schimb este de partea CFR-ului. Iar concluziile sunt oferite de către InStat, care spune că între cele două echipe n-ar exista diferenţe vizibile. Să vedem: Vlad şi Bălgrădean sunt greu de departajat. Creţu s-ar părea că are un mic avantaj faţă de Manea. Între Miron şi Vinicius, deşi numărul de meciuri jucat este diferit (Miron 11, Vincius 4), din cauza accidentărilor, concluzia este de egalitate. Cristea îl domină pe Burcă. Stoperul FCSB-ului a fost mai defensiv în atac, unde a marcat 3 goluri. Concluzie: Mai bună FCSB.

Soiledis nu se compară cu Camora. Şi întrucât Panţîru a luat un cartonaş galben cu UTA şi nu are drept de joc, Camora este, de departe, favoritul. Simion este peste Hoban atât la numărul de pase decisive cât şi la potenţialul fizic. Mai bună deci, FCSB.

Moruţan, mult peste Itu. Este unul dintre duelurile U21. Au fost colegi la naţionala lui Mutu, dar ceea ce au arătat în meciurile din Liga 1, Moruţan e clar mai bun. Olaru a progresat, Djokovici din contră. Croatul CFR-ului, din mai multe motive probabil a uitat piciorul pe frâna de serviciu, în timp ce Olaru a început să înţeleagă rostul fotbalului. Mai bună FCSB.

Man – Deac 6-0

Din 8 capitole importante pentru un fotbalist de atac Man e mai bun în 6, iar în celelalte e egalitate. Mai bună FCSB.

Rondon, mai bun decât BUS. Venezueleanul are un randament superior, deci, avantaj Rondon. Mai bună CFR.

Coman – Costache, avantaj indubitabil pentru primul. Mai bună FCSB.

Şi casele de pariuri văd la fel. FCSB favorită. Dar desfăşurarea în teren a unui meci de fotbal arată că, dacă arbitrii nu sunt îmbrăcaţi în „negru” până în cerul gurii, nimeni nu poate fi sigur de rezultat. Asta se va vedea duminică seara de la ora 21:00.

Ioan Dan Pintilie

P.S. CFR CLUJ – FCSB – 2-0, de unde s-ar putea deduce că lumea se mai înşeală, judecăţile de valoare rămânând doar nişte chestii de statistică.