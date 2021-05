Unii atâta pot, alţii atâta ştiu

Deci: Academica Clinceni – FCSB 0-2

Ce spune Ionuţ Chirilă:

„A fost un meci jalnic! Au fost greşeli impardonabile, şi un ritm de joc care nu are nici o treabă cu fotbalul mare! Aveam impresia că Academica Clinceni nu va marca nici dacă joacă două săptămâni. Totul era un fel de dansul elefanţilor. Un joc lent, submediocru, cel mult de Liga 2! În felul acesta FCSB-ul are toate şansele să piardă titlu”.

Ilie Poenaru, antrenorul de la Clinceni a procedat normal, adică şi-a acuzat jucătorii de greşelile personale şi lipsă de atitudine. De altitudinea anumitor venituri personale ilicite, nu! L-am văzut pe Gardoş la interviu. Nu-şi găsea cuvintele. Acuma, nu cred că lectura excesivă îl derutează, dar pe chip i se citea un fel de jenă fotbalistică, amestecată cu o vină pecuniară. În atare situaţie, FCSB-ul s-ar părea că şi-a „înfulecat” porţia. A jucat şi cu Botoşaniul şi cu Clinceniul. Ca o curiozitate, atât Valeriu Iftime cât şi Marius Croitoru iau foc cu gura precum berzele când nu-şi mai găsesc cuiburile, şi se jură că nu sunt braţele rătăcite prin nordul Moldovei, ale lui boier Becali. De parcă Jean Pădureanu şi celălalt moldovean, zis Pinalty, ar fi ţipat în gura mare, că sunt părinţii naturali al vechilor cooperative.

Speranţa ca cei din vârful federaţiei să i-a vreo măsură, nu se pune. Deşi, până nu se va termina cu acei indivizi care manevrează destinele fotbalului românesc după caracterul lor mizer, România în loc de fotbal de calitate, îi vor vedea cum îşi etalează mahmudelele, şi zâmbetul mefistofelic pe ecranele televizoarelor, tot pe Burleanu şi Stoichiţă.

CFR – U Craiova 1-2

FCSB – Sepsi 1-2

C-aşa-i jocul pe la noi. Nu numai în fotbal. După cum se observă, ambiţiile sunt mari. Nici una nu se lasă mai prejos. Intenţionează la greu s-o vadă pe echipa olteană pe primul loc. Şi dacă Cârţu şi-ar vedea de treaba lui şi nu ar mai vorbi prostii, chiar n-ar fi exclus.

Şi-acum, o mică poveste pentru fiecare: Dacă la Cluj basmul s-ar putea intitula „Bunicii şi nepoţii”, în traducere necenzurată, Vinicius, Random, Deac, etc. vs. Joca sau Gâdea, la FCSB cred că s-ar potrivi ceva cu „îngânfaţii, greţoşii, infatuaţii, sau Gigi Gălăgiosul”.

Oricum, se vede cu ochiul liber că CFR-ul atâta poate, iar FCSB-ul, atâta ştie.

F.R.F. a lansat Academia Naţională de Fotbal

Aceasta va avea ca obiective printre altele educarea şi profesionalizarea specialiştilor aflaţi în spatele cluburilor de fotbal.

Academia Naţională de Fotbal (ANF) îşi propune să devină cel mai important furnizor de programe educaţionale în sport şi are ca scop să ducă la dezvoltarea organizaţiilor sportive şi la dezvoltarea sustenabilă a fotbalului românesc. „Ne dorim să construim un model organizaţional pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale de Est, într-o paradigmă care are la bază trei perspective. Ceea ce ne dorim în prim acest proiect este să construim şi să pregătim toţi profesioniştii din spatele unei echipe de fotbal. Academia Naţională de Fotbal va reprezenta unul dintre instrumentele prin care vrem să creştem numărul de angajaţi în fotbal şi, bineînţeles, profesionalizarea acestora, a explicat Răzvan Burleanu, preşedintele FRF.

„Este o strategie care va fi întinsă pe ani de zile, pentru a umple golurile şi a forma jucători care să fie competitivi la nivel internaţional. Nu este vorba doar despre modernism, ci despre utilitate, spunea şi Mihai Stoichiţă.

Ne dorim să contribuim la elaborarea şi implementarea unei strategii tehnice la nivelul fiecărui club de fotbal din România, de aceea am urmat modelele de succes din Occident, şi astfel, vom regăsi la Bucureşti experţi internaţionali în toate etapele de implementare a acestui proiect. Avem foarte mare susţinere de la UEFA şi FIFA. Academia, în momentul de faţă are doar două specializări autorizate, cele de instructor sportiv şi de preparator sportiv. Vor exista şi cursuri de perfecţionare ale managementului administrativ din cluburi, ceea ce nu-i puţin lucru.

„Consider foarte bună iniţiativa FRF de a înfiinţa o Academie de Fotbal care să ajute la dezvoltarea fotbalului românesc. Avem nevoie de educaţie profesională şi de manageri sportivi, aşa cum găsim în fotbalul european şi mondial”, a fost de părere Gică Hagi. Iniţiativa Burleanu-Stoichiţă este apreciată cu aplauze atât în ţară cât şi în afara ei. Oamenii cu vastă experienţă în acest domeniu nu mai termină cu laudele şi eu la acest „spectacol”, şi urez succes total. Dar, cunoscând cam câţi bani dau pe vorbe domnii pomeniţi mai sus, şi că proverbul cu „limba n-are oase”, este încă în vigoare situaţia oricând poate deveni versatilă. Să dea Domnul să mă înşel.