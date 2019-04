Face ce face ministrul Agriculturii, Petre Daea, şi iarăşi se dă în stambă de rămân eurocomunitarii cu gura căscată de uimire! Cu mina lui serioasă şi nevinovată, Petre Daea pare venit din altă lume!! Din altă generaţie, caducă! Şi este, cu siguranţă!! Când începe să scoată panglici pe gură, metaforă după metaforă, (el însuşi considerându-se un „culegător de metafore”) până şi cel mai talentat saltimbanc începe a plânge de invidie!! Petre Daea se vrea a fi un orator decupat din teatrul antic, are în ARN-ul şi ADN-ul (acizii ribo- şi dezoxiribonucleic) beţia de cuvinte frumos meşteşugite şi atent strunjite. Îi place să se audă cuvântând, să electrizeze mulţimile! L-am urmărit de atâtea ori vorbind, l-am întâlnit la evenimente, la întâlniri cu agricultorii, nu scapă nicio ocazie să nu se facă remarcat! Este nestăvilit în a se face de băcănie! Încă nu ştiu dacă realizează ridicolul situaţiei!

Anul trecut, a vrut să aburce oaia pe piedestalul simbolului naţional sau al brandului de ţară, doar pe motivul că bietul dobitoc “este o statuie vie” şi de “cât de frumos este acest animal pe păşunile verzi ale Ţării Româneşti”, la pachet cu adânca glăsuire din puţul gândirii: „lângă oaie găseşti o frunză, lângă frunză nu poţi să găseşti o oaie”.

După care, venerabilul (la catolici – titlu dat unui candidat la beatificare şi canonizare, înainte de a deveni fericit şi apoi sfânt; din fr. vénération – definiţie de dicţionar) Petrică a trecut de la rumegătoare la cele de sus! A urcat la… Ceruri şi a început să vâneze păsări! (Unii au păsărele cu colivii cu tot, alţii însă au stoluri întregi! Dar asta-i altă poveste!).

Ministrul Agriculturii Ţării Româneşti a arătat întregii Europe Unite că este chitit pe cormorani! Pen’ că săracele zburătoare, de altfel specii protejate de lege, duc un trai de huzur şi îndestulător, fac baie în piscine şi mănâncă peşte mai dihai decât bieţii românaşi de la ajutorul social, abonaţi la cantina săracilor!

Impetuosul discurs al lui Petre Daea la Bruxelles din 23 ianuarie a.c. i-a vârât cu capu’n dicţionarul de idioţenii pe tălmacii oficiali europeni care din cabinele lor trebuiau să-i traducă în neerlandeză, malteză, luxemburgheză şi în celelalte limbi europene uluitoarele expresii mustind de-atâta plasticitate şi prospeţime, într-o formă inteligibilă şi plauzibilă. Acest fapt l-a făcut pe filosoful Mihai Şora să plângă văzând ce şerpi, broaşte şi alte dihănii îi ies pe gură lui Daea şi să-i facă eroi pe traducătorii Uniunii Europene.

Ministrul Agriculturii Petre Daea a recidivat, recent, şi în comisia parlamentară de buget-finanţe, reluând discursul împotriva cormoranilor, constatând că „românii mănâncă azi mai puţin peşte decât cormoranii!” Apoi: „Vedeţi ce vă spune ministrul Daea. (…) E o problemă extrem de importantă. România, românii mănâncă astăzi mai puţin peşte decât cormoranii!” Şi mai la vale „Dumneavostră aici aveţi un mare rol (…) pentru că există în Parlamentul României o modificare a anexei. Numai puţin, ascultaţi-mă, că o rezolv eu! E bine s-o ştiţi pentru a putea gestiona votul dvs în Parlament aici”.

În traducere liberă, graţie Programului de Guvernare, s-a ajuns ca românii să consume mai puţin peşte decât păsăretul.

De unde a strâns atâta ură ministrul împotriva bietelor păsări ocrotite de lege?! (Dacă erau pelicani, fie!, mai înţelegeam!) Păi am aflat de la jurnaliştii G4Media.ro că „duşmanul de moarte al cormoranilor”, Petre Daea, nu a binevoit să spună nici la Bruxelles, dar nici în Parlamentul României, că fiica sa deţine o fermă piscicolă la Crevedia, în judeţul Dâmboviţa! Aceasta ar avea 650 ha luciu de apă concesionate de la ADS şi businessul petredaean ar avea niscavai probleme cu cormoranii! Pentru că în anul 2017, „corbii de mare” (cormoranii) i-au tras cu năvoadele tot peştele, de a rămas ferma cu un profit net de fix 1.891 lei. Adică să nu ajungă nici măcar de-o saramură!

Aşadar, „problema extrem de importantă” pe care ar vrea să o rezolve Daea este „modificarea anexei” care prevede pedepsirea aspră a cormoranilor care îşi permit – fără acordul celor de Putere! – să facă baie în piscine şi care prin voracitatea lor – mult mai dihai decât a celor de la guvernare (sic!) pun în pericol siguranţa alimentară a poporului nostru! (Popor care din cauza corbilor şi-a pierdut apetitul ihtiofag).