Am fost director la o mare intreprindere socialistă…

Am fost director la o mare intreprindere socialista.

Cafeaua de dimineata era pregatita de o secretara sexy, mergeam la servici cu Dacia neagra. Odata am fost întrebat daca fabrica nu contribuie cu 10 mii de lei pentru înmormântarea unui tovaras din Comitetul Central. Am spus, ca cu atâtia bani aş înmormânta intregul Comitet.

Din acest moment am devenit director la o intreprindere mai mica.

Cafeaua zilnica era pregatita de o secretara mai în vârsta, la servici mergeam cu furgoneta fabricii. Odata am fost apostrofat ca nu am fost la ultima sedinta de partid. Am raspuns ca daca stiam ca e ultima m-as fi dus sigur.

Din acest moment am lucrat ca maistru.

La servici mergeam cu masina proprie şi eu faceam cafeaua de dimineata. în atelier aveam pe perete poza lui Ceausescu şi a Lolobrigidei. Odata mi-au spus ca de ce nu dau jos poza curvei de pe perete? Am luat poza lui Ceausescu.

Din acest moment am lucrat zilier la sapat santuri.

Mergeam la lucru cu bicicleta şi duceam cafeaua de acasa în termos. Odata în timp ce sapam santul au venit şi mi-au spus sa-mi ascund bicicleta deoarece va trece pe acolo o delegatie de partid de la Bucuresti Am raspuns sa nu-si faca probleme deoarece bicicleta este inchisa cu un lacat…

Din acest moment am ramas fara lucru… o vreme am fost şomer pâna la schimbarea orânduirii …

M-am reabilitat, am intrat în politica, am intrat în partid. Cafeaua îmi este servita de o secretara sexy, la servici merg cu un Audi A6 cu sofer personal.

În rest îmi tin gura şi din când în când ridic mâna sa votez…..