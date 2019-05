Se apropie tăvălugul alegerilor. Timp de vreo doi ani, vor încerca să se caţere pe muntele vostru de tristeţe tot felul de politruci şi beizadele. Sezonul de prosteală politică debutează cu alegerile euro, continuă cu prezidenţialele, localele şi parlamentarele. Cam din şase-n şase luni, vor încerca să vă prostească iar, cu tot felul de analişti, politologi, prompteriste, advertoriale, „influenceri”, statistici şi promisiuni. Nu e nevoie să evidenţiez dimensiunile şi simptomele derivei în care ne tot afundăm: le simţiţi fiecare dintre voi, la tot pasul. Am convingerea că – oricâtă revoltă şi lehamite v-ar sufoca – refuzul de a participa la schimbare, prin vot, va întări şi perpetua domnia nemernicilor. Cea mai rea alegere pe care o puteţi face este să nu alegeţi. Dispreţul şi neîncrederea în clasa politică şi în complicii ei (justiţie, aparat de stat, forţe de represiune, media, etc) este perfect justificată, dar rezolvarea nu este atitudinea inertă. Nu vă cere nimeni să muriţi pe baricade. Investiţi o oră din viaţă, atât, ca să le tăiaţi macaroana.

Concret – fentaţi sondajele de opinie, care au devenit pârghii toxice, prin care vă manipulează. Băgaţi-i în ceaţă şi decredibilizaţi eficienţa acestora – nu refuzând să răspundeţi întrebăreţilor, ci dându-le exact opusul convingerilor, intenţiilor, atitudinilor şi ideilor voastre. Sondajele costă şi – chiar dacă-s plătite cu bani furaţi tot de la voi – îi vor umple de fiere pe megatâlharii de partid şi de stat. Să vezi ceaţă şi dezamăgire pe ciocoi când se vor lipi rezultatele de previziunile sociologice precum cocoşatul de gard.

Un sondaj serios la nivelul unui singur colegiu electoral, conţinând o analiză de nivel mediu şi finalizat în zece zile de la data comenzii, costă vreo 20 000 de euro plus TVA. Sumă pe care mulţi candidaţi (mai ales dintre cei care sunt conştienţi că nu au foarte multe şanse) nu sunt dispuşi să o cheltuiească. Piaţa românească de profil (incluzând cercetarea de piaţă, marketing, consum media, cât şi sondaje electorale) a fost estimată, în 2017, la o valoare de aproximativ 40 milioane de euro.