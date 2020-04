Despre coronavirus, cetăţeni şi, inevitabil, politicieni şi biserică

M-am săturat. M-am săturat. M-am săturat. Da, de trei ori în numele fiecărei „entităţi” invocate de majoritatea românilor pentru rezolvarea problemelor de sănătate, sentimentale, financiare şi chiar coronavirus sau iertarea păcatelor comise împotriva SOCIETĂŢII (familie, prieteni, cunoscuţi sau chiar necunoscuţi, de exemplu am păcălit STATUL). Această treime pare să vină dintr-un film cu super-eroi care rezolvă orice problemă cu care ne confruntăm, inclusiv noul coronavirus. Altfel nu-mi explic reacţiile unor prelaţi care intervievaţi de presă ba ziceau că se vor adapta regulilor impuse de STAT legate de numărul participanţilor (de parcă informaţiile ştiinţifice nu arătau clar riscul ridicat de propagare a COVID-19 când sunt grupuri de oameni), ba că ei nu se supun legilor pământeşti. La fel de extraterestru pare şi noul coronavirus care omoară zeci de mii de oameni şi nu poate fi urmărit penal, judecat şi condamnat conform legilor pământeşti, astfel încât comparaţia e inevitabilă. Am adus în discuţie această atitudine sau lipsă de atitudine a BOR pentru că este plină de ipocrizie indiferent de varianta aleasă. Şi este la fel de nesănătoasă ca întreg meniul care m-a dezgustat în ultimele trei decenii.

M-am săturat de criticile presei şi ale analiştilor legate de capacitatea Statului Român de a gestiona situaţia creată de pandemia COVID-19. Înainte să-mi iau înjurături, cum ar spune copiii noştri, pentru afirmaţia anterioară am un scurt istoric. M-am săturat de toţi aleşii, numiţii şi „reprezentanţii” STATULUI care în ultimii 30 de ani, în loc să ne întărească încrederea în EI, au făcut tot posibilul şi chiar inimaginabilul să distrugă această încredere. M-am săturat de PSD şi de toţi reprezentanţii acestuia care de la „Iliescu Soarele răsăre” pornind, ascunzându-se sub masca unor „măsuri sociale” pentru binele general, nu au făcut altceva decât să îndobitocească acest popor. În loc să-l pregătească să fie mai educat, sănătos, cu spirit civic, responsabil pentru anii de după 1990, au făcut tot posibilul să rămână sclavi financiar şi obedienţi sistemului de valori promovat de noii „aleşi”, deopotrivă politicieni, funcţionari şi „oameni de afaceri”. M-am săturat de CDR (PNŢ şi PNL) care cu sprijinul celor „15.000 de specialişti” au distrus speranţele acestei ţări la a visa frumos şi nu de a trăi într-un coşmar. M-am săturat de Băsescu şi de PD care au ridicat la rang de artă principiul „Divide et Impera”, adică „Dezbină şi stăpâneşte”, şi au divizat societatea în alb şi negru, în timp ce chiar apropiaţii lor erau de partea neagră a Puterii. M-am săturat şi de PNL (din nou) care, după ce a format o alianţă cu urmaşul Partidului Comunist (religios vorbind, este un păcat de moarte pentru toţi cei care simt liberal), este greu de grezut că mai are principii. M-am săturat şi de Alianţa USR-PLUS care nu este departe de a repeta greşeala partidelor menţionate anterior şi anume de a promova/lăsa oameni care sunt vrăjiţi de importanţa lor şi absorbiţi de mirajul PUTERII şi nu de rolul lor de a servi ţara şi comunitatea. De UDMR, ALDE şi Pro România nici nu mai pot spune că sunt săturat, pentru că reprezintă exact ceea ce toată clasa politică a arătat tuturor românilor că trebuie să facă ca să supravieţuiască: nu contează „the greater good” cum spun americanii, adică binele suprem, spune doar DA sau NU în aşa fel încât să-ţi fie bine ţie şi familiei tale. Şi în final vă spun că m-am săturat de toţi românii, indiferent în ce domeniu profesează, care virusaţi de tot ce au învăţat de la modelele lor de reuşită în viaţă, îmi pare rău să spun dar mulţi dintre ei sunt analfabeţi funcţionali, nu fac decât să legitimeze comportamentul idolilor lor.

Ca o concluzie pentru lupta de astăzi împotriva COVID-19, în loc să investească în EDUCAŢIE, SĂNĂTATE ŞI CERCETARE, domenii care asigură viitorul unei naţiuni, majoritatea acestor „lideri”, aleşi sau numiţi, care ne-au condus ţara, judeţele, localităţile, inspectoratele şi direcţiile de tot felul, spitalele, şcolile etc., nu au făcut decât să promoveze sau să se înroleze într-un sistem corupt de tip mafiot în care „EU ŞI FAMIGLIA MEA” suntem deasupra „NOI”, cetăţenii acestei ţări, comunităţi.

Revin la criticile celor care acuză azi Statul Român, mai ales la cele venite de la reprezentanţii PSD, un partid care a îngropat în decembrie 1989 şi anii ce au urmat viitorul acestei ţări (e suficient să ne uităm la PIB-ul şi salariile medii din fostele ţări comuniste aflate la estul Zidului Berlinului, mă refer strict la cifre şi nu la cine se află azi la putere). Astăzi, STATUL ROMÂN şi capacitatea lui de a reacţiona la o criză majoră cum este lupta împotriva corovanirusului COVID-19 este creaţia tuturor „oamenilor de bine”, politicieni şi cetăţeni, care în ultimii 30 de ani au pus interesul şi venitul personal deasupra intereselor SOCIETĂŢII. Deci, NOI ca şi cetăţeni, indiferent de istoricul descris mai sus şi de ce au considerat politicenii că e mai bine pentru noi, trebuie să ne asumăm dezastrul (nu spun că este CORECT). Poate în viitor o să ne gândim de două ori dacă vrem un „shortcut” sau dacă e mai bine să se construiască o secţie de terapie intensivă sau poate 10 m de autostradă. Pentru că înainte să criticăm persoanele care astăzi încearcă să evite tragedia, care oricum va veni, poate ar fi mai onest să avem o „şedinţă” cu oglinda şi să ne întrebăm ce am făcut noi pentru a nu lăsa STATUL (adică pe NOI) să fie nepregătit şi să nu poată să prevină această situaţie.

P.S. Şedinţa cu oglinda este o ordonanţă militară şi nu o recomandare pentru toţi şefii, indiferent peste ce au şefuit, care în ultimii 30 de ani au încercat să ne facă viaţa „mai bună” şi „ne-au pregătit” pentru ce-i mai rău.