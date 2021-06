Despre sex între elevi

Scandalul sexual de la unul din colegiile din Tecuci e omniprezent. Unii ar spune că uite-aşa este promovată urbea!!

Faptul că un adolescent de 17 ani şi o minoră de 14 ani (elevă în clasa a VII) au fost prinşi făcând sex în toaleta colegiului a devenit ştire de interes general.

Unii înjură adolescentul, alţii înjură copila, unii înjură conducerea colegiului. Cert este că înjurăturile zboară prin Tecuci dar nimeni nu înjură Sistemul şi Moftul.

În urmă cu ani, când s-au creat clasele V-VIII în cadrul colegiilor, am spus că este o anomalie. Am trecut cu toţii, sau aproape toţi, prin anii de liceu. Nu ne sunt străine teribilismele, înjurăturile şi băgările de organe genitale şi sexuri pe holuri, în curţile liceelor sau colegiilor etc. A duce copiii de 10- 14 ani în vârtejul adolescenţilor este o măsură absolut idioată! Practic, îi iei copilului de 10 ani vreo 4 ani de copilărie, pentru că inevitabil îi vor vedea pe cei „mari” de la clasele a IX-XII şi vor dori să fie ca ei!!

Dar plata „per capita” – acele sume care se alocă unităţilor de învăţământ pentru fiecare elev – a contat mai mult decât destinul acestor copii.

Un sistem gândit prost şi foarte prost!

Este vinovată actuala conducere a colegiului din Tecuci în privinţa actului sexual petrecut între cei doi elevi?

Eu consider că nu. Ce ar fi trebuit să facă directorul?? Să păzească toaleta şcolii? Să scrie pe uşa grupului sanitar „INTERZIS ÎNTREŢINEREA DE ACTE SEXUALE ÎN TIMPUL ORELOR DE CURS”?

Din câte cunosc, este interzisă monitorizarea video în incinta toaletelor!

Deci, care este vina conducerii? Că nu i-a cipat pe elevi ca să ştie unde se află în fiecare moment?

Vinovaţi sunt cei care au aprobat înfiinţarea claselor de gimnaziu în cadrul colegiilor! Dacă tot au dorit să le înfiinţeze, trebuiau să aplice nişte măsuri drastice de protecţie a acestor categorii de copii, cum ar fi: intrări separate; toalete separate; delimitare şi restricţionare acces/ interacţionare cu elevii de la clasele IX-XII-cea; asigurarea unui perimetru cu destinaţie precisă şi unică doar elevilor de la clasele a V-VIII-a.

Vinovat mai este MOFTUL. Moftul de a duce copilul mic la colegiu, fără să fie luate în calcul astfel de riscuri.

E vinovat profesorul diriginte că s-a întâmplat un astfel de lucru? Nu!! Profesorul diriginte nu poate sta în permanenţă să păzească copiii; are ore de curs pe care trebuie să le susţină la clase.

Este vinovată eleva?

Nu! Vârsta nu-i asigură discernământul, oricât de teribilistă ar fi ea. La 14 ani tot ce zboară se mănâncă!!!

Este vinovat adolescentul de17 ani?? Parţial, da! Parţial nu! Parţial este vinovat pentru că a corupt o fetiţă şi nu a cântărit bine actul lui. Hormonii şi-au spus cuvântul!! Parţial nu pentru că alţii, care ar fi trebuit să fie responsabili cu protecţia lor, la SISTEM mă refer, nu le-a oferit protecţia necesară pentru a fi evitate astfel de incidente.

Sistemul hormonal funcţionează şi la fete şi la băieţi, începând de la instalarea pubertăţii (din anii de gimnaziu). Degeaba se vorbeşte de educaţie sexuală, de pericolele apariţiei sarcinilor nedorite la minore sau de contactarea de boli venerice atât timp cât în realitate nu există măsuri clare şi precise de protejare a elevilor şi liceenilor de astfel de situaţii.

Credeţi că sunt primii elevi care au făcut sex în toaleta şcolii?? Cu siguranţă că nu. Aceştia doi au avut doar ghinionul, sau norocul, să fie prinşi de colegi.

Separaţi elevii de gimnaziu de elevii de colegiu dacă nu mai vreţi să auziţi de fetiţe de 13-14 ani care întreţin raporturi sexuale cu băieţii din clasele de colegiu! Lăsaţi copiii să urmeze cursurile la şcolile gimnaziale! Lăsaţi-i să fie 4 ani copii! Mofturile costă vieţi, lasă traume, creează sechele!? Iar cei care ar trebui să se gândească de două ori când îşi manifestă #moftul „la colegiu din clasa a V-a” sunt părinţii!! Dragilor, materia pe care o studiază la colegiu, o studiază şi la şcoala gimnazială! Dar la şcoala gimnazială, profesorii îi privesc exact aşa cum sunt pe elevii de la clasele V-VIII: copii! Pentru că sunt copii, nu adolescenţi!

PS:1 Aveţi grijă de copilăria copiilor voştri! E scurtă şi niciun moft nu merită sacrificarea ei pe altarele trufiei!

PS2: Înainte să mă înjuraţi, gândiţi-vă că doi elevi s-au ales cu dosare penale pentru întreţinere raporturi sexuale, şi asta s-a întâmplat pentru că sistemul nu este în stare să-i protejeze! Gândiţi-vă că atât eleva, cât şi elevul, trec prin momente de coşmar, prin starea de ruşine faţă de părinţi, bunici, colegi, prieteni. Asta înseamnă de fapt traumă. Gândiţi-vă că cei mai puţin vinovaţi în toată această poveste sunt, de fapt, chiar cei doi elevi, indiferent de vârsta lor!