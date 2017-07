Iar dacă atacaţi Taina Sfintei Mărturisiri, prihănindu-ne că o săvârşim în comun, oare nu atacaţi TESTAMENTUL DOMNULUI DE LA ÎNĂLŢARE, când a poruncit ca în Numele Lui să se propovăduiască pocăinţa şi iertarea păcatelor la toate neamurile? Pentru faptul că spovedesc în colectiv de ce mă condamnaţi? Există în Biserică o dogmă consacrată metodei de spovedanie? Oare Biserica, în cazuri de nevoie, nu a încuviinţat mărturisirea colectivă a militarilor, a elevilor şi a credincioşilor când se adunau prea mulţi la sărbători? Cum puteam noi, de pildă la Hram, să spovedim individual 30.000 de credincioşi, care în majoritate veneau pregătiţi sufleteşte pentru Sfintele Taine? De am fi şi noi slujitorii Domnului, tot aşa de pregătiţi cum vin creştinii închinători aici, la Mănăstire, ar fi bine! Afluenţa închinătorilor aici e întotdeauna mare. Când v-am cerut preoţi, ne-aţi refuzat zicând furios: „Nu le dau nimic, întâi să plece Ioan, să rămână Gherasim singur, să slujească pînă o crăpa!”

Vă tulburaţi că dezleg păcatele oamenilor în bloc? Dar oare Satana nu-i leagă în bloc, cu patimile lui? El să poată lega în bloc, iar noi să dezlegăm numai câte unul şi cu multă scumpătate! Se poate limita oare puterea de dezlegare a duhovnicului, când el e conştient că: „oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în ceruri?” Sunt conştient că nu eu le dezleg, ci cu puterea ce-mi este dată, dezleg. Dacă Domnul a zis:

„Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi scoate afară!”, apoi eu nu vreau să fiu mai aspru decât EL. Nu prihănesc pe cel ce leagă, căci putere are să facă, dar de ce se supară alţii, pentru că aici sufletele se dezleagă şi dracii se leagă?

De altfel I.P.S.V în prezentarea ultimei convorbiri cu maica noastră secretară Mihaela, aţi încuviinţat tacit mărturisirea în comun şi celelalte practici, dar numai tacit, căci public şi oficial le-aţi condamnat, şoptind maicii noastre, că n-aveţi încotro „dacă Ioan a început practicile acestea în zodia circularei Papei, care preconizează aşa ceva, fiind asftel considerat de Minister – agentul catolicismului”. Regret că nu mi-a parvenit o aşa circulară a Papei spre documentare, dar se vede că Duhul Sfânt ne-a luminat şi la Vladimireşti, să facem cele plăcute Domnului, pentru mântuirea sufletului, fără să fim numaidecât agenţi catolici. Cu asemenea denumiri am fost botezaţi şi de alţi binefăcători; astfel unii au zis că suntem „reacţionari”. În sens duhovnicesc au dreptate. Vrem să fim până Ia moarte reacţionari împotriva diavolului şi a ucenicilor lui. Alţii ne-au spus că am fi un centru mistic în coasta Rusiei. Noi am declarat împuternicitului respectiv, care ne-a botezat astfel: „depinde cum interpretăm misticismul”. De fapt, Mănăstirea constituie un centru duhovnicesc, aşezat de Dumnezeu în coasta lui Antihrist, nu numai din Rusia, ci şi de la noi şi de aiurea.

(sfârşit)