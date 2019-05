Albia cadavrelor politice

Aşa cum am prevăzut, alegerile europarlamentare în Anglia au fost sabotate. La Consulatul Onorific din Bristol au venit români din Swindon, Oxford, Tauton, Reading, practic dacă se pune un compas în Bristol şi se face un cerc de 70 mile, toţi românii la distanţă de cel puţin 70 de mile au fost în Bristol. Aceşti români practic au fost împiedicaţi să voteze. Eu am plecat din Swindon la 40 de mile distanţă pe la 10 dimineaţa, la ora 12 eram în faţa consulatului. Am fost uluit de lungimea cozii care se întindea pe două străzi, dar dacă te uitai cu atenţie, de fapt coada se întindea pe patru străzi pentru că se împletea ca un şarpe în jurul colţurilor străzii şi de fapt coada era dublă, astfel încât cei care soseau pentru a vota erau complet derutaţi pentru că nu ştiau unde să se aşeze.

Votarea a fost sabotată şi printr-o declaraţie complet inutilă pe care trebuia s-o completezi înainte de a vota, unde trebuia să menţionezi CNP-ul şi faptul că nu ai votat lista candidaţilor englezi. Această declaraţie practic a înjumătăţit timpul de depunere al voturilor.

Am fost surprins, stând la coada votului mai mult de opt ore, în primul rând de prezenţa tineretului. Au fost familii întregi venite cu copii, de foarte departe, care au stat până la capăt cu calm şi în linişte. Femeile însărcinate sau cu bebeluşi au fost lăsate în faţă să voteze. Surprinzător, familiile cu copii de 8-9 ani au fost trimise să aştepte la coadă. Mulţi însă au fost nevoiţi să renunţe pentru că unii trebuiau să plece la muncă a doua zi. Am fost suprins, de asemenea, de îndârjirea celor care aşteptau să voteze. S-a aşteptat calm, cu răbdare, dar la un moment discuţiile au deraiat politic. În jurul orei 19.00 strada era atât de aglomerată, încât nişte voluntari din consulat, îmbrăcaţi în veste galbene reflectorizante, au încercat fără succes să dirijeze circulaţia. La ora 19.30 strada era blocată iar voluntarii s-au strecurat înlăuntrul consulatului pentru că lumea începuse să fie nervoasă şi au început primele scandări. Cea mai cunoscută scandare a fost „Muie PSD! PSD, muie PSD!”. Un top al scandărilor trebuie neapărat să conţină: „Ieşi afară, javră ordinară!”, „PSD, ciuma roşie!”, „Vrem să votăm, vrem să votăm!”. Am văzut femei scandând „Muie PSD!”, Am văzut şi copii, din păcate, scandând acelaşi lucru. Cred că această scandare şi-a pierdut orice conţinut vulgar, a devenit pur şi simplu o scandare politică. Ultimul argou din limbajul golanilor şi a mizerabililor a devenit un slogan politic cult, de elită. La ora 20.00 au venit trei poliţişti din partea primăriei Bristol care s-au speriat şi au blocat strada. Imediat au apărut alte trei dube cu luminile pornite, pline de poliţişti care la ora 21.00 erau masaţi în faţa consulatului, în faţa unei mulţimi furioase care voia să voteze. Poliţiştii, îngrijoraţi, priveau mulţimea furioasă scandând, fără să înţeleagă nimic. Şeful dispozitivului a chemat consulul onorific dinăuntru pentru explicaţii. Când a ieşit consulul afară, lumea a început să-l înjure şi să-l huiduie, mulţi i-au urat să-i moară copiii în străinătate. Cei care ieşeau din consulat având copii în braţe au fost aplaudaţi. Furia mulţimii s-a îndreptat spre cei cu veste galbene cu însemnele consulatului, dar aceştia nu aveau nicio vină, erau pur şi simplu voluntari, nu făceau parte din corpul diplomatic al lui Meleşcanu care ar trebui să fie demis instantaneu, demis sau exilat pur şi simplu, oricum lui Meleşcanu ar trebui să-i fie interzisă orice poziţie politică de reprezentare a României. Sabotarea votului diasporei din Anglia ar trebui cercetată penal.

Când am ajuns în faţa consulatului şi când speram să votez în câteva minute, mi-am dat seama că nu mai sunt declaraţii de completat, declaraţii care se completau înainte la o masă de pe scările consulatului pentru ca votul să meargă mai repede. Dacă votul diasporei a fost sabotat clar, mi-am dat seama însă că PSD-ul, la următoarele alegeri, că e vorba de prezidenţiale sau de ce-o fi vorba, va fi pur şi simplu zdrobit. PSD-ul lui Dragnea este o mlaştină de cadavre politice. Despre ALDE nici nu are rost să mai vorbim, Tăriceanu este amintirea urâtă al celui mai negru coşmar al democraţiei româneşti.