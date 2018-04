Am compromis şi capitalismul

În anul de graţie 1989, în decembrie, atunci când lumea a ieşit din case într-un entuziasm nemaivăzut, dornică de libertate şi democraţie, crezând în mai bine, una dintre speranţe era şi aceea că anumite privilegii ale mai marilor zilei vor fi desfiinţate. Acum, nu e vorbă că între timp s-a dovedit că acestea vizau de fapt un număr restrâns de indivizi de la nivelul de vârf al comuniştilor, dar care în nici într-un caz nu se regăseau în salariile sau pensiile acestora. Din păcate, de crezul celor aflaţi pe baricade, de idealurile de după, din acest punct de vedere s-a ales praful şi pulberea. Noi înşine, revoluţionarii acelor vremuri, am greşit şi greşim dând tonul unor „recompense” băneşti pentru că am fost în primele rânduri. Ce a urmat, însă este de neimaginat pentru nişte oameni normali la cap, asistând în timp, până în zilele noastre la un adevărat dezmăţ şi sfidare a tuturor normelor de drept, a normelor morale, a întregului popor cu privire la instituirea unor reguli de profundă nedreptate socială, mai adânci şi mult mai numeroase şi grave decât în epoca de tristă amintire. Astfel, sistemul salarial s-a degradat încontinuu, demonstrând o puternică inechitate, nestimulativ şi sinecurist, nu în funcţie de performanţă şi merit, creând adevărate falii sociale mai ales între bugetar şi privat, în prezent. La punerea pe chituci a întregului sistem de salarii a contribuit în ultimul rând în mod determinant, ingenua şi nepriceputa ministresă Olguţa Vasilescu. Auziţi, măi oameni buni, cum draku’ se poate pune într-un Guvern ca Ministru al Muncii, unul dintre cele mai grele ministere, o femeie pe care nu o recomandă nimic în acest sens. Adică o lingvistă (profesoară) de limbă italiană , fără experienţă de muncă, fără pregătire în domeniu, fără… şi ne mai minunăm de dezastrul în care a ajuns sistemul.

La pensii e şi mai dezastru, e catastrofală, nu alta, acolo unde cutia Pandorei a fost deschisă pe timpul guvernării lui Năstase, care a creat pensiile speciale, în detrimentul legii universale, fireşti, normale şi unanim acceptate în lumea civilizată şi anume a CONTRIBUTIVITĂŢII, adică cu cât ai contribuit atâta ai. Numai că la noi, ca la nimeni alţii, s-a introdus nedreptatea, pe motive de aiurea, inventate, ruşinoase şi de neacceptat la un popor demn, cu coloană vertebrală, doritor de dreptate şi echitate socială pentru care au murit ca idealuri, mii şi mii de oameni de-a lungul istoriei. Astfel, magistraţi, sereişti, poliţişti, militari, grefieri, diplomaţi, aviatori, parlamentari (adică politruci) şi mulţi alţii se înfruptă cu neruşinare din Bugetul Public, din banii noştri, ai poporului, în detrimentul acestuia, fără just temei, fără temeiul CONTRIBUTIVITĂŢII, unicul criteriu NORMAL într-o ţară NORMALĂ. Poate pentru magistraţi, numai pentru ei şi o parte din armată, cei operativi, participanţi în teatrele de război, s-ar mai justifica într-un fel, dar restul NU, sub nici o formă. Restul şi-au ales singuri profesia, au fost bine plătiţi în timpul exercitării acesteia după un sistem de salarizare existent şi trebuiau să contribuie ca toţi ceilalţi, să se gândească la bătrâneţe, să economisească, să investească etc. Adică, de ce să-i ţinem noi în spate şi să devalizeze BUGETUL de PENSII al STATULUI, în detrimentul celorlalţi şi îndatorându-ne peste măsură. Dar, mai ales, pe cei care vin după noi, copiii şi copiii copiilor noştri.

Şi toate acestea şi într-un alt context năucitor şi profund discreţionar şi imoral, de a proteja şi recompensa pe viaţă anumite categorii de indivizi ce, în fond, ar trebui să fie categorisiţi cu nevoi comune, asemănătoare, şi cu o răsplată a pensiei după contributivitate, repetăm, în a fi singurul criteriu normal de aplicare. Păi, poliţiştii ies la pensie între patruzeci şi cincizeci de ani, cu pensii speciale ce frizează raţiunea şi nevoile unui pensionar, şi mai apoi au dreptul să se angajeze luând încă pe-atâta. Au firme de pază sau sunt angajaţi pe funcţii la aceştia, în condiţiile în care au proliferat ca ciupercile, fără număr, cu angajaţi mii şi sute de mii la nivel de ţară, să păzească ce?, în condiţiile în care, având calitatea de plătitori de taxe şi impozite, inclusiv ca persoane juridice, avem Poliţie Naţională şi Locală, Poliţie Economică, Antifraudă, Jandarmerie, Poliţie de Frontieră, Poliţie Sanitară, Poliţie… şi tot aşa, de zici că suntem un Stat Poliţienesc. Se întreabă cineva câţi muncesc şi câţi păzesc? Ar trebui şi ar ajunge să-şi scuipe în sân şi să-şi facă cruce. Au mai inventat necesitatea unei legi care dă dreptul şi obligaţia unor firme, în care tot ei sunt majoritari, să încaseze bani pentru existenţa unor planuri sau strategii aprobate tot de EI, pentru buna pază a bunurilor materiale ale bunurilor tuturor agenţilor economici. A ajuns un şofer de la MAI, sau un subofiţer de la intendenţă să aibă pensie mai mare decât un inginer, doctor sau cercetător, sau unul (oricare) care are cincizeci de ani de muncă, dublu faţă de ei. Trebuie musai spus STOP specialilor, batjocurii şi nedreptăţii prin eliminarea acestor venituri SPECIALE care creează un sentiment de revoltă, de nedreptate şi de percepţie greşită a CAPITALISMULUI, a DEMOCRAŢIEI şi STATULUI de DREPT. Are cineva curajul ca entitate politică să repare acest lucru? Dacă ar avea ar câştiga alegerile ce vin cu garanţia guvernării a mai multor mandate fără nici un fel de problemă.