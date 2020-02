De azi, Marea Britanie nu mai este membră a UE. Great Britain is ”great” again!

Deontologii se smiorcăie de mila britanicilor, îi fac în toate felurile şi din proşti şi dezinformaţi nu îi mai scot.

Sigur, ”amărâţii” şi ”proştii” de britanici au dat bătaie marilor şi deştepţilor de nemţi în ambele mari războaie mondiale, iar super-geniile franceze ale lui Macron nu ştiau cum să facă să se predea şi ei mai repede nemţilor.

Sigur că România nu este Marea Britanie şi nu ne putem permite să procedăm ca ei … să ne amintim cam ce am făcut noi prin războaie (da, ştiu, suntem viteji şi breji, că aşa scria în cărţile de istorie din comunism… dar, totuşi).

Din această experienţă, marii conducători ai UE au înţeles că trebuie să calce pe cap orice izbucnire de naţionalism iar ”serviciurile” noastre au înţeles probabil că vor trebui să fabrice dosare oricărui cetăţean care ar dori să înfiinţeze vreun partid naţionalist-suveranist. Nu aţi înţeles nimic: nu veţi putea băga la puşcărie majoritatea cetăţenilor.

Soluţia este să nu mai manipulaţi, să vă opriţi din minciuni şi să lucraţi pentru binele poporului vostru… cu orice risc. Învăţătura pe care trebuie să o trageţi de aici, măi mari europeni, este să lăsaţi naţiunile să-şi aleagă conducătorii, să nu îi mai jefuiţi şi să nu îi mai băgaţi la puşcărie nevinovaţi.

PS – ştiu, sunt pro-ruşi toţi cei care respectă şi apreciază decizia britanicilor

PPS – sunteţi spălaţi pe creier de unii mai proşti ca voi, băi cetăţeni!