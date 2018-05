În ochiul uraganului

Liviu Dragnea este un câine fanariot neocomunist care trebuie aruncat după gratii. În niciun caz el nu trebuie să fie şeful Camerei Deputaţilor al niciunei ţări de pe planetă. În cazul în care un profesor de corupţie de talia lui Liviu Dragnea, ai cărui bodiguarzi au bătut un ziarist în faţa sediului Înaltei Curţi de Casaţie este şeful Camerei Deputaţilor în România, deja nu mai vorbim de democraţie, vorbim de un stat condus în stil mafiot, poate e prea mult spus, vorbim de o văgăună, de o movilă de gunoi în care singura lege este pofta vătafului. De fapt preşedintele României a punctat asta foarte clar în ultimul discurs despre starea naţiunii – “Dragnea şi ai lui”, Dragnea şi clica lui, o haită de javre. Practic, un singur om de la masa de restaurant, fie că mănâncă un mic în curtea partidului sau în moşia lui din Teleorman, mişcă nişte instituţii după bunul plac, după cum se scobeşte între dinţi. Dacă un câine mişcă instituţii din România după cum vrea inima lui, nu mai putem vorbi de democraţie, vorbim de o ţară absurdă în care oameni inteligenţi, culţi, cu spiritul rafinat de căutari ale ideilor, acceptă o javră pe ceafă. Ce să mai spun despre marii noştri ortodocşi, martiri împotriva despotismului, marii noştri sfinţi care au îndurat martiriul luptând pentru dreptate împotriva tiranilor şi javrelor de tot felul ?! Pentru că în România dezinformaţia este la putere, e posibil ca majoritatea românilor rămaşi acasă, în ţară, să-l accepte pe acest câine mioritic pesedist la putere, dar intelectualii de elită ai acestei ţări care au crescut în idei şi în spaţiul pasiunii pentru adevăr, nu au cum să permită un câine la conducerea ţării chiar dacă stă în umbra unui prim-ministru marionetă.

Dacă acest câine fanariot va mai fi la conducerea partidului de guvernământ în umătoarele şase luni, conceptul de pesedist va ieşi din traiectoria istoriei României moderne. Ca să înţelegi mai bine cuvintele mele, am să vă amintesc versurile lui Valeriu Sterian care imediat după marea Revoluţie din decembrie 1989 a lansat un cântec, adevărat imn al revoluţiei – “Mai bine mort decât comunist.” Dacă un asemenea maidanez din Teleorman va mai fi preşedintele PSD în următoarele şase luni, atunci o să fie valabil pentru următorii o sută de ani de interdicţie PSD în România – “Mai bine mort decât pesedist.” Eu pun pariu o tonă de bere neagră Guiness pentru un singur mic că aşa se va întâmpla şi nu altfel. Acum mă duc şi o descarc în curtea PSD din Kiseleff.

Am urmărit cu plăcerea întâlnirea dintre câine şi un gălăţean internaut care a pierdut o ladă de bere.

Am fost emoţionat când l-am văzut pe acest om simplu că nu acceptă politicos un mic din partea unui câine. Niciodată nu trebuie să-ţi împarţi masa cu o javră. Mă uitam uluit cum câinele mănâncă în faţa unui om care refuză. Mi-a adus aminte de un paragraf dintr-o cronică turcească despre Vlad Ţepeş.

La un moment dat în Târgovişte apare un preot grec care predică împotriva lui Vlad Ţepeş. Când aude de asta, Vlad Ţepeş îi spune armaşului să nu-i facă niciun rău dar să-l aducă la el. Vlad Ţepeş îl primeşte pe preot când stătea la masă. Domnitorul îşi făcea nişte dumicaţi din mămăligă şi brânză, preotul deloc intimidat vorbeşte împotriva domnitorului, împotriva pedepsei cu ţeapa pentru orice vină, împotriva despotismului. Ascultându-l domnitorul îl observă pe preot că stă cu ochii pe dumicaţi şi în timp ce-şi face încă unul apropie farfuria de preot. Fără să-şi dea seama preotul întinde mâna şi ia un dumicat din farfuria lui Vodă şi atunci vodă îl trage în ţeapă nu pentru că a vorbit în faţa mulţimii pentru libertate, ci pentru că a încălcat legea furându-i din mâncare în faţă. Mi-am adus aminte de acest pasaj în timp ce-l vedeam pe Dragnea mestecând mici în faţa unui om care nu acceptă pomeni electorale. Dragnea nu va reuşi niciodată să se stăpânească pentru că are lăcomia în sânge. Nu are nicio brumă de bun simţ. Este un câine are udă toate valorile europene, nu dă doi bani găuriţi pe parteneriatul american. Un gangster politic schimbând codul penal după pofta lui numai să scape de judecată. El habar nu are că legile nu sunt un vot parlamentar, legile nu se schimbă la fiecare mandat, crimele nu se prescriu. Legile sunt mai vechi decât zeii. Când Legea vorbeşte, regele zeilor ridică din umeri. Când Legea antică a prevestit sfârşitul troienilor, Zeus care ţinea cu troienii a ridicat neputincios din umeri, pentru că nu a avut ce face. La început a fost cuvântul, a fost Legea şi apoi a început istoria. Pot schimba legile pesediştii şi de câteva ori într-un an, degeaba, Legea îi va lovi până la urmă pentru că aşa este lăsată lumea, aici pe pământ ochiul adevărului te urmăreşte şi dacă nu te va pedepsi pe tine care ai încălcat Legea, îi va pedepsi pe urmaşiii tăi. În acest moment, marii noştri corupţi, sunt pierduţi prin cartierele de lux din Madagascar sau Costa Rica. Procesele se întind pe generaţii. Condamnările ajung după decesul infractorilor în lux, puf, lapte şi miere. Procedurile procurorilor se schimbă numai cât să nu fie admise dovezile ca probe în instanţă. Infractori pur sânge, criminali ai corupţiei prin vocaţie sunt achitaţi. În numele protocoalelor cu SRI, gangsteri politici care au minţit în favorarea unor infractori de talie mondială, clemează nevinovăţia, dar nu are nicio vină SRI că eşti un câine şi încalci legea. Probele dacă sunt probe şi apără Legea pot fi aduse în instanţă şi de sinteza tuturor serviciilor de pe planetă. În România ori se face dreptate, ori nu se face.

Spunea un mare filozof de duminică, un gânditor care a adunat la timpul lui firimiturile de la masa altor ciocoi de carieră, la o ţară condusă de atâţia hoţi, este o minune de la Dumnezeu că ţara nu se scufundă. Este scufundată deja. Bătălia pentru democraţie e pierdută de mult. Zodia haosului a început. E un pic de linişte. Suntem în ochiul uraganului.