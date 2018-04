Liviu Dragnea – un lider ce-şi compromite ciracii

Circula pe youtube un videoclip drăguţ în care starostele PSD rostea cunoscutele întrebări finale de la sfârşitul ultimului Congres al partidului şi în locul delirantelor aclamaţii din sală se putea vizualiza behăiturile unei turme de oi – extaziată şi ea de inteligenţa stăpânului, care o onora printr-o consultare ipocrită. Drăguţ, dar dincolo de aspectul său caricatural evident, trebuie reţinută ideea că nu-i nimic nefiresc ca ciracii, subalternii, supuşii să-şi urmeze şeful, să-i împărtăşească ideile, viziunea şi să-l urmeze cu supuşenie în toate deciziile sale înţelepte.

Cel puţin în ultimii ani am fost martorii unei docilităţi monolitice ;i deşănţate a membrilor PSD faţă de liderul lor – mult iubit şi stimat. Gudurările neruşinate ale celor înscrişi la cuvânt, vorbele mari şi superlativele cu care a fost gratulat grandele de Belina ne aminteau de vremurile de glorie apusă ale genialităţii celui din Scorniceşti, dar analogia nu-i completă dacă avem în vedere că până şi la congresele lui se mai rătăcea câte un Pârvulescu dispus la riscuri şi să se pronunţa în răspăr. Corsi et ricorsi, ar spune Nietzsche, dar, repet faptul în sine nu trebuie dezavuat. E ceva firesc în toate aceste manifestări linguşitoare şi prefăcute, numai că liderul care le-a rechiziţionat simpatiile ipocrite nu este interesat decât de propria sa persoană, de perspectiva libertăţii sale şi de candidatura la preşedinţia ţării.

Ceea ce este odios în toată această manipulare de conştiinţe este situaţia delicată şi compromiţătoare la care sunt supuşi toţi cei care, teatral sau de bună credinţă, îşi susţin liderul cu o recuzită de argumente uneori stânjenitoare. Ne amintim cu ce patos a susţinut desemnarea lui Grindeanu ca prim ministru şi cei din partid s-au încolonat imediat în acest cor de osanale de i s-au găsit bietului om atâtea calităţi câte nici el nu bănuia că le are. A umat dezavuarea lui Grindeanu şi acelaşi cor de făţarnici şi-a arătat iarăşi fidelitate faţă de şef şi s-a lansat în tot felul abjecţii la adresa lui. Cercetaţi declaraţiile vremi şi veţi vedea câte mizerii i se descoperea de data aceasta.

Ar fi putut să se tragă o concluzie din această stupidă răsturnare de situaţii şi să nu-şi mai răsucească grumazul după strungul şefului, dar stupoare, scenariul s-a repetat întocmai şi în cazul următorului prim ministru – Mihai Tudose. La fel şeful suprem l-a acoperit, la numire, de calităţi calofile şi aurorale, deşi bietul de el nu dăduse, în prealabil, în toată cariera sa politică, nici un semn de competenţă şi de abilităţi care să-l recomande pentru această funcţie. Corul ar fi putut, de data aceasta, să se abţină de la o fidelitate obedientă faţă de şef, doar primise o lecţie severă, care i-a lovit serios în bruma lor de demnitate, şi de personalitate avariată. N-a făcut-o, a preferat să-şi urmeze şeful orbeşte şi să se compromită încă odată cu aceleaşi dureroase consecinţe.

Dacă mai adăugăm la toate acestea şi disputele dintre Dragnea şi Ponta – dispute care au angajat activul partidului după capriciile şefului sau alte demersuri legate de programul de guvernare sau de promisiuni rămase neonorate avem o paletă generoasă de situaţii în care şeful îşi expune subalternii în situaţii penibile şi-i obligă la curse cu obstacole derutante. Sigur că mintea omului nu este bătută în cuie, şeful, oricât de şef ar fi, are dreptul să se răsgândească într-o problemă sau alta, dar n-are dreptul să implice în aceste cazuri şi subalternii nevinovaţi, să oblige la atitudini versatile şi oameni care n-au un amestec direct cu disputele şefului.

Personalitatea unui om se articulează greu şi se conservă şi mai greu şi nu-i permis nimănui s-o batjocorească după propriile sale capricii. Sunt convins că a doua zi după căderea lui Dragnea din funcţiile pe care le deţine episodic toţi cei care i-au cântat în strună se vor dezice de opiniile claxonate anterior şi vor arbora o atitudine insurgentă şi acuzatoare la adresa lui. Rândurile n-au decât menirea ca aceste atitudini să fie puse în act şi-n active lucrative cu un ceas mai devreme, înainte ca de-personalizarea subalternilor să capete proporţii de masă.