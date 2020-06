Mehr Licht! (Scrisoarea a II-a)

Domnule Iohannis,

Cînd Bucureştiul a căzut sub ocupaţia strămoşilor dumneavoastră, în 1916, ordonanţele militare ale feldmareşalului Mackensen nu aveau aerul belicos al celor de azi. Ca să lase aparenţa unei vieţi cît de cît normale, nemţii nu au pus lacăte nici băcăniilor, nici grădinilor de vară, nici teatrelor, îngăduindu-le tîrgoveţilor să meargă după vreascuri prin pădurile de la marginea oraşului fără ca ulanii călare să-i înţepe cu suliţa în coaste.

Adevărat îi că strămoşii cu pricina le-au rechiziţionat bucureştenilor, în plină iarnă, plăpumile, paltoanele îmblănite şi clopotele de la biserici, întocmai cum dumneavoastră le-aţi confiscat romînilor dreptul la haiducie, punînd potera să bîntuie prin păduri în sfînta zi de 1 Mai. Fără să vreţi i-aţi făcut o reverenţă caraghioasă calfei de cizmar care v-a văruit Cotroceniul înainte de ’89 şi care în tinereţe, la o petrecere cîmpenească de ziua internaţională a celor ce muncesc, a avut curajul să strige lozinci împotriva exploatatorilor burghezo-moşiereşti, fără a fi luat la şuturi.

Tare mi-e frică acum că nicio calfă de intelectual şi nici meşterii societăţii civile n-or să îndrăznească a mîrîi împotriva ocupantului sibian, că aşa e la noi, la români, lumea bună iese în stradă din pricina unei bombonici, nu cînd se închid librăriile şi lăcaşele de cult.

Alergia dumneavoastră la ideea de grătar să aibă oare legătură cu faptul că am putea defini grătarul ca o fereastră de puşcărie cu gratiile puse pe orizontală, de v-aţi decis să arestaţi mititeii la domiciliu?!

Sigur că e mai sănătos să stăm înghesuiţi în sufragerie şi să ne mirosim unii pe alţii decît răsfiraţi pe coclauri cu cîinii poliţişti pe urma noastră. Pînă mai ieri ştiam că doar în Columbia umblă armata cu drone pe deasupra pădurilor,să-i vîneze pe cultivatorii de canabis. Iacătă o izbîndă cu adevărat mioritică: prinderea în flagrant a cultivatorilor de mititei, la fel de periculoşi ca dealer-ii de marijuana. Şi cum nu v-aţi săturat să ne ascultaţi telefoanele, acum ne mai scuipaţi şi cu dronele-n cap, filmîndu-ne privata din curte, ca să aveţi sentimentul deplin că ne controlaţi viaţa privată.

Printr-o lovitură de maestru ne-aţi tras codrul de sub picioare şi aţi omorît totodată şi mitul Mării Negre – unicul vecin al Romîniei cu care nu intrasem încă în conflict. La două mii de ani după ce Caligula a ordonat gărzilor pretoriene să biciuiască valurile oceanului aţi pîngărit în sfîrşit Marea Neagră cu copitele şi cu balega de cal lăsată pe ţărmul pustiu de ulanii lui Vela.

Dacă aţi fi avut fler, acum trei luni, aţi fi aplicat modelul suedez care-l obseda pe Ion Iliescu în anii ’90 şi ne-aţi fi scos cu blîndeţe din case ca pe nişte sparanghelieni rataţi ce sîntem, să ne drogăm cu mireasma parcurilor şi să ne tămăduim cu razele tatălui nostru ceresc.

În timp ce vă aplecaţi urechea prezidenţială la papagalii slugarnici din Ministerul Sănătăţii, care repetă la nesfîrşit frazele obosite de care nu vă mai săturaţi, există medici mai curajoşi şi cu organul nuanţei neafectat de coronavirus, care afirmă că pentru un om sănătos o zi de recluziune echivalează cu fumatul a 15 ţigări. Înmulţiţi domnule profesor 15 cu 90 ca să aflaţi cîtă nicotină metafizică au tras în piept milioanele de nefumători români în această perioadă.

Una peste alta, sîntem mîndri că-n lupta cu coronavirusul maghiar aţi reuşit în cinci minute să repuneţi Ardealul pe harta patriei noastre, numai că, vorba unui amic, dacă ne ocupau trupele lui Orbán cel Deştept rămîneam cu pădurile din secuime netăiate, că ungurii, mai ai dracu’ decît noi, l-ar fi uşuit cît ai zice peşte pe prietenul dumneavoastră austriac care mănîncă lemn pe pîine, nu doar în ziua de 1Mai.

Ca încheiere, apropo de obsesia dumneavoastră cu intratul în case, v-am ruga, domnule preşedinte, să cugetaţi o clipă la ultimele vorbe ale lui Goethe, care voia mai multă lumină, nicidecum mai multe case.