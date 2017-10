Normalitatea la care nu mai ajungem

Trăim în România şi asta ne ocupă tot timpul. Aşa suna un enunţ al unui celebru jurnalist.

Pe principiul acesta, ar trebui să ne gândim serios dacă suntem un popor normal sau dacă mai ajungem vreodată să avem normalitate… sau când mai ajungem la normalitate.

Ce este normalitatea? Acea stare a unei persoane care se poate aprecia prin raportarea simultană la o performanţă medie (având limite largi, de o parte şi de alta a mediei, ceea ce fundamentează acceptarea diferenţelor interumane). Aceste limite largi ale normalului sunt condiţionate, în acelaşi timp, de cultura, vârsta, sexul cărora le aparţine individul evaluat, nefiind însă o decizie a vreunei majorităţi.

Noţiunea de normalitate este difuză, diversă şi dificil de definit, dacă avem în vedere evenimentele prin care am trecut, ca naţiune.

Pentru a înţelege dacă suntem normali sau nu, ar fi bine să cunoaştem neliniştile noastre cu persoanele din jurul nostru, fiind destul de dificil să împărtăşim cu ceilalţi gândurile şi sentimentele noastre.

Cu toate acestea, am ales să împărtăşim cu cititorii noştri, în paginile ziarului, în cele 700 de numere, starea de fapt existentă în oraşul nostru – cu plusurile sau minusurile de după revoluţie, aducând ca argument normalitatea statistică, normalitatea culturală, normalitatea individuală, normalitatea ca adaptare la mediu, dar şi normalitatea la suferinţă.

Am tot aşteptat ca, la fiecare patru ani, să revenim la acea normalitate specifică poporului roman, aceea de a avea o cultură puternică – deoarece prin cultură se individualizează valoarea societăţii, considerată marcă a succesului şi a dezvoltării; să revenim la principii morale şi sănătoase.

Au trecut 27 de ani de la revoluţie, 700 de apariţii ale IMPACT-EST şi concluzionez că nu putem ajunge la o normalitate, să gândim ca nişte fiinţe normale care pot ajunge să acţioneze de o manieră autonomă şi adaptată în diferitele situaţii de viaţă.

Trăim într-o societate plină de interese, unde totul se destramă, cu promisiuni care nu s-au realizat, unde se lucrează pe degeaba cu salariul minim, unde preţurile urcă şi politicienii sunt răsfăţaţi, într-o societate diferită de alte ţări, unde se trăieşte frumos. Trăim într-o societate în care funcţionează mai mult ca niciodată regula “oricine este de înlocuit”.