Războiul stelelor

Doamne, te rog să mă ierţi că sunt prost. Deşi, nu cred că-i suficient; un prost, la un moment dat, mai poate avea şi scuze. E un prost. Unul!

Dar când un popor este prost (prostit), mai pot exista explicaţii? Într-o zi, în care toamna îndemna la melancolie, eu îmi băteam capul cu astfel de probleme. Or exemplele abundau ca nişte inundaţii catastrofale. Hoţii, corupţii, interlopii, clanurile mafiote, impostorii, liderii politici de la nivel local, şi, nu în ultimul rând, cozile de topor, care nu pot lipsi sub nici o formă din astfel de scenarii.

Cineva, nu spun cine, persoană neimportantă, la un moment dat punea, sau, îşi punea o întrebare banală, idioată, într-un anumit context, dar extrem de realistă. Cine ar trebui să răspundă, şi chiar să dea socoteală pentru lipsa de eficienţă a celor plătiţi cu sume ameţitoare pentru prostul de rând din banii noştri. Deşi încerc să evit acest caz extrem de hipermediatizat, numit generic „Caracal”, totuşi, volens-nolens constat că-i punctul de la care trebuie început.

De ce, după 40 de zile, o armată de specialişti în criminalistică, poliţişti, procurori, alde gură-cască din faţa televizoarelor, se uită la un semianalfabet (nu am spus analfabet, madam Dăncilă ştie de ce!), cum îi manipulează, manevrează, îi trimite după bere sau ţigări, atâta timp cât el stă bine mersi şi într-o celulă de lux, slugile aducându-i la comandă tot ce îşi doreşte.

Asta, după ce au scotocit toate păiuşurile din zonă, casa, curtea, pădurea, după ce au adus la rang de vedetă un butoi de tablă, în care abia reuşeai să pârleşti un pui, care pe vremuri era folosit la fabricarea clandestină a rachiului, sau afumat şunca sau cârnaţii la Crăciun. După ce au fost scoase la iveală ca nişte antropologi adevăraţi tot felul de resturi de oscioare, pe care IML-ul nici la ora actuală nu le-au putut defini, că sunt, sau, mai târziu, nu sunt, apoi ar putea fi, bulversând tot ce-ar fi trebuit să fie limpede, fiind vorba despre, chipurile, specialişti.

Acuma, după impresia dătătorilor de păreri, unii n-au înţeles pentru că nu era ceva de înţeles, alţii s-au făcut că nu înţeleg intenţionat. Asta reiese din faptul că o parte dintre comedianţi, secte, poliţişti, procurori (de interlopi, sau lideri politici nu se aminteşte nimic) sunt cercetaţi penal. Apropo de liderii politici. Acum cei cu coafură: păi, V.V. Dăncilă, P.R., după ce a urlat din bojocii şi pe toate ecranele TV şi a declarat război necruţător stelelor, gulerelor albe, interlopilor, criminalilor, violatorilor şi tot ce i-a mai scris cineva pe coala de hârtie de pe care citea, de credeai că pe loc scoate sabia, scutul, arcul şi tolba cu săgeţi şi va porni un atac sângeros, ceea ce a „scăpat” din vedere doamna prim ministru la enumerarea duşmanilor a fost corupţia. Nu este exclus ca domnia sa să nu realizeze că acest fenomen predominant în România este izvorul tuturor traumelor acestei naţii.

S-o fi făcut intenţionat? Un lucru este clar. Madam V.V. Dăncilă nu numai că nu l-a uitat pe fostul ei stăpân, dar l-a copiat până la ultima celulă. (Anatomică, la ce v-aţi gândit perverşilor?!, dar, cu precădere, specialitatea de bază, minciuna) Şi-apoi, după ce ai promis câte în lună şi-n stele, fără să acoperi nimic faptic, pentru că baronimea PSD-istă te dirijează să faci ce vor ei, când limba română este principalul tău inamic, şi când în nimicnicia ta crezi că tot ce perorezi în faţa membrilor PSD, cu obligaţii de tot felul pentru partid, aceştia te ascultă şi te şi cred, eşti într-o eroare totală. Ca să nu mai spun că marea majoritate a românilor nu sunt membri PSD. Aşa că nu ştiai?! De asta îi tot tragi cu România mea, poporul meu, dacă te-ar auzi vechii voievozi, ţeapă… legală ţi-ai lua!