Ţara şobolanilor

PSD trebuie scos în afara legii. PSD trebuie dus exact unde-i este locul, dincolo de societate, trebuie scos dintre oameni. Trebuie aruncat în găleata de gunoi a viitorului, în canalizarea istoriei. Fiind o organizaţie criminală, PSD trebuie împins uşor în afara legii, pentru că nu a existat niciun singur moment în istoria PSD când organizaţia a militat pentru o valoare democratică. Imediat după revoluţie, neocomuniştii au băgat liderii societăţii civile în comă. Au lichidat lideri de sindicat în casa scării. Au bătut ziarişti în faţa blocului. I-au luat în sediile de miliţie şi i-au torturat până la epuizarea torţionarilor. Gorilele lui Dragnea au bătut un ziarist în direct, în faţa clădirii Înaltei Curţi de Casaţie. În fine, în istoria modernă a României, niciodată PSD, dar absolut niciodată nu a luptat pentru o valoare democratică. Partidul Socialist Democrat, câinele mineriadelor, nu a fost niciodată în situaţia de a apăra umbra unei valori democratice, de la piaţa liberă, până la libertatea presei. PSD întotdeauna a pus monopol peste tot ceea ce se poate vinde, PSD a cumpărat aproape toată presa, a infestat orice instituţie statală. PSD a angajat fictiv nu numai secretarele, ci și o divizie de ciocoi în toate instituţiile de stat, oameni plasaţi pentru a aduce cash la capo dei capi. Mulţi dintre liderii PSD au fost filmaţi luând mită, luând bani pentru campania electorală în restaurante, fără niciun fel de chitanţă, fără niciun fel de proces verbal, fără nicio o notă pe un şerveţel. Niciodată nu s-a întâmplat nimic, pentru că asta este starea naturală de infracţiune creată de PSD în România. De aceea PSD trebuie interzis acum. Chiar dacă PSD s-ar reorganiza peste noapte sub o altă siglă, sub o altă denumire, numai interzicerea termenului este un pas semnificativ în dezvoltarea societăţii româneşti. Dispariţia conceptului de pesedist deschide conştiinţei democratice realitatea, o nouă viziune, este ca şi cum a-i reda unui orb vederea.

PSD trebuie interzis acum, exact cum a fost interzis Partidul Comunist după 1989, eveniment cu totul şi cu totul inedit în Europa secolului 20. Când, în 1989, Partidul Comunist a fost interzis în România, acest eveniment a produs emoţii importante în Italia, care are cel mai puternic partid comunist din Europa, dar mai ales în Franţa, unde intelectualitatea este mai degrabă de stânga, adică mai degrabă socialistă.

Ar fi fost interesant dacă PSD ar fi avut un consiliu moral, o instituţie care garantează reputaţia partidului, dar nu există aşa ceva în PSD. Liviu Dragnea este liderul infractorilor din România, cel care a ameninţat în direct procurorii români în „mitingul vrajbei noastre”, un miting perfect absurd, de oameni aduşi cu autocarele de acasă, îmbrăcaţi în alb să nu cumva să fie confundaţi cu oamenii obişnuiţi. PSD nu are reputaţie, nu este partid, PSD este o structură de crimă organizată care se ocupă cu injecţii electorale de ciocolată, cu creşterea salariilor, cu autostrăzi, cu poduri peste Dunăre, cu spălarea creierului unui electorat narcotizat de pomeni în scopul suprem de a vinde puterea politică, în scopul de a vinde democraţia. Democraţia nu poate fi cumpărată nici ieftin, nici scump. Preţul democraţiei nu este niciodată prea mic. Libertatea nu este de vânzare. Libertatea nu are preţ mic. Preţul libertăţii va creşte într-o zi, până când va fi chiar libertatea însăşi. Dragnea a schimbat politica penală a unei ţări europene, în dispreţul întregii civilizaţii europene. Dragnea a schimbat întreaga politică externă a României, într-o secundă, cum ai pocni din degete, a mutat ambasada României la Ierusalim. Nu este un trădător de ţară. Pesedistul nu are ţară.

Liviu Dragnea trebuie să plece uşor din viaţa publică. Trebuie să plece uşor, cum ai lovi fulgerător, brusc şi cu putere cu o crosă o minge de golf. În cazul în care Liviu Dragnea nu pleacă din poziţia de Şef al Camerei Deputaţilor după ce a fost condamnat în primă instanţă, după ce fusese deja condamnat cu suspendare în Dosarul Referendumului, atunci PSD trebuie şters cu buretele de pe tabla istoriei, trebuie aruncat la gunoi ca un rebut medical care ar putea infesta societatea, nu ca o cârpă, nu ca un pahar de unică folosinţă, ca un deşeu de spital.

În cazul în care nu pleacă din acestă poziţie, tot ceea ce înseamnă PSD este compromis definitiv. Dar nu există în Europa, nu există în lume un infractor care să fie al doilea om în stat. Chiar şi în statele mafiote care mai există, în republicile bananiere, nu se poate imagina ca al doilea om din stat în puterea politică, să fie un penal. Când spun al doilea om din stat, este un eufemism, pentru că Liviu Dragmea a fost primul cel mai puternic din stat, împreună cu cel mai autentic pesedist, Călin Popescu Tăriceanu, a schimbat politica penală a României să scape de puşcărie, au pervertit o lege colectivă pentru o singură persoană, au transformat penalul în civil, au mistificat codul penal. Călin Popescu Tăriceanu este metafora falimentului liberalismului în România, un om fără stea, fără credinţă, fără niciun fel de ideologie, cel mai autentic pesedist la ora actuală, atât de cinic încât a condamnat din poziţia de şef al Senatului întreaga Europă, incredibil, un perfid care atacă democraţia românească în numele democraţiei, atacă statul de drept în numele statului de drept, un om lipsit de demnitate, un pesedist autentic, mult mai periculos decât bolşevicul.

Dacă bolşevicul avea conştiinţa turtită de lozinci, pesedistul nu are conşiinţă. Dacă bolşevicul a furat case, a demolat biserici şi mânăstiri, a construit ghetouri siderurgiste, a industrializat ţara, a ridicat clădiri imense, inutile, metrou, spitale, pesedistul nu a construit nimic, a distrus totul în jur, a descurajat orice investiţie în România, a ghetoizat populaţia, a înfometat-o, a alungat-o peste graniţă, a vândut-o ca pe o vită, a jefuit-o, a adus-o la sapă de lemn.

Interzicerea PSD în scena politică este în sine un câştig enorm pentru ţară, pentru mentalitatea democratică, este o gură de oxigen pentru conşiinţa asfixiată a societăţii civile româneşti contemporane. Nu mai aşteptaţi ca PSD să-i ceară lui Dragnea o probă de conștiinţă. Un câine nu va fi niciodată căprioară. Scoateţi PSD în afara legii.