Teze, antiteze şi viteze…în pesede!

Cel mai mare partid din România, partidul care face şi desface totul în această ţară şi-a convocat Congresul de clarificare şi limpezire interioară. Era şi timpul: a cumulat atâtea probleme, neurastenii şi dezamăgiri, chiar printre membrii săi, că trebuiau lămurite într-un fel, şi nu oricum, ci, într-un cadru statutar, cum stă bine oricărui partid care se respectă pe sine, dar respectă şi principiile minimale ale democraţiei moderne.

Se vedea de departe că o convocare a organului suprem al partidului reprezintă, dacă nu singura, dar, oricum, cea mai propice oportunitate pentru o dezbatere publică şi transparentă a problemelor acumulate. PSD-ul a devenit un partid atât de mare că e greu de ţinut într-o unitate monolitică, de granit, şi de drenat într-o direcţie unică, într-un şuvoi de havuz uitat cu robinetul deschis. Într-un partid aşa de mare apar opinii, păreri şi puncte de vedere diverse şi nu trebuiesc privite ca devieri şi abateri sancţionabile

Ceea ce surprinde la acest partid este devoţiunea arătată şefilor, de fapt şefului unic, singurul care decide ce este bine şi rău în partid, cine trebuie promovat, cine sacrificat şi după bagheta lui se orientau toţi fără a lua în seamă ridicolul şi penibilul la care se expuneau. La numirea lui Grindeanu ca prim ministru, Dragnea l-a prezentat ca pe o providenţă şi toţi din partid, cei care sunt mai vocali şi au cuvintele la ei s-au pornit în susţinerea lui jubilativă, descoperindu-i calităţi mult mai multe decât ştia Dragnea şi decât ştia el, împricinatul, că le are. Disciplina de partid a funcţionat în toată plenitudinea ei. Apoi, n-a mai fost bun şi Dragnea i-a descoperit atâtea defecte, metehne şi beteşuguri cât nu mai suporta partidul. Şi din nou aceiaşi vocali din partid s-au încolonat în linia deschisă de Dragnea şi l-au umplut pe bietul Grindeanu cu toate pacostele lumii.

Scenariul, ne amintim, s-a repetat întocmai şi în cazul lui Mihai Tudose şi se va repeta, probabil, şi mai departe. Să ne înţelegem: ca om, ca şef de partid, Dragnea are tot dreptul să-şi revizuiască opiniile, dar nu trebuie să-şi pună subalternii în situaţii ridicole, să susţină cu acelaşi patos, cu aceeaşi ardoare şi teza şi antiteza. S-a văzut limpede că principiile de partid au fost substituite de capriciile şefului, că hachiţele sale au dislocuit noimele după care un om poate fi promovat şi menţinut într-o funcţie. Când anonimi fără biografie, fără nici o expertiză probată şi fără nici o competenţă evidentă sunt promovaţi de partid, exact ca-n vechiul partid comunist, după cum sunt sau nu în graţiile şefului, este deja un semn că ideologia şi principiile democratice sunt în mare suferinţă, că partidul este predispus unei tendinţe autocrate, discreţionare. Presupun că toate aceste probleme şi încă multe-altele, vor fi discutate în partid – cu decenţă, cu principialitate, cu transparenţă.

Mă surprinde că nimeni dintre vocalii partidului – Codrin Ştefănescu, Ecaterina Andronescu, Bănicioiu, Gabriela Firea, Nicolicea şi mulţi-alţii – nu i-au cerut şefului de partid, cel puţin până acum, să nu-i mai pună în situaţia ridicolă de a-şi înghiţi vorbele şi de a combate exact ceea ce cu puţin timp în urmă au susţinut. De vreme ce hotărârile sunt luate discreţionar, să-şi asume tot şeful şi consecinţele – bune sau mai puţin bune, după caz. Nici Ceauşescu nu împărţea răspunderea cu cei din staff, dar nici nu-i obliga să-i susţină inepţiile. O făceau ei, sau unii dintre ei, din slugărnicie şi din dorinţa de a se evidenţia în ochii lui, dar nu le-o cerea nimeni expres.

Sunt multe probleme de rezolvat la acest Congres. Nu se poate ca întreaga energie a partidului să fie consumată în măsuri populiste, de creştere nesănătoasă a salariilor şi în ajustarea legislaţiei în aşa fel încât să-i ferească pe corupţii prezenţi şi viitori de consecinţe. Cu majoritatea de care dispune în Parlament, PSD-ul poate trece orice lege, dar nu trebuie să-şi facă nimeni iluzii că se pot considera la adăpost. În scurt timp se va înfiinţa Procuratura europeană şi-i greu de crezut că va fi îngăduitoare cu cei care au nesocotit legea.

Momentul e greu. Dragnea a devenit un factor toxic pentru partid. Degeaba se prevalează, ca şi Ceauşescu, de votul întregului partid, că nu poate stăpâni situaţia multă vreme. Vremea lui a apus, partidul scade în sondaje, Dragnea este cu mult sub evaluarea partidului, nu mai este demult o locomotivă, ci o frână, o piatră de moară ce trage partidul în adânc, în prăpastie. Ştiu că la acest Congres – convocat mai mult ca un moft al şefului decât din dorinţa sinceră de a discuta problemele reale şi imperative ale partidului şi ale ţării – nu va fi pusă în discuţie şi problema sa, dar semnalul trebuie tras, acum cât nu este prea târziu. Ţara are nevoie de o stângă puternică, dar o stângă articulată după modelul partidelor socialiste din Apus, nicidecum după tipicul defunctului partid comunist condus de fatidica pereche prezidenţială. Niciodată, în toată istoria ei, România n-a avut o imagine mai neagră ca în prezent, şi-i de înţeles dacă avem în vedere oamenii care o guvernează. Totul se năruie în această ţară şi noi ne fam griji, singurele, cum să-l scăpăm pe Dragnea de asperităţile legii.

N-am scris cu plăcere aceste rânduri, dar sper ca delegaţii care au fost la Congres să aibă în vedere şi cele câteva sugestii inserate de noi cu prilejul apropiatului dar deja trecut eveniment.