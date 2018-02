Este bine să creşti salariile, să mănânci şi să bei. Dar dacă mănânci şi bei pe datorie, asta nu e bine

Viteza medie a trenurilor de marfă este de sub 20 km/h. Viteza trenurilor de călători este sub 45 km/h, a scăzut cu 20 km/h faţă de cea înregistrată pe timpul lui Ceauşescu.

Asta înseamnă „stimularea economiei prin consum”. Consumul nu poate să stimuleze nimic, expresia este o aberaţie, mă chinui de ani de zile să conving lumea să renunţe la ea, dar n-am cum, dacă aşa învaţă economiştii în şcoală, n-avem ce face, defilăm mai departe cu prostia portdrapel.

Deci, iată unde duce lipsa acumulării de capital, de fapt chiar decapitalizarea, pentru că noi nici măcar nu vorbim de menţinerea nivelului de capital, ci de scăderea acestuia. Avem decapitalizare la CFR, la RADET şi, graţie guvernului care obligă companiile de stat profitabile să verse tot profitul dividende la buget, curând vom avea şi decapitalizarea celor câteva companii de stat profitabile.

Drumuri? Ce drumuri? Şcoli? Cad pe copii. Fără acumulare de capital nu putem să avem drumuri sau şcoli. Şi nu poţi să ai acumulare de capital dacă nu economiseşti. Iar noi, ca naţiune, abia dacă economisim. Excedentul sectorului privat este luat de stat, pentru acoperirea deficitului bugetar, şi tot continuăm să ne împrumutăm din străinătate. Pentru ce? Pentru consum.

Încă o dată, lumea trebuie să înţeleagă: este bine să creşti salariile, este bine să mănânci şi să bei. Dar dacă mănânci şi bei pe datorie, asta nu e bine. Nici dacă mănânci şi bei în vreme ce acoperişul casei stă să cadă, în vreme ce copiii nu au haine să meargă la şcoală ş.a.m.d.

Descurajarea acumulării de capital este sinucidere economică. Copiii noştri nu vor putea trăi mai bine într-o ţară în care viteza trenurilor va fi mai mică decât pe timpul părinţilor lor. Subminarea acumulării de capital este o politică antinaţională. Micul antreprenor român nu poate să concureze cu marea corporaţie: el este decapitalizat de stat prin taxe, birocraţie, şpăgi; el nu are acces la bănci, băncile sunt ocupate să crediteze statul şi, atunci când se adresează cetăţeanului, preferă să crediteze tot consumul (cum ar fi cumpărarea de mărfuri produse în altă ţară).

Creşterea economică nu este produsă de consum. Dacă nu mă credeţi, poftim, vă invit să consumaţi tot ce aveţi. Cea mai simplă formă de consum este să aruncaţi la gunoi tot ce aveţi, chiar acum. Şi mâncarea din frigider, şi mobila din casă, şi maşina din parcare, tot. Consumaţi-vă tot capitalul în această seară! Sunt curios ce creştere economică veţi înregistra mâine.

(Opinie publicată şi pe contul de Facebook al autorului)