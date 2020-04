Gata cu spaima!

Până acum am tăcut, pentru că am înţeles că spaima este necesară pentru a ţine oamenii în casă. Acum spaima nu mai este necesară, pentru că oricum te amendează poliţia dacă ieşi din casă, deci putem vorbi deschis şi lucid despre situaţie.

Noi nu stăm în casă pentru că virusul este ucigaş. Am avut dreptate, când am scris pe 25 ianuarie, că nu este atât de ucigaş pe cât pare. Noi stăm în case pentru că nu există suficiente paturi în ATI pentru noi, dacă ne îmbolnăvim. De aceea stăm în case, pentru că virusul este extrem de contagios şi, efectiv, nu există paturi şi ventilatoare pentru un număr mare de îmbolnăviri simultane. De aceea stăm în casă. Ca să protejăm sistemul medical şi medicii şi ca să nu murim, nu pentru că virusul e ucigaş, ci pentru că nu ar exista ventilatoare si medicaţie pentru toţi, deci nu am fi îngrijiţi! Am muri pentru că nu am avea îngrijire medicală, nu neapărat pentru că ne omoară virusul. În Germania este cel mai mic număr de morţi din cauza coronavirusului. De ce? Pentru că în Germania exista 28.000 de paturi în ATI.

Doi la mână: stăm în case pentru că nu se testează la scară mare! Noi acum stăm în casă, ca să suplinim munca celor care nu fac teste! Nu testezi multă lume. Atunci, ce faci? Îi ţii pe toţi în casă, laolaltă, şi testaţi şi netestaţi. Şi în acest fel, efectul este aproape ca şi cum i-ai fi testat pe toţi, adică întârzii vârful curbei. Deci noi stăm în case pentru toţi netestaţii. Ar trebui începută testarea la scară largă! Dar nu în 3 scări din 10. Ar trebui testaţi toţi cei simptomatici, nu trimişi acasă când vin cu febră la spital, ar trebui testaţi toţi medicii care au îngrijit bolnavi de COVID (ce ne facem fără medici??), ar trebui testaţi toţi casierii din hipermarketuri şi toţi cei care lucrează cu publicul (de două ori pe săptămână) şi apoi testată din ce în ce mai multă lume. Şi izolaţi cei bolnavi (nu toţi de-a valma! – noi acum stăm în apartamente sănătoşi, pentru că nu se ştie câţi oameni sunt bolnavi în alte apartamente). Testarea pe scară largă ar mai îndrepta situaţia, testarea pe scară largă este cerută şi de OMS. Simpla izolare în case nu rezolvă situaţia, decât dacă este extrem de drastică, cum a făcut-o China, adică fără să mai ieşi deloc pe stradă etc (şi nici acolo nu s-a rezolvat de tot, iar Coreea de Sud a găsit o idee mai bună şi aceea a fost testarea în masă). De ce să stăm noi în case, cei care suntem sănătoşi, pentru că alţii sunt bolnavi, dar nedetectaţi, netestaţi?

Cu toate acestea, trebuie să stăm în case (subliniez). Acest articol nu este un îndemn de a ieşi din case. Trebuie să stăm în case, tocmai pentru ca vârful curbei îmbolnăvirilor să apară cât mai lent şi să fie cât mai lin, ca să avem paturi în spitale, ca să avem ventilatoare…

Trebuie să stăm în case, dar nu trebuie să o luăm razna, nu trebuie să înnebunim. Iată câteva lucruri simple, în acest sens:

1. Se îmbolnăvesc foarte mulţi oameni în vârstă. Dar şi foarte mulţi oameni în vârstă se vindecă! S-au vindecat oameni de 101, 102 ani! Numărul morţilor din Italia a orbit de spaimă efectiv lumea, dar haideţi să vedem puţin cifrele de aproape: 99% dintre cei morţi de COVID 19 aveau alte comorbidităţi. Exact ca în cazul tinerei de 27 de ani din România raportată moartă de COVID 19. Dar ea avea diabet gradul 1 şi a fost dusă la spital în comă diabetică. Dar a fost testată şi pentru COVID 19 şi, întrucât a ieşit pozitivă, a fost raportată ca victimă COVID 19. Aşa se întâmplă şi în Italia: după cum spunea cineva, în Italia şi dacă te loveşte trenul şi ai COVID 19, eşti raportat mort de COVID 19. În Italia, anul trecut, în martie, fără COVID 19, media deceselor pe zi a fost de 1867 (sursa: http://demo.istat.it/index_e.html). În martie, anul acesta, cu COVID 19, media deceselor a fost 1577 pe zi. (sursa: https://countrymeters.info ). 80% din cei morţi în Italia au peste 80 de ani. Vedeţi cazuri de însănătoşiri la 101, 102 ani, dar nu vă puteţi imagina cum arată o ţară unde la 90 de ani eşti considerat încă în putere. Eu predau în Franţa de 6 ani, ţară unde oamenii la 90 de ani urcă Alpii cu bicicleta, aleargă, dansează, unde oamenii la 80 de ani călăresc Harley Davidson cu pletele in vânt (să nu uităm că cei care au 80 de ani acum, sunt foştii hipioţi, nu foştii secretari de partid, ca la noi), pe şoselele de pe Coasta de Azur se merge cu 60 la oră pentru că existe coloane întregi de maşini conduse de bătrânei care nu mai văd bine şi conduc încet. Populaţia Europei Occidentale este extrem de îmbătrânită, ceea ce noi nu ne putem imagina, pentru că la noi oamenii mor pe la 75-80. Ceea ce, într-un mod tragic, este un avantaj pentru România. Faptul că suntem o societate în urma celor vestice, s-a tradus în faptul că la noi populaţia este mult mai tânără în raport cu verii noştri mai înstăriţi. Deci mortalitatea va fi mult mai mică. Da, de acord, şi la noi oamenii în vârstă suferă de multe afecţiuni care-i pun în pericol, în cazul infectării cu COVID 19, hipertensiune, afecţiuni cardiace, diabet etc. Din păcate, avem cele mai multe farmacii pe metru pătrat din Europa. Dar… Vârsta rămâne vârstă. Într-un fel reacţionează inima la 90 de ani, la 100 de ani şi în alt fel, la 70. Ai întinerit-o cu mişcare, cu vin roşu, cu plajă zilnică, dar tot trage de 90 de ani, nu de 70, adică a tras cu 20 de ani mai mult (şi la maşini se simte diferenţa dacă una are 20 de ani vechime). Cu toate acestea, mortalitatea este extrem de ridicată în rândul persoanelor în vârstă, deci nu ieşiti din casă după acest articol. Staţi în casă, dar staţi mai liniştiţi. Liniştea creşte imunitatea, adrenalina în exces, pe termen lung, o scade.

2. În Italia se estimează că sunt peste 600.000 de persoane asimptomatice. Ce înseamnă asta? Că au virusul, dar nu au nimic! Nu au simptome. Da, ele sunt foarte periculoase, pentru că pot să dea virusul mai departe, dar… se simt bine! În România, pentru că s-a testat foarte puţin, este posibil să existe 20-30.000 de îmbolnăviţi sau chiar mai mulţi. Unde sunt? Horcăie prin spitale? Nu, sunt acasă bine-merci, pentru că ori nu au simptome deloc, ori au simptome usoare şi se tratează singuri. Dacă am raporta numărul morţilor, la numărul tuturor celor care au COVID 19, inclusiv asimptomatici sau cu simptome uşoare, nu doar la numărul celor aflaţi în spitale, în stare gravă, procentul morţilor ar fi mult mai mic. Iar virusul nu ar mai fi aşa de ucigaş… Noi acum raportăm morţii la 2.700 de îmbolnăviri. Dar dacă am raporta morţii la 27.000 de îmbolnăviţi, câţi sunt în realitate (deşi sunt mult mai mulţi)? Care ar fi procentul?

3. Citiţi, vă rog, acest articol. Citiţi-l cu atenţie, până la sfârşit. Merită.

4. Este de urmărit cazul Suediei, care nu a închis şcolile, restaurantele etc. Este de urmărit unde se va ajunge

În încheiere, trebuie să stăm în case. Dar nu trebuie să fim ţinuţi în case, în lipsa unei testări extinse, cum s-a făcut în Coreea de Sud. E mai simplu să închizi animalele în grajd şi să le mai sperii din când în când ca să stea acolo, dar asta nu rezolvă problema. Trebuie să se treacă la testare amplă, de masă. Iar noi trebuie să stăm în case. Dar să stăm liniştiţi, nu speriaţi, pentru că panica poate genera efecte mult mai grave decât virusul. Dacă sperii oamenii continuu, aşa cum se întâmplă la noi, chiar şi după ce ţi-ai atins scopul, de a-i ţine în casă, asta generează traume pe termen lung, precum şi efecte sociale mai grave chiar decât pandemia în sine. Sănătatea creierului este la fel de importantă ca cea a oricărui organ al corpului nostru. Poate chiar cea mai importantă, că dacă creier nu e, nimic nu e.