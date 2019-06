Haosul lumii în Moldova

În Moldova s-a instaurat un nou guvern propus de Dodon, sâmbătă seara, pe 08.06.2019. Acest guvern este condus de Maia Sandu, adversară declarată a lui Dodon care acum a devenit un aliat al preşedintelui; mă rog, al fostului preşedinte. După ce a fost învestită ca premier, Maia Sandu abia a putut face faţă întrebărilor agenţiilor de presă, bâlbâindu-se în explicaţii de ce îl apără pe Igor Dodon, dictator prorus şi vasal al lui Putin, duşmanul de până mai ieri al democraţiei moldoveneşti şi al alianţei Acum.

Pare hilar, ca într-o secvenţă dintr-un teatru al absurdului: tot Maia Sandu este cea care a anunţat că „dictatorul a căzut”, dar imediat a luat cuvântul Dodon, ca aliat a Alianţei Acum. Este noaptea minţii şi a democraţiei, o anti-piesă jucată însă pe cenuşa celor care au crezut în unirea cu România. Această comedie absurdă doare.

Tot acest spectacol de alba-neagra a guvernării s-a petrecut în câteva ore, pe fondul unor înregistrări difuzate de toate canalele media din Moldova, mai ales ale celui mai bogat moldovean, Vlad Plahotniuc, care este şi proprietar al celor mai multe canale tv şi radio din ţară, printre care Canal 2, Canal 3, Publika TV. Sunt multe canale care ar aparţine lui Dodon, cum ar fi Super Tv, dar şi despre acest post se spune că ar fi fost cumpărat de Plahotniuc. Preşedintele Igor Dodon a fost filmat din mai multe unghiuri. Orice încercare de a se dezvinovăţi c-ar fi fost o înscenare este lipsită de sens, deşi acesta, la fel ca Traian Băsescu la timpul lui când a fost confruntat cu o secvenţă filmată lovind un copil, a minţit fără clipire spunând că filmarea a fost o înscenare. În aceste înregistrări Dodon recunoştea că primeşte bani pentru partidul său de la ruşi în jur de 600-700.000 dolari aduşi cu geanta direct la ambasadă. Dodon voia să-l facă pe Plahotniuc să semneze un pact pe care să-l depună la Ambasada Rusiei. Maia Sandu a fost învestită ca premier pe întuneric. Pur şi simplu Plahotniuc, care are toată economia Moldovei la degetul mic, i-a lăsat fără curent electric. Noul guvern a fost nevoit să depună jurământul la lumina becurilor de avarie, a generatorului de serviciu. În acest moment, grupările celor două tabere, Plahotniuc – Dodon, s-au întâlnit în Chişinău la nişte proteste „paşnice”. Aceste proteste „paşnice” vor continua şi a doua zi, dacă nu a început deja războiul civil, pentru că aceste proteste au mize foarte puternice: unul dintre cei doi va ajunge la puşcărie, dacă nu amândoi. În orice caz, soarta lui Dodon pare pecetluită, nici măcar ruşii nu au crezut că este atât de prost încât să se lase filmat povestind cu detalii picante cum îl manevrează ruşii ca pe-o marionetă şi cum doarme câteodată în ambasadă de obosit ce e. Este foarte interesantă suma de care vorbeşte Dodon în filmările cu pricina – 600 – 700.000 de dolari pe care ruşii i-ar fi dat-o. Aceşti bani, Dodon i-a luat mai degrabă ca mită personal, pentru că un partid ca al său, PSRM, nu a văzut niciodată o asemenea investiţie. Dacă s-ar fi investit aceşti bani în partid, PSRM ar fi fost cel mai vizibil partid din Europa, ar fi fost afacerea Europei de Est. E foarte posibil ca inspirat de ruşi, Dodon să fi încercat să-i ceară bani lui Plahotniuc, să-l şantajeze. I-a cerut totuşi cam mult. Nici Putin nu i-ar fi dat 700.000 de dolari pe lună decât doar după ce transforma Moldova într-o maşină de spălat bani a Rusiei, ceea ce a şi făcut. Cei care ţin minte afacerea Miliardul, îşi dau seama că mituirea cu 700.000 de dolari pe lună a unui preşedinte este realistă, ea fiind o firmitură de la masa jafului care a spoliat Moldova. Când ţara însă a ajuns la fundul sacului, ruşii au oprit finanţarea, după cum spune Dodon încă din aprilie.

Curtea Constituţională în care Plahotniuc şi-a montat rudele şi oamenii de casă a invalidat guvernul Maia Sandu, a propus un nou preşedinte interimar, pe fostul premier Pavel Filip sau, mă rog, pe actualul premier, pentru că în acest moment Moldova are doi preşedinţi şi două guverne, din care un prim-ministru este preşedinte interimar. Ca să fie haosul perfect, şeful poliţiei moldoveneşti, Alexandru Pânzari, a anunţat că nu recunoaşte noul guvern. Se pare că vor fi alegeri parlamentare pe 6 septembrie, într-o zi de vineri, specială pentru Plahotniuc care se bazează la vot pe o prezenţă masivă a şomerilor care-l simpatizează pe bogătaş pentru că le-a promis locuri de muncă bine plătite şi bunăstare pentru toată lumea. În anti-teatru trebuie să fim atenţi la qui pro quo, cel care este pe scenă nu este cel care pare a fi şi nici cel despre care se crede că este. În acest moment ruşii, care au câteva dosare deschise împotriva lui Plahotniuc în Rusia, ar fi dispuşi să le închidă şi chiar să se înţeleagă cu oligarhul moldovean, pentru o nouă şi minunată epocă a jafului fără limită, dacă mai e ceva de furat din Moldova în afară de viitorul acestui popor. Plahotniuc are şi prima şansă de partea sa, adică banul, toţi angajaţii firmelor de stat şi private în care oligarhul are influenţă vor primi câteva zile libere pentru proteste – „paşnice”, bineînţeles.