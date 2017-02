Într-o perioadă de pauză

Plecările au şi ele rolul lor în vieţile noastre. Sunt necesare că un airbag pentru situaţii de impact. Fie că ni se solicită să plecăm în interes de serviciu, fie că ne gândim să ne luăm pe cont propriu câte o pauză, să plecăm pentru a ne face ordine în gânduri şi apoi să pornim iar la drum spre aceeaşi direcţie sau spre cu totul alta, plecările au rost.

Mintea noastră este cea mai fascinantă maşinărie. Cu cât ne încăpăţânăm să credem că nu are nevoie de un reset din când în când, cu atât ajunge să ne depăşească abilităţile înnăscute de a o controla şi folosi măcar ipotetic în folosul nostru. Dacă suntem prea încărcaţi, vom complica fiecare acţiune pe care o vom întreprinde. Vom folosi algoritmii cei mai complecşi pentru a rezolva lucruri extrem de simple. Vom soluţiona problemele după analize nesfârşite, când am putea tranşa aceleaşi probleme în doi timpi.

– Şi… cum e acolo în Oxford ?

– Ce să zic, parcă am nimerit în epoca medievală dacă nu ar fi autobuzele (în care urci după ce stai la rând), maşinile ori semafoarele. Din prima zi tot stau şi mă minunez: unde poate să încapă atâta tradiţie şi civilizaţie? Un oraş viu, vechi, dar nu bătrân în care toţi locuitorii sunt ”enervant” de politicoşi, peste tot auzi : thank you, sorry. Oxfordul este binecunoscut ca centru universitar, dar este în egală măsură o atracţie turistică. Aici îşi ţin cursurile aproape 40 de universităţi — colleges (cu peste 20.000 de studenţi), aici descoperi străzi strâmte, pietruite, uşi îmbrăcate în lemn vechi de sute de ani. Frumuseţea oraşului constă în îmbinarea vechilor tradiţii cu şarmul unui oraş modern, teatre prestigioase, galerii de pictură, librării, cafenele şi pub-uri. Dacă eşti în căutarea unei evadări culturale, profesionale sau a unei pauze într-un oraş romantic, atunci Oxfordul este deja o necesitate.

De prea multe ori, oamenii, agitaţia zilnică şi stresul ne dezechilibrează. E greu să pleci şi uneori e chiar mai greu să rămâi. Fericirea poate fi şi o destinaţie în care găseşti armonia între ceea ce gândeşti, ceea ce spui, ceea ce vezi şi ceea ce faci. Şi ar trebui să încerci şi tu. Mă gândesc că o pauză de fericire e exact ce-ţi trebuie!