Magistraţii cu salariu de 10.000 lei îşi decontează până şi rinofugul!

Preşedinta Tribunalului Timiş, judecătoarea Adriana Stoicescu (foto), a transmis un mesaj dur colegilor de breaslă, mesaj care va fi, poate, înţeles şi de greviştii de la Judecătoria Galaţi, care au încetat activitatea în semn de „protest tacit” faţă de Legile Justiţiei:

„România este ţara oamenilor care consumă, în medie, un tub de pastă de dinţi pe an. Şi două săpunuri. România nu este doar Bucureşti sau Timişoara. Este, mai degrabă, ţara oamenilor din Cuca Măcăii. Fără drum asfaltat şi fără canalizare şi fără dispensar, dar cu o biserică aurită şi şcoală cu toaleta în curte.

Fără medic şi cu o învăţătoare care face naveta cu trenul, la clasa a II-a, pentru că Primăria nu are bani să îi deconteze transportul. Este ţara oamenilor care sunt în birt la ora 10 dimineaţa. Şi care îşi îmbată copiii ca să stea liniştiţi.

Este ţara oamenilor care nu au o problemă cu lenea şi cu hoţia. De 20 de ani aleg acelaşi primar. Băiat bun, de-al lor, isteţ, care a reuşit în viaţă fără prea multă şcoală, că oricum nu ai ce face cu ea. Băiat «dăştept». Dacă e şi hoţ pe deasupra, admiraţia concetăţenilor este nemăsurată.

Le place viaţa lor. Nu sunt nevoiţi să se ridice din pat în fiecare zi, la 6 dimineaţa. Ajutorul social vine, de bine de rău. Internet au, la fel şi telefoane inteligente.

Pentru ei educaţia e un moft. Şi nu au nevoie de ea.

La fel stau lucrurile şi cu legea. Din anii ’90 s-au obişnuit să râdă de omul în uniformă. Garcea i-a învăţat. Apoi, alţi băieţi le-au spus că e mult mai haios să îl scuipe pe poliţist. Azi îl taie cu sabia pentru că, nu-i aşa, suntem în democraţie.

Dispreţul lor faţă de uniformă este dispreţul faţă de lege. Noi dispreţuim legea. Doar ipocrizia ne opreşte să recunoaştem că nu ne plac regulile. Desigur, suntem apărători înfocaţi ai legii, când e vorba de feţe care nu ne plac. Atunci devenim justiţiari şi vrem sânge, dăm sentinţe definitive şi apoi plecăm la culcare cu conştiinţa împăcată.

Dar, cum ne opreşte poliţistul de la Rutieră în trafic, primul gest e să sunăm un prieten sau să facem băşcălie de poliţist, doar-doar îl înduplecam. Suntem plini de avânt justiţiar când e vorba să îi pedepsim pe alţii, dar devenim brusc înţelegători când e vorba de propria persoană. Vrem justiţie, dar de ce atâta grabă când suntem noi cu musca pe căciulă? Condiţiile din instanţe sunt, în mare parte, aceleaşi de 10 ani. Şi e normal să fie aşa, când bugetul instanţelor este limitat: nu avem bani să zugrăvim şi nici să dotăm sălile de judecată cu aparate de aer condiţionat. Sunt grefieri care stau câte 6 într-un birou de 2. Sau judecători care stau în birouri fără lumină naturală. Cei care ar fi trebuit să se ocupe de asta au stabilit, cu profesionalism şi preocupare pentru starea justiţiei, înălţimea podiumului judecătorului şi, mai ales, al procurorului. Apoi au plecat.

Dar… nu am văzut pe nimeni să solicite renunţarea la privilegii. Nu am văzut pe nimeni dintre noi indignat că un magistrat cu salariul de 10.000 lei îşi decontează cu sârg algocalminul şi picăturile de nas. Doar îi permite legea, nu-i aşa?

Nu ne deranjează pensiile mai mari decât salariile celor care lucrează, intrând cu 100 de dosare pe termen. Nu am văzut pe nimeni să ceară modificarea legii astfel încât să nu ne mai decontăm transportul de la instanţă spre casă, când locuim la 2 km de oraş. Dar, nu-i aşa, e altă localitate şi legea ne permite… Nu putem fi drepţi decât cu plombe decontate de Stat? Asta în timp ce învăţătoarea nu îşi poate permite un laptop, iar medicul rezident are de ales între a-şi cumpăra o carte de specialitate sau o pereche de blugi mai de Doamne-ajută.

Pe noi nu ne va ucide corupţia.

Nu va apuca.

Vom fi striviţi de ipocrizie, suficientă şi arogantă.

Iar pe unii îi va ucide prostia”.