Mediul de afaceri dă un program de guvernare, în timp ce peneliştii se împrumută pentru a toca acei bani (II)

• Fondul Român de Contragarantare;

• Banca pentru IMM-uri;

• Alte tipuri de finanţări:

– Fonduri de seed-capital pentru sprijinirea înfiinţării de noi microîntreprinderi de către tineri;

– Fonduri de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea antreprenoriatului;

– Fonduri cu capital de risc pentru finanţarea IMM-urilor/ start-up-urilor inovatve şi a proiectelor din industriile de vârf, alimentate cel puţin parţial din fondurile europene şi cele de la bugetul statului;

c) Turism – dezvoltarea şi susţinerea turismului prin crearea unei structuri care să promoveze modernizarea politicilor în domeniu.

II. Programul Romania Tech Nation

1. Susţinerea a cel puţin 500 de start-up-uri cu componentă digitală în fiecare judeţ, în total fiind susţinute minimum 20.500 de start-up-uri:

• acordarea unui grant de 50.000 de euro/start-up,

• includerea obligatorie a componentei de educaţie, training şi mentorat,

• asigurarea unui loc în makerspace, incubator de afaceri sau accelerator local (vezi pct. 4) ;

2. Women in tech – sprijinirea femeilor pentru deschiderea de afaceri în domeniul tehnologiei.

3. Starter kit

a. Asigurarea suportului pentru transformarea/transferul companiilor în era digitală

b. Acordarea de vouchere de digitalizare;

4. Înfiinţarea a cel puţin unui laborator de robotică şi makerspace în fiecare judeţ, în care să se asigure programe de training pentru a începe, creşte şi dezvolta o companie în domeniul digital.

5. Tech Tour Trucks – campanii de promovarea a educaţiei tech în comunităţi.

6. Tech Capital of the Year – program prin care să fie desemnat un oraş drept capitală a tehnologiei în urma unui concurs în care să participe întrepinzătorii sau administraţiile locale care folosesc/implementeză/desfăşoară activităţi în cele mai noi domenii ale tehnologiei şi ştiinţei;

7. Cloud first policy – strategie care vizează adoptarea de soluţii cloud pentru autorităţile publice, respectiv dotarea acestora cu instrumentele şi cunoştiinţele necesare pentru a se muta în cloud.

8. Plan naţional de digitalizare a instituţiilor publice

• Single sign on;

• Digitalizarea administraţiei publice, astfel încât un număr important de proceduri administrative şi etapele unei interacţiuni standard cu administraţia publică să poată fi realizate în întregime online;

• Generalizarea folosirii mijloacelor electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, inclusiv a posibilităţii descărcarii /completării/ transmiterii on-line de formulare;

• Generalizarea plăţilor electronice şi a metodelor electronice de comunicare în timp real între administraţia fiscală, instituţiile de credit şi contribuabili;

• Generalizarea transferului electronic al datelor între institutii şi implementarea principiului depunerii documentelor şi informaţiilor „doar o singură dată”.