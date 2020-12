Mediul de afaceri dă un program de guvernare, în timp ce peneliştii se împrumută pentru a toca acei bani (VI)

VII. Internaţionalizarea

1. Implementarea programului „Destination Romania” pentru atragerea forţei de muncă cu înaltă calificare.

Stabilirea unei proceduri rapide de acordare a dreptului de muncă şi de şedere pentru cetăţenii extracomunitari care deţin titlul ştiinţific de doctor şi se angajează într-o societate/instituţie care activează în domeniul cercetării-dezvoltării;

2. Invest in Romania

Atragerea de investiţii în domeniul digitalizării, inteligenţei artificiale, automatizări;

3. Implementarea programului de internaţionalizare – EXPORT ROMANIA – în valoare de 100 mil. euro/an în:

• educaţie,

• finanţare,

• târguri/misiuni economice, participarea la acestea putând fi:

– individual pentru IMM-uri;

– prin intermediul organizaţiilor mediului de afaceri;

– sub pavilion naţional.

4. Harta Investiţională a României – în care să fie prezentat pentru fiecare judeţ oportunităţile de afaceri, parcurile industriale, incubatoarele de afaceri, hub-urile, makerspace existente.

5. Operaţionalizarea Agenţiilor Regionale pentru IMM, Atragere de Investiţii si Promovare a Exportului.

6. Elaborarea unei noi strategii de export a României ORIZONT 2030 (împreună cu mediul de afaceri, universităţi).

7. Creşterea rolului Consiliului de Export.

8. Modernizarea şi profesionalizarea reţelei de ataşaţi economici ai României – crearea „ambasadelor România Tech Nation”.

9. Deschiderea de linii de finanţare în EXIMBANK pentru internaţionalizarea start-up-urilor şi IMM-urilor.

10. Niciun demnitar nu poate participa la o vizită de lucru in străinatate cu accent economic, fără o delegaţie de oameni de afaceri, aleşi prin proceduri transparente, online; Calendarul ministrului antreprenoriatului trebuie să fie postat public.

VIII. Sprijinirea turismului:

1. Buget de promovare multianual al României ca destinaţie turistică, de la minimum 50 milioane de euro pe an, pentru a putea susţine campanii de promovare multianuale pe pieţele externe;

2. Programul de Infrastructură si Agrement pentru Turism – Recreation România

Stimularea construcţiei de spaţii de agrement, în jurul unităţilor de cazare sau în staţiuni turistice, în scopul atragerii de clienţii şi în afara sezonului turistic. (ex: cofinanţare cu 30%-50% a proiectelor, printr-o schemă de ajutor de stat).

3. Reducerea TVA la marja agenţiei de turism de la 20% la 9%;

4. Stimularea incoming-ului – aducerea mai multor turişti străini în România

Introducerea „primei de incoming”, respectiv deducerea din impozitul pe profit a unei sume pe zi, pentru fiecare turist străin adus în România.

IX. Debirocratizare şi simplificare

Toate ministerele să vină cu propuneri de abrogare a legislaţiei de tip balast, din domeniul de competenţă, la fiecare 3 luni, în scopul reducerii sarcinilor administrative cu minimum 25%/ an, menţionând cu titlul de exemplu:

• exceptarea IMM-urilor de la obligativitatea realizării analizei de risc, de la obligativitatea desemnării unei persoane responsabile cu prevenirea spălării banilor;

• eliminarea celor 5 zile plătite din fondul de salarii al angajatorului şi compensarea sumei din bugetul asigurărilor de sănătate, depunerea exclusiv online a dosarelor de recuperare a indemnizaţiilor de concedii medicale;

• păstrarea online a Registrul Unic de Control

(va urma)